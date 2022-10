Simone Tebet vota em Campo Grande e segue para São Paulo

A candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, votou na manhã deste domingo (2), em Campo Grande (MS). Pouco depois das 9h, ela entrou na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, no bairro Jardim dos Estados, acompanhada da mãe, Fairte Tebet.

Após a votação, a presidenciável destacou que foi a primeira candidata a entregar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um documento no qual se compromete a respeitar o resultado das urnas. Outro assunto ressaltado por Tebet foi a importância do pleito.

"Hoje, a democracia se fortalece, é o povo na rua legitimamente escolhendo aquele e aquela que têm que ser os seus candidatos que vão representá-lo, não só como candidatos e futuros presidentes da República, mas também senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores”, explicou.

Polarização

Simone Tebet comentou ainda sobre a campanha eleitoral. "Lamentavelmente, vimos a polarização ideológica contaminar a alma do povo brasileiro. A nossa candidatura propôs exatamente fazer o caminho do meio, ou seja, com equilíbrio, com moderação, com diálogo, trazer propostas e soluções reais para os problemas reais do Brasil", acrescentou.

"O resultado das urnas só vai ser apurado na hora em que o último eleitor depositar o seu voto, então, também está aqui a minha esperança de ir para o segundo turno", afirmou.

Ainda hoje, Simone desembarca em São Paulo de onde vai acompanhar com a família a apuração. Antes disso, também em São Paulo, ela presenciará o presidente do MDB, Baleia Rossi, e a sua vice em sua chapa, senadora Mara Gabrilli (PSDB), votando.

