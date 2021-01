SP confirma reclassificação e endurecimento de restrições nesta sexta (22)

Conforme a EXAME antecipou ontem, o estado de São Paulo deve passar por uma nova reclassificação de fases da quarentena ainda nesta semana, na sexta-feira (22). A revisão foi confirmada hoje pelo secretário de saúde do estado, Jean Gorinchteyn, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Números atualizados dão conta de que, nos últimos 14 dias, a taxa de ocupação de leitos destinados à pacientes com covid-19 saltou 7,5% no estado de São Paulo, com destaque para o interior e o litoral, onde a alta foi de 10,4%. Na Grande SP esse número cresceu 5,4%.

“São exatamente esses índices que mostram que algumas regiões merecem uma atenção especial para que possamos garantir assistência à saúde da nossa população”, afirmou Gorinchteyn.

Nesta terça (19), a média de ocupação de UTI’s covid em São Paulo superou 70%, o que matematicamente colocaria todo o estado na fase laranja – as reclassificações, no entanto, são feitas por região. Atualmente, das cinco regiões que ainda estão na fase amarela, três têm taxa de ocupação de UTI’s dentro do aceitável: Araraquara (54,4%), São João da Boa Vista (57%) e a Baixada Santista (44,4%). Barretos e Campinas já superaram 70% e devem ir à fase laranja.

Com índices de ocupação de UTIs acima de 80%, Franca (83,5%) e Presidente Prudente (82,1%) e Bauru (81,2%) devem ir à fase vermelha, a mais restritiva, que permite apenas o funcionamento de atividades essenciais, como supermercados e farmácias.

Restrições da fase amarela

Capacidade de atendimento de comércio de rua, shoppings, bares, restaurantes e salões de beleza é de 40%, por no máximo 10 horas por dia, até as 22 horas. Antes os shoppings e comércio podiam abrir por 12 horas.

Bares podem funcionar até as 20 horas.

Restaurantes podem funcionar até as 22 horas, mas o serviço de bebida alcoólica precisa ser encerrado até 20 horas.

Eventos com público em pé estão proibidos. Só são permitidos eventos com pessoas sentadas e capacidade de 40%. É necessária a venda antecipada de ingressos.

Nas academias a capacidade máxima é de 40%.

Os parques continuam abertos.

Restrições da fase laranja

Capacidade de atendimento de comércio de rua, shoppings, restaurantes é de 40%, por no máximo 8 horas por dia, até as 20 horas.

Salões de beleza podem abrir, com 40% da capacidade

Bares são proibidos de ter atendimento presencial — apenas delivery é permitido

Nas academias a capacidade máxima é de 40%

Os parques continuam abertos.

Restrições da fase vermelha