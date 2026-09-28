Ricardo Salles desiste de candidatura ao Senado por SP

O ex-ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ricardo Salles (Novo), desistiu de sua candidatura ao Senado por São Paulo nesta segunda-feira. Salles anunciou a desistência em evento em que estava com o governador de São Paulo, Tarcísio de Feitas (Republicanos).

Juntamente a Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), ele formava a ala à direita dos candidatos paulistas ao Senado, mas adotava postura crítica a algumas ações do PL em debates.

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