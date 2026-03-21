Saneamento básico: os municípios com melhores e piores índices

A cidade de Franca, em São Paulo, é a cidade entre as 100 mais populosas do país com o título de município com melhor saneamento básico. A informação é do 18º Ranking do Saneamento, publicado pelo Instituto Trata Brasil (ITB) em parceria com a GO Associados.

Para a análise, o ITB levou em consideração os indicadores mais recentes Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), do Ministério das Cidades. O índice então é medido com base em três pilares: “Nível de Atendimento”, “Melhoria do Atendimento” e “Nível de Eficiência”.

Embora uma cidade esteja em primeiro lugar, o ranking teve um empate entre quatro municípios, todos de São Paulo: Franca (SP), São José do Rio Preto (SP), Campinas (SP) e Santos (SP). Segundo o levantamento, as quatro cidades conseguiram a pontuação máxima, apresentando níveis de atendimento considerados universalizados e registrando baixos índices de perdas.

Para rankear as cidades empatadas, o instituto usou os critério de atendimento total de água, esgoto e esgoto tratado em relação à água consumida.

Apesar de algumas cidades atingirem os citérios, outras se mostraram bem abaixo no serviço de saneamento básico esperado para a quantidade de moradores no município, segundo o estudo. Na população em geral, quase 90 milhões de brasileiros - ou seja, 43,3% do total - não possuem coleta de esgoto. A falta de acesso à água potável, por exemplo, impacta mais de 30 milhões de brasileiros.

A cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, foi a com pior pontuação entre as analisadas. Ainda segundo ranking, dos 20 piores municípios, sete são capitais de seus estados: Maceió (AL), Manaus (AM),

São Luís (MA), Belém (PA), Rio Branco (AC), Macapá (AP) e Porto Velho (RO).

Confira os municípios com melhores índices de saneamento básico:

Franca (SP) São José do Rio Preto (SP) Campinas (SP) Santos (SP) Limeira (SP) Goiânia (GO) Niterói (RJ) Aparecida de Goiânia (GO) Foz do Iguaçu (PR) Taubaté (SP) Uberaba (MG) Maringá (PR) São José dos Pinhais (PR) Montes Claros (MG) Ponta Grossa (PR) São José dos Campos (SP) Londrina (PR) São Paulo (SP) Curitiba (PR) Jundiaí (SP)

Confira os municípios com piores índices de saneamento básico: