Eduardo Paes propõe transformar BRT em VLT para melhorar transporte público no Rio

O prefeito Eduardo Paes apresentou aos vereadores aliados, nesta segunda-feira, no Palácio da Cidade, os principais projetos de lei do Executivo que pretende ver aprovados na Câmara Municipal do Rio no segundo semestre de 2025. No pacote de propostas, uma das mais importantes prevê a transformação dos corredores BRT Transoeste e Transcarioca por linhas VLT (Veículo Leve sobre Trilhos).

A proposta já está sendo elaborada para envio à Câmara, mas os valores do investimento ainda não foram divulgados. Segundo o prefeito, 85 composições vão atender a linha que cruza a Zona Oeste, enquanto 75 atenderão a da Zona Norte.

Além disso, Paes ainda falou sobre outros projetos importantes, como as obras no Rio Acari e de urbanização na Rocinha e no Complexo do Alemão, que prevê a aprovação de um financiamento de R$ 882,8 milhões da Caixa Econômica Federal.

Outra proposta citada é a mudança nas faixas da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), alegando que a Light não vem repassando o equivalente ao arrecadado nos 30 ou 31 dias do mês.

Entre os vereadores da base, a avaliação é de que o detalhamento técnico e financeiro dos projetos — especialmente o do VLT — deva atrair debates mais aprofundados nas comissões. Segundo o governo, o reajuste será absorvido pela Light, responsável pela arrecadação, mas há vereadores acreditando que vá sobrar também para os contribuintes.