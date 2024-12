Com o aumento do trânsito a cada dia na cidade, a população busca cada vez mais morar perto do trabalho ou, pelo menos, ter uma estação de metrô à disposição para facilitar a locomoção. Nos últimos anos, o metrô da cidade de São Paulo se expandiu, com o lançamento de novas linhas e estações. Algumas linhas seguem em construção, mas já é possível escolher bons bairros para morar perto do metrô em SP.

Preparamos uma lista com 7 bairros em diferentes regiões da cidade que dispõem de estações de metrô e podem ser uma boa alternativa para quem busca por bairros com transporte público acessível em São Paulo.

Brooklin

Localizado na Zona Sul da cidade, o Brooklin é um bairro plano, vizinho de bairros com alto movimento empresarial e que, recentemente, foi beneficiado com a linha lilás do metrô. Quem mora na região tem acesso fácil a mais de uma estação, como o Brooklin, Borba Gato e Campo Belo.

Vila Prudente

A Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo, tem uma estação de metrô super bem estruturada da linha verde, que faz baldeação com outra linha, a 15 prata, conhecida como monotrilho. Quem mora por lá tem acesso fácil ao centro de SP e à Zona Oeste também pela linha verde.

Pinheiros

Um dos bairros mais badalados e cobiçados de São Paulo, o que não falta para quem mora em Pinheiros são estações de metrô que cortam o bairro. A própria estação Pinheiros, que fica na marginal, e estações mais adentro, como a Faria Lima e Fradique Coutinho, conectam o cidadão para diferentes regiões da cidade.

Todas as estações são da linha 4 amarela do metrô, que vai do centro de São Paulo até a Zona Oeste da cidade.

Tatuapé

Para quem é da Zona Leste, a estação Tatuapé é uma grande referência, pois fica mais próxima ao centro da cidade e ao lado de uma das regiões mais valorizadas de SP, o Jardim Anália Franco.

Tatuapé é considerado um bairro de alto padrão, mas mesmo assim dispõe de uma boa rede de transporte público.

Chácara Klabin

Também na Zona Sul, a Chácara Klabin é um bairro muito cobiçado para se procurar imóvel porque fica muito perto da Vila Mariana e Avenida Paulista, e ao mesmo tempo tem preços mais razoáveis em comparação a essas regiões.

Para além de ter a estação Chácara Klabin, o bairro possui diversas linhas de ônibus, ciclovias e muita infraestrutura na região.

Butantã

Com a estação Butantã na linha amarela, o Butantã virou um ponto chave de conexão para lugares com bastante movimento em São Paulo, como a Raposo Tavares, rodovia que liga a cidade com outras vizinhas, como Granja Viana e Cotia, até para os estudantes da Universidade de São Paulo, que tem o seu maior campus localizado no bairro.

Tucuruvi

Por fim, mas não menos importante, está o bairro do Tucuruvi, localizado na Zona Norte de São Paulo. A estação Tucuruvi é a última do sentido norte da Linha 1 azul, uma das mais importantes da cidade.

Quem mora pelo bairro ou região, pode ser beneficiado não só com essa estação, mas também com a estação Jardim São Paulo, Santana e Parada Inglesa.