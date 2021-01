Com altas na ocupação de UTIs, Grande SP e mais regiões devem endurecer restrições

De acordo com os novos critérios do Plano São Paulo, pelo menos cinco regiões do estado devem regredir para fases mais restritivas da quarentena nesta quarta, 20. A taxa de ocupação de leitos de UTI, principal indicador do Plano SP, já ultrapassou os 70% na região metropolitana (70,5%), Ribeirão Preto e Campinas (ambas com 70,6%) — o que coloca todas elas na fase laranja. Com 69,7% de ocupação de UTIs, Barretos está no limiar da regressão de fase.

Assim como Marília, que já está na fase vermelha, duas regiões superaram a marca de 80% de ocupação de UTIs e regredirão à fase mais restritiva: Franca (80,4%) e Presidente Prudente (81%). Muito próxima do limite, Bauru tem 79,3% e, com isso, continua na fase amarela.

Os dados são referentes à última atualização do Seade, publicada na segunda, 18, às 16h, e podem sofrer alterações enquanto o governo se prepara para o anúncio oficial da reclassificação, que deve acontecer ainda nesta semana. A tendência dos números, entretanto, aponta para uma subida dos números — e não o contrário.

Sem dúvida [que a Grande SP e Sorocaba irão para fases mais restritas]. São regiões onde estamos observando essa pressão crescente pelos leitos de UTI. É bem provável que essas regiões sejam reclassificadas brevemente ao longo dessa semana. Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 em SP, no Bom Dia SP (Globo)

Em entrevista ao Bom Dia São Paulo na manhã desta terça, 19, o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 afirmou também que a região de Sorocaba deve regredir a uma fase mais restritiva. Na região, a taxa de ocupação de leitos está em 76,8% (dentro dos limites da fase laranja), mas na cidade de Sorocaba, esse dado já oscila próximo dos 100% em alguns hospitais. É a mesma situação da capital paulista, que ainda está na fase amarela, mas já não tem mais leitos de UTI disponíveis em pelo menos quatro hospitais públicos.

Até a publicação deste texto, o governo de São Paulo ainda não havia marcado uma data para a nova reclassificação das regiões, mas espera-se que isso aconteça já nesta quarta-feira, 20, dia em que os jornalistas são costumeiramente chamados para coletivas de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Confira abaixo as restrições de cada fase da quarentena no estado de São Paulo:

Restrições da fase amarela

Capacidade de atendimento de comércio de rua, shoppings, bares, restaurantes e salões de beleza é de 40%, por no máximo 10 horas por dia, até as 22 horas. Antes os shoppings e comércio podiam abrir por 12 horas.

Bares podem funcionar até as 20 horas.

Restaurantes podem funcionar até as 22 horas, mas o serviço de bebida alcoólica precisa ser encerrado até 20 horas.

Eventos com público em pé estão proibidos. Só são permitidos eventos com pessoas sentadas e capacidade de 40%. É necessária a venda antecipada de ingressos.

Nas academias a capacidade máxima é de 40%.

Os parques continuam abertos.

Restrições da fase laranja

Capacidade de atendimento de comércio de rua, shoppings, restaurantes é de 40%, por no máximo 8 horas por dia, até as 20 horas.

Salões de beleza podem abrir, com 40% da capacidade

Bares são proibidos de ter atendimento presencial — apenas delivery é permitido

Nas academias a capacidade máxima é de 40%

Os parques continuam abertos.

Restrições da fase vermelha