Tornado no Paraguai pode atingir o Brasil? Veja tudo o que se sabe

Um tornado atingiu as cidades paraguaias Santa Rita e Santa Rosa del Monday, que ficam a menos de 60 quilômetros do Paraná.

A tempestade começou no domingo, 21, e cidades próximas da fronteira receberam alerta para chuvas fortes e ventos intensos.

Tornado na fronteira com o Brasil

As chuvas fortes foram registradas no departamento de Alto Paraná, no Paraguai. Além dos vídeos gravados por moradores, o evento climático também foi classificado por uma especialista em tornados.

A pesquisadora Karin Linete Hornes, professora do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), foi responsável por verificar a movimentação do tornado.

Nota-se uma protuberância na parte inferior da nuvem, onde há ar frio descendente, e também a possibilidade de visualização de ar ascendente na superfície. Quando esses fluxos se encontram, começa o processo de rotação

Segundo Hornes, dados do radar do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) também reforçam a possibilidade.

"Observando as imagens disponibilizadas pelo Simepar, é possível verificar a presença de nuvens muito altas, com alto potencial de desenvolvimento de tempestades severas, capazes de gerar tornados, granizo e vendavais", explica.

Alerta para cidades brasileiras

As cidades brasileiras próximas à fronteira paraguaia também entraram em estado de alerta para chuvas fortes.

Segundo a Direção de Polícia de Prevenção e Segurança do Alto Paraná, até a tarde de domingo, não havia registro de feridos ou de grandes danos materiais.

No Paraguai, a Direção de Meteorologia e Hidrologia emitiu um alerta no domingo para que moradores se preparassem para as chuvas.

A previsão incluía chuvas intensas, descargas elétricas, rajadas de vento fortes, possibilidade de granizo e risco de fenômenos severos isolados.

As principais áreas que poderiam ser afetadas eram as regiões central, sul e leste do país.

Repercussão das imagens

No X, vídeos gravados por moradores mostram que era possível ver a formação do tornado na estrada.

Mais imagens do Tornado 🌪️ que surgiu hoje 21/12/25 no município de Santa Rosa Del Monday no Paraguai. https://t.co/9tuc2KLVkh pic.twitter.com/mzyi8xGcgI — Colapso Climático (@BrunoBrezenski) December 22, 2025

Marcio Giordani Mattei, um produtor rural de Santa Rosa del Monday que realizou um dos registros virais, confirma que não teve grandes perdas, apesar do susto com a tempestade.

A gente não é acostumado a ver isso, porém hoje pudemos acompanhar pelas câmeras em tempo real, com muito susto, porque não sabe a direção que vem

Região pode registrar mais tornados?

Para Hornes, episódios como este podem se repetir, especialmente no verão e na primavera.