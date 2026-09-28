Ibovespa cai e dólar passa de R$ 5,20 a menos de uma semana para o 1º turno das eleições

O mercado de ações brasileiro opera em baixa nos negócios desta segunda-feira, 28, faltando menos de uma semana para o primeiro turno das eleições 2026. Ações da Vale (VALE3) e de bancos, que tem grande peso no Ibovespa, recuam nas primeiras horas de negociações. O desempenho coincide com a divulgação de duas pesquisas eleitorais: Quaest e BTG/ Nexus. Ambas mostram uma abertura de vantagem de Lula (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno.

Por volta das 10h50 (horário de Brasília), o Ibovespa recuava 0,6% aos 182.382 pontos, se menor patamar desde o início do mês. Entre as blue chips, papéis de maior peso, a Petrobras (PETR3;PETR4) era uma exceção, com o preço do barril do petróleo em alta no mercado internacional, depois que o presidente Donald Trump rejeitou a proposta de reabertura do Estreito de Ormuz feita pelo Irã. A alta da commodity também impulsiona PRIO (PRIO3), maior alta da carteira, em um dia de poucas ações em terreno positivo.

O dólar volta a ganhar fôlego e, na máxima do dia, chegou a ser negociado a R$ 5,22. A moeda americana costuma se valorizar em momentos de aversão ao risco.

O ambiente externo também não ajuda. A negativa de Trump e a pressão do preço do petróleo derrubam as bolsas em Nova York. Dow Jones caía 0,46%, enquanto o S&P 500 e a Nasdaq recuavam, respectivamente, 0,57%.