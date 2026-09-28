MMA Smarties Brasil 2026 divulga shortlist com 191 campanhas finalistas

O MMA Smarties Brasil divulgou a lista de 191 campanhas finalistas da edição deste ano, com trabalhos de 50 anunciantes e 37 agências, distribuídos em 26 categorias. A premiação, promovida pela MMA (Marketing + Media Alliance), reconhece iniciativas de marketing que combinam criatividade, inovação e resultados de negócio.

Os vencedores serão anunciados em 27 de outubro, em cerimônia na Casa Petra, em São Paulo.

A shortlist foi definida após a sessão presencial do Grande Júri, realizada na sexta-feira, 25, na WPP Vila, na capital paulista. Entre as categorias, a Marketing com Creators, Influenciadores e Celebridades concentra o maior número de finalistas, com 20 campanhas. Já Excelência em Parcerias, PR e Branded Content e Lançamento ou Relançamento de Produto/Serviço reúnem 18 trabalhos cada.

A edição de 2026 conta com três novas categorias: Excelência em Parcerias, PR e Branded Content e Excelência em Marketing D2C e E-commerce.

Unilever e AlmapBBDO lideram

Entre os anunciantes, a Unilever aparece com o maior número de campanhas na shortlist, com 19 trabalhos, seguida pelo Grupo Boticário, com 18. Diageo, General Motors (GM) e Heineken aparecem na sequência, com 14 campanhas cada.

No ranking de agências, a AlmapBBDO lidera, com 34 trabalhos finalistas. Publicis Brasil ocupa a segunda posição, com 20, seguida pela WMcCann, com 16.

Duas campanhas aparecem em mais de uma categoria: “Nestlé – Rótulos Que Falam”, criada pela Publicis Brasil para a Nestlé, concorre em cinco categorias. Já “Mind Player: Jogue Com a Mente e Coma Sem Pausar”, da Druid Creative Gaming para a Seara, está presente em quatro.

A avaliação presencial foi dividida em três salas, correspondentes às disciplinas que estruturam a premiação: Criatividade e Inovação; Mídia, Tecnologia & Growth; e Branding. Cada grupo foi conduzido por um presidente de júri.

Na disciplina de Criatividade e Inovação, o júri foi liderado por André Britto, CMO da Bauducco. Segundo ele, os trabalhos avaliados foram analisados pela capacidade de conectar criação, comportamento do consumidor e resultados de negócio.

“Os cases que analisamos mostram que inovar vai muito além de criar algo: envolve entender comportamentos, antecipar movimentos, explorar novas tecnologias e encontrar soluções relevantes para as pessoas e para o negócio”, diz o CMO em comunicado.

Aquinoel Borges, Head de Growth, Mídia & Marketing Capabilities da Nestlé, presidiu a avaliação de Mídia, Tecnologia & Growth. Para ele, os trabalhos destacaram a integração entre criatividade, tecnologia e estratégia na busca por resultados mensuráveis e experiências de consumo.

Já a disciplina de Branding foi liderada por Cecília Bottai Mondino, vice-presidente de Marketing do Grupo Heineken. Na avaliação da executiva, campanhas que se destacam precisam combinar novidade, identificação com o público e coerência com a identidade da marca.

Como funciona a premiação

Além dos prêmios por categoria, o Smarties Brasil concede o Grand Prix, definido a partir dos trabalhos que recebem Ouro. A premiação também contempla os Industry Awards, que reconhecem anunciantes, agências e grupos de comunicação.

As categorias Anunciante do Ano, Agência do Ano, Agência Independente do Ano e Grupo de Comunicação do Ano são definidas com base na pontuação acumulada pelas campanhas premiadas. Neste ano, a organização também incluiu duas novas distinções: Marca Mais Resiliente e Escolha do Júri, escolhidas por indicação dos jurados, sem seguir o sistema de pontuação.

O processo de avaliação é dividido em duas etapas. Na primeira, um grupo de profissionais da comunidade MMA analisa individualmente os trabalhos inscritos. As campanhas que atingem a pontuação mínima avançam para a shortlist e seguem para o Grande Júri.

Na segunda fase, os jurados avaliam os finalistas individualmente, em uma etapa on-line, e depois se reúnem presencialmente para debater os trabalhos e definir os vencedores.

