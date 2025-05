São Paulo libera vacina da gripe para toda a população

A vacinação contra a gripe será ampliada a partir desta segunda-feira, 19, para todas as pessoas acima de seis meses na cidade de São Paulo, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A medida busca aumentar a cobertura vacinal durante o outono, período em que crescem os casos de doenças respiratórias.

A imunização ocorrerá em todas as 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados nas AMAs/UBSs Integradas, no mesmo horário. A vacina disponível é contra o vírus influenza, causador da gripe. A SMS reforça que o imunizante é seguro e não provoca a doença.

A campanha de 2025 começou em 28 de março, voltada inicialmente para grupos prioritários, como pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, indivíduos com comorbidades, além de profissionais da saúde, da educação e da segurança pública, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e do sistema prisional, povos indígenas e quilombolas.

Até o dia 13 de maio, pouco mais de 1 milhão de doses haviam sido aplicadas entre o público prioritário, estimado em 4,8 milhões de pessoas. Isso representa uma cobertura vacinal de apenas 25%. Em 2024, a cobertura entre os mesmos grupos chegou a 61,11%, com a aplicação de 3,8 milhões de doses.

Prevenção e sintomas

O vírus da gripe se transmite por meio de secreções respiratórias, como saliva e gotículas expelidas ao tossir ou espirrar. A contaminação também ocorre de forma indireta, pelo contato das mãos com superfícies contaminadas. Medidas como lavar as mãos com frequência, usar máscaras em locais fechados ou com aglomeração, cobrir o rosto ao tossir ou espirrar e manter os ambientes ventilados ajudam a conter a propagação do vírus.

As UBSs também realizam o atendimento de pacientes com sintomas respiratórios. Para localizar a unidade mais próxima, a população pode consultar a plataforma Busca Saúde. Mais informações estão disponíveis no site da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa).

Ampliação ocorre em meio a sazonalidade de doenças respiratórias

Segundo o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, a expansão da campanha se justifica pelo risco de agravamento das doenças respiratórias durante o outono e inverno. “Essa ampliação da imunização é importante para proteger toda a população”, afirmou.

A baixa adesão observada até agora acende o alerta das autoridades de saúde, que apostam na universalização da campanha como forma de frear o avanço da gripe na capital.