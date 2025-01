Como estudar no exterior com nota do Enem? Veja lista de universidades que aceitam a prova

Mais de 4 milhões de brasileiros se inscreveram no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 e concorrem a uma vaga neste ano, segundo dados do Inep, órgão responsável por aplicar o exame em todo o país.

Desde sua criação em 1998, o Enem se tornou o principal exame de avaliação educacional do país, sendo uma porta de entrada em universidades privadas e até públicas. Mas não é só em universidades brasileiras que esse vestibular é aceito. Estudantes brasileiros que desejam estudar no exterior podem utilizar a nota do Enem como critério de ingresso em diversas universidades internacionais.

Países que aceitam o Enem

Vários países reconhecem a pontuação do Enem, o que facilita o acesso de estudantes brasileiros ao ensino superior no exterior, afirma Ana Paula Montanha, diretora global de Recursos Humanos da Hayman-Woodward Human Capital.

“O Enem ganhou relevância ao longo do tempo, tanto que é aceito em outros países também. Isso encoraja estudantes a mirar além das fronteiras, explorando novas culturas e sistemas educacionais. Com pesquisa e preparação adequada, o sonho de estudar no exterior está mais acessível do que nunca.”

Portugal lidera a lista de países

Portugal é o país com mais universidades que aceitam o Enem. Graças a um acordo entre o governo brasileiro e instituições portuguesas, mais de 50 universidades em no país reconhecem a nota do exame como critério de seleção. Entre as principais instituições estão:

Universidade de Coimbra

Universidade de Lisboa

Universidade do Porto

Universidade do Algarve

Outra facilidade de Portugal é que ele é o único país europeu que não exige exame de proficiência da língua, reforça Montanha.

Para estudar em uma universidade portuguesa, é preciso tirar um visto de estudante, conhecido como visto D4, afirma Marcelo Rubin Goldschmidt, advogado e sócio-fundador do Clube do Passaporte.

"O visto de estudante é na verdade um visto de residência, porque ele dura mais que 12 meses. Vale lembrar que você entra com o visto de residência para estudo e lá você tem direito de tirar a sua autorização de residência, essa que é válida por dois anos e que permite que você resida legalmente no país".

Reino Unido e Irlanda também reconhecem a nota

Reino Unido

No Reino Unido, universidades como a University of Glasgow, Kingston University e Birkbeck aceitam a nota do Enem. Cada instituição pode exigir requisitos adicionais, como testes de proficiência em inglês e histórico escolar. A pontuação mínima varia; por isso, é essencial verificar as especificações de cada universidade.

Irlanda

Além do teste de proficiência em inglês, segundo Montanha, na Irlanda irão exigir Concessão do Certificado de Conclusão de Ensino Médio e uma boa nota no Enem.

Entre as universidades que aceitam a nota o vestibular brasileiro no país estão:

Universidade de Cork;

University College Dublin;

University College Dublin;

National College of Irland.

ATT: No entanto, algumas universidades exigem que os candidatos tenham concluído pelo menos um ano de ensino superior no Brasil antes de se inscrever.

França e suas possibilidades de cursos gratuitos

As universidades francesas analisam alguns requisitos além da nota do Enem, como: aprovação em uma instituição de ensino superior brasileira, pública ou privada (reconhecida pelo MEC), em um curso que tenha correlação com o pretendido no país europeu, reforça a executiva Hayman-Woodward Human Capital.

“O candidato também precisa possuir proficiência na língua francesa pelo menos no nível B2, avançado na fala, escrita e ótima compreensão de textos complexos, e boas notas no histórico escolar.”

Neste país, segundo Montanha, a lista de universidades que aceitam a nota do Enem é:

Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Lion

Escola Politécnica de Paris (Melhor universidade da França de tecnologia)

École Normale Supérieure

Université Paris-Saclay

Universidades do Canadá e EUA entre as mais requisitadas

Tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá é preciso obter um visto específico para estudo ou para intercâmbio. Estes processos podem ser feitos pelos próprios estudantes, sem obrigatoriedade de contratar advogados ou despachantes, já que são processos muito simples, afirma Marcelo Gondim, advogado de imigração.

"Nos websites da Embaixada dos EUA e da Embaixada do Canadá estão listadas todas as etapas de como solicitar vistos de estudo ou intercâmbio."

Em relação as matrículas, o advogado explica que basicamente tudo é feito de forma online, com a pessoa aplicando através do website da instituição de ensino.

"Uma vez que o aluno é aceito, a própria instituição comunica as autoridades americanas (Departamento de Estado) que emite então um formulário de 'aceite'. Este formulário é enviado para o estudante no Brasil, e deverá ser apresentado junto com os demais documentos necessários para o processo de visto de estudo na Embaixada ou Consulados dos EUA ou Canadá".

Universidades no Canadá:

Universidade de Toronto – uma das melhores universidades do Canadá

University of British Columbia

Humber College

Universidades nos Estados Unidos:

New York University

Northwestern University

Temple University

Emory University

ATT: Além do exame brasileiro, outros critérios, como histórico escolar e cartas de recomendação, têm peso relevante na seleção.

Quem poderá aplicar?

Não é apenas quem fez o Enem 2024 que poderá aplicar para estudar no exterior. Há universidades que aceitam o resultado de outras edições, segundo Montanha.

“Se tiver a nota formal vinda do ENEM, é possível aplicar a uma vaga em uma universidade no exterior. Não necessariamente precisa ser a do último ano, mas obviamente isso varia de faculdade para faculdade; é preciso se informar com a instituição”, diz Montanha, que reforça outros fatores, como a nota do teste de inglês e cartas de recomendação, podem pesar muito no ingresso dos brasileiros.