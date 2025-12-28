'Calorão': onda de calor atinge Sudeste com alerta vermelho, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve, pelo menos até esta segunda-feira, 29, um alerta vermelho — o nível máximo de risco na escala do órgão — em razão da onda de calor intensa e persistente que atinge uma ampla área do Brasil, com maior impacto no Sudeste e em regiões vizinhas.

O aviso foi emitido para 1.284 municípios e abrange todo o estado de São Paulo, todo o estado do Rio de Janeiro, o norte do Paraná, o sul de Minas Gerais e o sul do Espírito Santo.

Para este domingo, 28, a previsão é de até 40 °C no Rio de Janeiro e 34 °C em São Paulo, segundo o Inmet. Na capital paulista, o dia deve ter muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas à tarde. No Rio, há possibilidade de pancadas isoladas pela manhã.

Em outras capitais, as máximas também chamam atenção: Curitiba com 31 °C, Belo Horizonte com até 35 °C e Vitória com 33 °C.

Onda de calor no Brasil

A onda de calor, intensificada por um vórtice ciclônico de altos níveis, provocou um sábado de altas temperaturas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Segundo o Inmet, essa condição oferece riscos à saúde, com possibilidade de desidratação e agravamento de problemas respiratórios.

O fenômeno climático atua nas camadas altas da atmosfera e bloqueia a entrada de frentes frias, reforçando a presença de uma massa de ar quente e seco sobre o país.

Para que a situação seja oficialmente classificada como “calorão”, é necessário que a temperatura atual supere em pelo menos 5 °C a média climatológica da época, por cerca de cinco dias consecutivos. O cálculo deve ser feito com base em dados de no mínimo 20 anos.

Recomendações do Inmet

O Inmet divulgou recomendações para a população das áreas mais afetadas: