Nova lei do licenciamento ambiental impulsiona consultoria que fatura R$ 58 mi

A Lei Geral do Licenciamento Ambiental (LGLA), sancionada no ano passado e com vigência a partir de 6 de fevereiro, estabelece regras unificadas para o licenciamento ambiental em todo o país e simplifica a concessão de licenças para empreendimentos.

A lei contou com apoio e participação ativa de Felipe Lavorato, fundador da Ambientare. Atento às movimentações do setor, o empreendedor criou, em meados de 2024, o Movimento Descomplica, iniciativa que surgiu na esteira desse debate.

Segundo ele, o objetivo é descomplicar o licenciamento ambiental, desburocratizar processos, tornar o sistema mais inteligente e ágil e incorporar tecnologia ao planejamento ambiental.

"É uma comunidade que reúne especialistas para repensar o futuro do licenciamento no país", esclarece.

Essa presença constante nas discussões do setor ajuda a explicar o crescimento da Ambientare.

A empresa, que completa 20 anos neste ano, entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025.

Em 2024, registrou receita líquida de R$ 58,64 milhões, alta de 38% em relação ao ano anterior, quando faturou R$ 42,54 milhões.

Mas, afinal, o que faz a Ambientare? A empresa presta consultoria em licenciamento ambiental e gestão socioambiental para grandes empreendimentos.

Na prática, desenvolve toda a cadeia de serviços e soluções ambientais, começando pela análise de viabilidade prévia.

Seja para uma usina fotovoltaica, eólica ou uma linha de transmissão, a Ambientare avalia a viabilidade ambiental do projeto na região de implantação, realiza todos os estudos necessários, incluindo o estudo de impacto ambiental, e obtém as licenças junto aos órgãos competentes.

Por trás de toda a operação está Felipe Lavorato, de 42 anos, a verdadeira "cara da empresa". Ele percorre o Brasil visitando clientes, filiais e órgãos reguladores.

Natural de Belo Horizonte, iniciou a trajetória profissional ainda jovem, atuando em órgãos ambientais e, posteriormente, em empresas privadas.

Formado em geografia, especializou-se em engenharia de meio ambiente e tecnologia ambiental e concluiu MBA em gestão de projetos.

Questionado sobre sua formação como gestor e líder, Lavorato afirma que o aprendizado veio do estudo contínuo, mas principalmente da prática diária e da capacidade de reunir pessoas qualificadas ao seu redor.

Fases de atuação

Lavorato vive em Brasília há quase duas décadas. "Abri a empresa em Belo Horizonte, mas levei a sede para Brasília, onde nos desenvolvemos e onde construí minha carreira profissional e minha família", conta.

A sede da companhia está localizada na capital federal, com duas filiais, uma em São Paulo e outra em Florianópolis.

A proposta da empresa surgiu a partir das exigências legais e normativas do licenciamento ambiental. "Mas evoluiu ao longo dos anos e se tornou uma solução estratégica para os clientes".

Hoje, a Ambientare atende segmentos como energia, mineração, transporte, saneamento, indústria e agropecuária.

O grupo empresarial inclui ainda a Ambientare Geotech, especializada em geotecnologia e plataformas digitais para monitoramento de empreendimentos, e a BSA Soluções em Meio Ambiente, que oferece serviços de monitoramento de menor porte, complementando a atuação da empresa principal.

O CEO explica que a Ambientare atua em três fases do licenciamento ambiental: a licença prévia, que atesta a viabilidade ambiental do projeto; a licença de instalação, que autoriza a construção; e a licença de operação, quando o empreendimento entra em funcionamento.

Em todas essas etapas, a empresa acompanha as obras, a execução de programas ambientais e o monitoramento de fauna, flora e qualidade do ar. "Enfim, tudo o que compõe o meio ambiente é acompanhado desde a fase inicial até a operação", diz.

A empresa também criou uma diretoria específica para alinhar o licenciamento ambiental às normas internacionais de sustentabilidade e responsabilidade social, além de investir fortemente em tecnologia.

Entre as soluções desenvolvidas está uma plataforma de geotecnologia que se tornou referência internacional.

Nela, o cliente acompanha todo o projeto, do início ao fim, com visão geoespacial completa, acesso à coleta de dados e monitoramento contínuo do empreendimento.

Outro diferencial é a área de experiência do cliente, criada em 2022. "Acompanhamos efetivamente a jornada do cliente do início ao fim, coletando feedbacks constantes para aprender e aprimorar nossos serviços", comenta.

Cada projeto tem duração média de três a cinco anos, com contratos frequentemente renovados na fase de operação. Atualmente, a empresa mantém cerca de 60 projetos ativos, mais de 50 clientes e aproximadamente 230 funcionários.

Crescimento e metas

Em 2025, a Ambientare concentrou investimentos no desenvolvimento de tecnologias, movimento que resultou em crescimento de 30%.

Para 2026, o objetivo é encerrar o ano com cerca de 80 clientes, consolidando o grupo como um dos principais do mercado nacional.

As inscrições para a edição 2026 do Negócios em Expansão já estão abertas e são gratuitas! Inscreva-se em março e concorra a um MBA Online da Saint Paul!

"Nossa meta é constituir o principal grupo de serviços ambientais do Brasil. Hoje, o mercado é extremamente pulverizado, com poucas grandes consultorias concorrendo diretamente conosco. Temos trabalhado para nos posicionar entre os maiores —se não o maior", diz Lavorato.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.