Rodrigo Pacheco é reeleito presidente do Senado com 49 votos

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foi reeleito presidente do Senado nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, com os votos de 49 senadores. Para vencer a disputa, ele precisava de 41 votos, maioria absoluta dos 81 senadores. Pacheco continua no posto pelos próximos dois anos, até fevereiro de 2025.

O candidato de oposição, Rogério Marinho (PL-RN), conseguiu 32 votos, após uma forte campanha bolsonarista, intensificada nos últimos dias. Minutos antes da votação, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE), que se colocava como alternativa de "terceira via", retirou a candidatura e declarou voto em Marinho, em defesa da "renovação".

A reeleição de Pacheco é uma vitória para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso, mas o placar menos favorável do que o da eleição passada e as traições dentro de bancadas que, em tese, estavam fechadas com o senador mineiro preocupam os governistas.

Em 2021, com o apoio do então presidente Jair Bolsonaro (PL), Pacheco venceu a disputa com 57 votos, derrotando a atual ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB). Por isso, mesmo com a derrota, os aliados de Bolsonaro consideram o saldo da eleição positivo em alguns aspectos.

Ao conseguir ir além da aliança PL-PP-Republicanos -- a tríade bolsonarista que apoiou Marinho formalmente -- e garantir votos declarados de senadores de partidos como MDB, PSD, União Brasil e PSDB, a oposição passou a mensagem de que está forte no Senado.

Embora a votação seja secreta, com cédulas de papel, muitos senadores divulgaram as escolhas por vontade própria nos últimos dias. A maioria dos que se posicionaram publicamente disseram que votariam em Marinho -- inclusive três senadores do PSD, partido de Pacheco, que foram abertamente contra a orientação da bancada.

Mas, pelo placar, nem todos que prometeram votar em Marinho cumpriram o combinado. Pouco antes da eleição, aliados do senador bolsonarista diziam que ele tinha 43 votos garantidos. Apesar do aparente otimismo, muitas das traições, dos dois lados, já eram esperadas.

O movimento a favor de Marinho aumentou nas 48 horas anteriores à eleição, com forte engajamento de parlamentares e apoiadores de Bolsonaro, inclusive nas redes sociais, mas Pacheco manteve a articulação com a base governista e com partidos de centro. Aliados de Pacheco calculavam que ele poderia ser eleito com mais de 50 votos.

Formalmente, Pacheco teve apoio de seis legendas: PSD, MDB, PT, PDT, PSB e Rede. Juntas, as bancadas têm 42 senadores. Os outros votos, pelos cálculos de aliados, viriam de parlamentares do União Brasil -- embora o partido não tenha fechado posicionamento -- e até de dissidentes do PL.

Pacheco promete atuação independente