A cerimônia de premiação será realizada em 27 de outubro, na Casa Petra, em São Paulo, quando serão anunciados os vencedores.

Confira a shortlist do MMA Smarties Brasil 2026

Experiência de Marca

"Mucilon Juntinho com Você: A Helper Brand Das Mães", de Publicis Brasil para Nestlé

"Poderia Ser uma Heineken", de LePub para The Heineken Company

"Mind Player: Jogue com a Mente e Coma sem Pausar", de Druid Creative Gaming para Seara

"Jeep NBA", de Score Agency para Stellantis

"Sprite Pass", de Ogilvy para The Coca-Cola Company

"Ram NFL", de Score Agency para Stellantis

"Revival Store", de Droga5 para Unilever

"Johnnie Walker: Tudo o que É Grandioso Leva Tempo", de AlmapBBDO para Diageo

"Shakiback", de Droga5 para Santander

"No Lineup Festival", de Atenas.ag para The Heineken Company

"Youcom - Case Dia do Amor (Brand Experience)", de Paim United Creators para Youcom

"Cheetos Carnaval", de Ampfy para Pepsico

"Separados no Campo. Juntos na Resenha.", de Dentsu para Pernod Ricard Brasil

"Cif & Serasa Nome Limpo", de Droga5 para Unilever

Impacto Imediato/Promoção

"Bauducco Cookie Dourado", de Galeria.ag para Bauducco

"Peça Como Um Wookie", de Ogilvy para The Coca-Cola Company

"Promobol", de Droga5 para Unilever

"A Neve Guarda Um Mundo De Descobertas", de VML BRASIL para Visa

"Cif & Serasa Nome Limpo", de Droga5 para Unilever

"Sucrilhos: Desperte o Tigre Com Brawl Stars", de Druid Creative Gaming para Sucrilhos

"Bis, o Prêmio Já Diz", de David para Bis

"Hershey's - Firing Easter Bunny", de Publicis Brasil para Hershey's

"Tracker Caramelo", de WMcCann para General Motors Brasil

"Novo Sonic: Não Sai Da Sua Cabeça", de WMcCann para General Motors Brasil

"Mesmo Allegra. Novo Preço. Maior Acesso.", de WMcCann para Opella

Estratégia de Crescimento e Conversão de Clientes

"Até Onde Vai o Seu Mundo?", de Droga5 para Santander

"Amazon - Casos De Carrinho", de AlmapBBDO para Amazon

"Heineken+PicPay: Dados Que Viraram Atenção Na Copa", de Dentsu para Grupo Heineken

"Budweiser - Bud Fan Store", de Africa Creative para Ambev

"A Superioridade da P&G no Mercado Livre.", de GUT para Mercado Livre

Lançamento ou Relançamento de Produto/Serviço

"Johnson's Baby Amor Puro", de Omnicon Media para Kenvue Brasil

"A 1ª Vez a Gente Nunca Esquece", de Leo para Stellantis"Regata do Chay", de Droga5 para Unilever

"Baton? Batom! Um Lançamento Irresistível", de Messs para Grupo Boticário

"Volume Imediato", de AlmapBBDO para Grupo Boticário

"Taxômetro", de Pros para 99

"Snack Time Seara", de Galeria.ag para Seara

"Elemento QDB", de W3haus para Quem Disse, Berenice?

"Bauducco & Fini: Assustador De Bom", de Ampfy para Pandurata Alimentos

"Spark 21 Dias", de WMcCann para General Motors Brasil

"Novo Sonic: Não Sai da Sua Cabeça", de WMcCann para General Motors Brasil

"Magaloira", de W3haus para Wella

"Sente o Poder de Novalgina Flash", de Publicis Brasil para Opella

"Edição Especial Inspirada no Clássico Kolynos", de VML para Colgate-Palmolive

"Novo Jeep Renegade - Uma Lenda É Sempre Reconhecida", de Fabio Brito para Stellantis

