Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Tornado no Paraguai pode atingir o Brasil? Veja tudo o que se sabe

Tempestade não atingiu cidades brasileiras, mas regiões próximas receberam alerta para ventos fortes no último domingo, 21

Santa Rita e Santa Rosa del Monday estão a cerca de 57 quilômetros de Foz do Iguaçu (PR) (Redes Sociais/Reprodução)

Santa Rita e Santa Rosa del Monday estão a cerca de 57 quilômetros de Foz do Iguaçu (PR) (Redes Sociais/Reprodução)

Gabriela Pessanha

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16h57.

Um tornado atingiu as cidades paraguaias Santa Rita e Santa Rosa del Monday, que ficam a menos de 60 quilômetros do Paraná.

A tempestade começou no domingo, 21, e cidades próximas da fronteira receberam alerta para chuvas fortes e ventos intensos

Tornado na fronteira com o Brasil 

As chuvas fortes foram registradas no departamento de Alto Paraná, no Paraguai. Além dos vídeos gravados por moradores, o evento climático também foi classificado por uma especialista em tornados. 

A pesquisadora Karin Linete Hornes, professora do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), foi responsável por verificar a movimentação do tornado. 

Nota-se uma protuberância na parte inferior da nuvem, onde há ar frio descendente, e também a possibilidade de visualização de ar ascendente na superfície. Quando esses fluxos se encontram, começa o processo de rotação

Segundo Hornes, dados do radar do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) também reforçam a possibilidade. 

"Observando as imagens disponibilizadas pelo Simepar, é possível verificar a presença de nuvens muito altas, com alto potencial de desenvolvimento de tempestades severas, capazes de gerar tornados, granizo e vendavais", explica.

Alerta para cidades brasileiras

As cidades brasileiras próximas à fronteira paraguaia também entraram em estado de alerta para chuvas fortes. 

Segundo a Direção de Polícia de Prevenção e Segurança do Alto Paraná, até a tarde de domingo, não havia registro de feridos ou de grandes danos materiais.

No Paraguai, a Direção de Meteorologia e Hidrologia emitiu um alerta no domingo para que moradores se preparassem para as chuvas. 

A previsão incluía chuvas intensas, descargas elétricas, rajadas de vento fortes, possibilidade de granizo e risco de fenômenos severos isolados

As principais áreas que poderiam ser afetadas eram as regiões central, sul e leste do país.

Repercussão das imagens 

No X, vídeos gravados por moradores mostram que era possível ver a formação do tornado na estrada. 

Marcio Giordani Mattei, um produtor rural de Santa Rosa del Monday que realizou um dos registros virais, confirma que não teve grandes perdas, apesar do susto com a tempestade.

A gente não é acostumado a ver isso, porém hoje pudemos acompanhar pelas câmeras em tempo real, com muito susto, porque não sabe a direção que vem

Região pode registrar mais tornados?

Para Hornes, episódios como este podem se repetir, especialmente no verão e na primavera. 

Estamos entrando no período de verão, quando são comuns chuvas rápidas e intensas, com granizo, ventos fortes e até tornados. A primavera é a estação mais propícia, mas no verão também ocorrem tempestades isoladas

Acompanhe tudo sobre:TornadosChuvasParaguaiParaná

Mais de Brasil

Sisu 2026: MEC divulga cronograma de inscrições e matrículas

Paes marca reunião com governo Lula após criticar limite do Santos Dumont

Ar-condicionado no calor: como evitar sobrecarga e reduzir a conta de energia

Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro no Natal

Mais na Exame

Future of Money

O novo 'sinal positivo' para o preço do bitcoin, segundo gestora

Mercados

Ouro bate novo recorde e fecha acima dos US$ 4.500

Casual

Marca no pulso: 7 modelos de relógio que foram destaque em 2025

Esporte

Nem o título do Flamengo muda ranking: Série B alemã supera o Brasileirão