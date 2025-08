Riocard: veja como pedir o reembolso do saldo com mudança para o Jaé no Rio

Desde o último sábado, dia 2, o Jaé é o único cartão aceito nos modais municipais do Rio: ônibus, BRT, VLT, vans e "cabritinhos". O Riocard continua válido para uma quantidade reduzida de transportes. E o que fazer com o saldo para quem vai abandonar o antigo cartão de vez, ou que tem um valor muito alto acumulado? É possível pedir reembolso do saldo disponível no bilhete.

Na prática, os únicos passageiros que seguirão usando o Riocard nos meios municipais são aqueles beneficiários do Bilhete Único Intermunicipal. Os demais usuários deverão usar o Jaé. Não é possível, no entanto, transferir o saldo de um sistema para o outro e, por isso, aquele usuário do Riocard que quiser reaver o valor disponível em seu cartão, precisa fazer esse requerimento à operadora. Saiba como:

Reembolso do Riocard: como solicitar pela internet

Sim. É possível fazer o pedido pela internet, através de uma videochamada, realizada pelo site teleatendimentolojas.riocardmais.com.br/cliente.

No endereço da web, é preciso clicar no botão "Clique aqui para iniciar", momento em que o usuário será informado sobre sua posição na fila virtual e a previsão de quanto tempo deve demorar para ser atendido.

Outra opção é ir presencialmente até uma loja da Riocard. Na capital, elas estão instaladas nos seguintes endereços:

Barra da Tijuca : Terminal Alvorada (Av. das Américas, s/n° - piso inferior);

: Terminal Alvorada (Av. das Américas, s/n° - piso inferior); Campo Grande : Terminal de Campo Grande (Rua Aurélio Figueiredo, 15 - Loja 26 A e B);

: Terminal de Campo Grande (Rua Aurélio Figueiredo, 15 - Loja 26 A e B); Centro :

: Central do Brasil (Praça Cristiano Otoni, s/n° - subsolo). De segunda a sexta, das 8h às 17h;

Carioca (Rua Uruguaiana, 7);

Copacabana : Estação Siqueira Campos do metrô (Rua Tonelero, s/nº).

: Estação Siqueira Campos do metrô (Rua Tonelero, s/nº). O horário de funcionamento dessas lojas é de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Quem pode pedir reembolso e como

No caso dos cartões Expresso (cor de rosa), é possível pedir reembolso, desde que o bilhete esteja vinculado ao usuário.

Já no caso do vale-transporte, o usuário precisa apresentar uma declaração da sua empresa, autorizando que a devolução do valor seja realizada. Durante o atendimento, usuários do vale-transporte precisam ainda preencher uma declaração para devolver o cartão por comodato, pré-requisito, nesse caso, para o saldo ser devolvido. Inicialmente, o cartão expresso do Riocard não é vinculado ao usuário.

Para fazer isso, é possível clicar em "meus cartões" e "adicionar cartão" no aplicativo. Outra opção é acessar riocardmais.com.br/para_voce. Faça login em sua conta ou cadastre-se — apresentando CPF, data de nascimento, CEP e telefone. Em seguida, clique em "Cartões" e "cadastrar cartões": digite o número do cartão e o número do chip, disponíveis no verso do bilhete. Além disso, será necessário informar o número do seu CPF.

Já no caso dos cartões digitais, gerados no aplicativo, todos já são vinculados ao CPF do usuário.

Documentos necessários e prazo para reembolso

É necessário apresentar a carteira de identidade e o CPF, além dos dados bancários (onde o valor será depositado), além do endereço completo.

Em caso de beneficiários de vale-transporte, é preciso ainda levar a declaração da empresa autorizando a devolução do saldo, além da carteira de trabalho.

O valor do reembolso não é pago em dinheiro. Ele é depositado diretamente na conta bancária informada pelo usuário, vinculada ao CPF cadastrado no cartão.

A previsão é que o reembolso leve de 10 a 15 dias úteis.

Não há taxa para pedir o reembolso.

Não é possível pedir reembolso de apenas uma parte do saldo. O valor reembolsado é o do saldo completo.

Desde o dia 2 de agosto, os passageiros precisam ficar atentos ao embarque nos modais municipais, que passam a aceitar apenas o Jaé (que pode ser usado na versão física, com o cartão, e digital, direto no aplicativo).