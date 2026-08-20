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Frente fria avança pelo Brasil e derruba temperaturas a partir de sexta

Ciclone extratropical provoca temporais no Sul e organiza frente fria que avança para São Paulo a partir de sexta, 21

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 07h12.

Última atualização em 20 de agosto de 2026 às 13h03.

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Um novo ciclone extratropical começa a se formar nesta quinta-feira, 20, entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai e deve provocar chuva forte, temporais e ventos intensos na Região Sul.

O sistema também organiza uma frente fria que avança pelo Centro-Sul e abre caminho para a entrada de ar polar.

A mudança no tempo será sentida primeiro no Sul e em Mato Grosso do Sul, a partir de sexta-feira, 21, e depois avança para São Paulo e outras áreas do Sudeste.

No fim de semana, o frio ganha força, com temperaturas abaixo de 10 °C em partes do Sul e queda acentuada também no Sudeste.

Frente fria chega ao Sudeste

Enquanto o Sul enfrenta a formação do ciclone, o principal efeito do sistema para os próximos dias será o avanço da frente fria pelo Sudeste. Nesta quinta-feira, a região ainda terá calor e tempo seco em boa parte dos estados.

A mudança começa pelo oeste de São Paulo e fica mais evidente entre a noite de quinta e a sexta-feira. A frente fria aumenta a nebulosidade, provoca chuva em algumas áreas e favorece rajadas de vento, antes de abrir caminho para uma massa de ar mais frio.

Na sexta-feira, a queda de temperatura começa a ser sentida em São Paulo. A mudança será mais forte no fim de semana, quando o ar polar avança pelo estado. Antes da virada no tempo, porém, o interior paulista ainda pode registrar temperaturas acima de 35 °C.

Na capital paulista, a máxima prevista para esta quinta-feira é de 32 °C. No Rio de Janeiro, os termômetros também podem chegar a 32 °C, enquanto Belo Horizonte deve registrar até 31 °C.

A chuva no Sudeste deve ficar mais concentrada no litoral de São Paulo, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. A partir de sexta-feira, o avanço da frente fria também aumenta a nebulosidade em áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

As temperaturas devem cair de forma mais significativa no fim de semana. Em áreas de serra do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, as madrugadas já vinham registrando temperaturas mais baixas, e a entrada do ar polar amplia o frio.

Ciclone provoca temporais no Sul

No Rio Grande do Sul, os temporais podem começar já na madrugada desta quinta-feira e atingir diferentes regiões do estado. Os acumulados devem ficar entre 10 e 50 milímetros na maior parte do território, mas podem chegar pontualmente a 80 milímetros no Oeste, na Campanha e no Sul.

A situação exige atenção principalmente nas áreas próximas à fronteira com o Uruguai, onde rios e arroios já receberam volumes elevados nos últimos dias.

Em Santa Catarina, a chuva avança durante a manhã pelo Oeste, Meio-Oeste e Sul. No Paraná, as pancadas mais fortes ficam concentradas no Oeste, Sudoeste e Sul.

Os ventos também ganham força. Rajadas entre 70 km/h e 90 km/h podem ocorrer em áreas da Região Sul, principalmente entre as serras gaúcha e catarinense. Segundo o Inmet, os ventos podem superar pontualmente 80 km/h nesta quinta-feira.

Em Porto Alegre, a máxima deve ficar perto de 21 °C, com chuva e trovoadas. Curitiba pode chegar a 27 °C.

Frio avança pelo Centro-Sul

Na sexta-feira, o ciclone deve ganhar força já sobre o oceano, enquanto se afasta da costa do Uruguai e do Rio Grande do Sul. A frente fria, porém, continua avançando pelo Centro-Sul e abre caminho para a entrada de ar polar.

A passagem do sistema provoca queda de temperatura nos três estados do Sul e em Mato Grosso do Sul. No fim de semana, o ar frio avança para São Paulo e outras áreas do Sudeste.

No Sul do país, as mínimas podem ficar abaixo de 10 °C no sul do Paraná, oeste de Santa Catarina e em grande parte do interior do Rio Grande do Sul. Há possibilidade de geada no sul do Rio Grande do Sul e do Paraná e de temperaturas negativas em pontos de Santa Catarina.

A previsão não indica, neste momento, um ciclone com a mesma intensidade do sistema registrado no início de agosto. O fenômeno, no entanto, deve provocar temporais, ventos fortes e uma mudança significativa nas temperaturas em diferentes regiões do país.

Centro-Oeste terá queda de temperatura

Mato Grosso do Sul será um dos primeiros estados do Centro-Oeste a sentir a chegada do ar polar. A queda de temperatura começa pelo Oeste, Sudoeste e Sul do estado, onde também pode chover e ocorrer rajadas de vento de até 60 km/h.

Em Campo Grande, a máxima prevista para esta quinta-feira é de 23 °C. O ar frio também alcança o sul de Mato Grosso, enquanto Goiás e o Distrito Federal continuam com calor e tempo seco.

Em Brasília, a mínima pode chegar a 17 °C. Em Cuiabá, a máxima ainda pode alcançar 39 °C nesta quinta-feira, mas cai para cerca de 32 °C na sexta.

Friagem chega ao Norte

A massa de ar polar também consegue avançar pelo interior do continente e chegar a Rondônia, Acre e ao sul do Amazonas. A entrada do ar frio provoca um episódio de friagem, caracterizado pela queda de temperatura na Amazônia.

O efeito deve ser mais perceptível durante a noite e a madrugada. Nas demais áreas do Norte, o calor continua predominando.

Nesta quinta-feira, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas no Acre e no oeste e noroeste do Amazonas. No oeste do Amazonas, as rajadas podem chegar a 60 km/h.

Em outras áreas da região, especialmente no sul do Pará e em Tocantins, o tempo permanece seco, com baixa umidade. As temperaturas podem chegar a 40 °C em diversos municípios.

Nordeste mantém chuva no litoral e calor no interior

No Nordeste, a chuva continua concentrada principalmente na faixa litorânea. Nesta quinta-feira, são esperadas pancadas entre o centro-norte do Maranhão, Piauí e Ceará e ao longo do litoral e da faixa leste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e norte da Bahia.

Os maiores volumes devem ocorrer entre Pernambuco e Alagoas. No interior, o tempo segue seco, com baixa umidade e temperaturas elevadas.

Em Teresina, os termômetros podem variar entre 21 °C e 37 °C. Em Salvador e Aracaju, a mínima fica em 23 °C, enquanto as máximas não devem passar de 27 °C.

Na costa norte, as rajadas de vento podem chegar a 70 km/h.

Previsão do tempo nos próximos dias

Quinta-feira, 20: o ciclone começa a se formar entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, provocando chuva forte, temporais e ventos intensos no Sul. Sudeste ainda terá calor e tempo seco em boa parte da região, mas a frente fria começa a avançar pelo oeste de São Paulo.

Sexta-feira, 21: o ciclone se desloca para o oceano e ganha força enquanto se afasta da costa. A frente fria avança pelo Centro-Sul, provocando queda de temperatura no Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O sistema também aumenta a nebulosidade e favorece chuva e ventos no Sudeste.

Fim de semana: a massa de ar polar avança pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As temperaturas caem de forma mais acentuada, com possibilidade de geada no sul do Rio Grande do Sul e do Paraná e temperaturas negativas em pontos de Santa Catarina. O frio também se intensifica em São Paulo e avança para outras áreas do Sudeste.

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