Saneamento básico: os municípios com melhores e piores índices

Saneamento básico: quase metade da população brasileira não possui esgoto tratado (Reprodução/Reprodução)
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Publicado em 21 de março de 2026 às 08h01.
A cidade de Franca, em São Paulo, é a cidade entre as 100 mais populosas do país com o título de município com melhor saneamento básico. A informação é do 18º Ranking do Saneamento, publicado pelo Instituto Trata Brasil (ITB) em parceria com a GO Associados.
Para a análise, o ITB levou em consideração os indicadores mais recentes Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), do Ministério das Cidades. O índice então é medido com base em três pilares: “Nível de Atendimento”, “Melhoria do Atendimento” e “Nível de Eficiência”.
Embora uma cidade esteja em primeiro lugar, o ranking teve um empate entre quatro municípios, todos de São Paulo: Franca (SP), São José do Rio Preto (SP), Campinas (SP) e Santos (SP). Segundo o levantamento, as quatro cidades conseguiram a pontuação máxima, apresentando níveis de atendimento considerados universalizados e registrando baixos índices de perdas.
Para rankear as cidades empatadas, o instituto usou os critério de atendimento total de água, esgoto e esgoto tratado em relação à água consumida.
Apesar de algumas cidades atingirem os citérios, outras se mostraram bem abaixo no serviço de saneamento básico esperado para a quantidade de moradores no município, segundo o estudo. Na população em geral, quase 90 milhões de brasileiros - ou seja, 43,3% do total - não possuem coleta de esgoto. A falta de acesso à água potável, por exemplo, impacta mais de 30 milhões de brasileiros.
A cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, foi a com pior pontuação entre as analisadas. Ainda segundo ranking, dos 20 piores municípios, sete são capitais de seus estados: Maceió (AL), Manaus (AM),
São Luís (MA), Belém (PA), Rio Branco (AC), Macapá (AP) e Porto Velho (RO).