Roubos e furtos de carros elétricos dobram em São Paulo em um ano

Em 2025, foram 88 ocorrências, contra 44 em 2024.

A pesquisa revela ainda uma mudança no perfil dos crimes. No ano passado, 52% dos casos foram de furto — quando o veículo é levado sem violência — e 48% de roubo. Já em 2024, o cenário era inverso: 56% eram roubos e 44% furtos.

“Antes, a ligação direta era simples de fazer. Agora, eles montaram uma estratégia para furtar esses carros. Entram no veículo, entendem a codificação, clonam a chave e levam o carro embora”, afirma o gerente de operações da Ituran Brasil, Fernando Correia.