"A Cereja do Banho", de David para Unilever

"Chefe dos Descontinuados", de SoWhat para O Boticário

"Cereja de Fases", de SoWhat para O Boticário

Propósito de Marca/Ativismo

"Nestlé - Rótulos Que Falam", de Publicis Brasil para Nestlé

"Vans & Felca: Convocando Os Esquisitos", de Fbiz para Azzas 2154

"Na Conta da Dor", de Publicis Brasil para Opella

"Amazon - Futebol Feminino", de AlmapBBDO para Amazon

"Code Her Bot", de AlmapBBDO para Grupo Boticário

"Datas Especiais: Narrativas Que Transformam", de AlmapBBDO para Grupo Boticário

Marketing de Impacto Social

"#Semnicotina", de Omnicon Media para Kenvue Brasil

"Nestlé - Rótulos Que Falam", de Publicis Brasil para Nestlé

"Cif & Serasa Nome Limpo", de Droga5 para Unilever

"Tracker Caramelo", de WMcCann para General Motors Brasil

"Natal 2025: Álbum De Fotos", de AlmapBBDO para Grupo Boticário

"Code Her Bot", de AlmapBBDO para Grupo Boticário

Excelência em Engajamento de Audiência com IA

"Sua Essência Em Exibição - Spiw", de Record para Record"Pedigree - Melhoramigo.AI", de AlmapBBDO para Mars

"Lacta em: Uma Páscoa Para Cada Brasileiro.", de Neoperformance para Mondelez

"Amazon - Cupom Cam", de AlmapBBDO para Amazon

Baixo Orçamento, Alto Impacto

"Mãozinha Anti-Torrão", de Fbiz para Coty Inc

"Sextoandar: A Fezinha pelo Hexa", de Fbiz para QuintoAndar

"Sem Pão, Sem Chance - A Força Da Ausência", de Ampfy para Pandurata Alimentos

"Caramelo Macchiato: O Fomo Virou Mídia", de JOTA para Zamp

"Sorvete De Feijão a Mentira Saborosa Que Viralizou", de Greenz - Aceleradora de Negócios para The Magnum Ice Cream Company

Design, Experiência do Cliente e do Usuário

"Nestlé - Rótulos Que Falam", de Publicis Brasil para Nestlé"Mãozinha Anti-Torrão", de Fbiz para Coty Inc

"Mind Player: Jogue com a Mente e Coma sem Pausar", de Druid Creative Gaming para Seara

"Tracker Caramelo", de WMcCann para General Motors Brasil

"Pedido11", de Ogilvy para Nestlé

Excelência em Marketing D2C e E-commerce

"The Anti-Algorithm", de LePub para Grupo Heineken

Excelência em Diversidade e Inclusão

"Nestlé - Rótulos Que Falam", de Publicis Brasil para Nestlé

"White Horse: Na Mão Do Rolê", de AlmapBBDO para Diageo

"Datas Especiais: Narrativas Que Transformam", de AlmapBBDO para Grupo Boticário

Excelência em Parcerias, PR e Branded Content

"Sextoandar: A Fezinha Pelo Hexa", de Fbiz para QuintoAndar

"Ser Mãe É Se Permitir Errar com Amor com Ninho.", de Publicis Brasil para Nestlé

"Patrocínio Errado", de Fbiz para Mar

"Como Dar Prazer a uma Mulher", de BETC Havas para Reckitt

"Seleçoff Smirnoff - Camisa 24", de AlmapBBDO para Diageo

"Smirnoff - Verdade na Lata", de AlmapBBDO para Diageo

"Carro do Mundo Invertido: Netflix & Fiat”, de Leo para Stellantis

"Varzenal", de Drum para Unilever

"Seara Gourmet by Bridgerton", de Galeria.ag para JBS

"Axilas Bem Cuidadas Não Mentem. #Lobasvãodedove", de David para Unilever

"Bauducco & Netflix em: Devoradores Com Gosto", de Ampfy para Pandurata Alimentos

"Os Passos Que Mudaram o Ritmo do Mundo.", de AlmapBBDO para Diageo

"A Teoria Do Triângulo", de AlmapBBDO para Pepsico

"Hershey's - Firing Easter Bunny", de Publicis Brasil para Hershey's

"Novo Sonic: Não Sai Da Sua Cabeça", de WMcCann para General Motors Brasil

"Absolute Cinema", de LePub para Boticário

"Magaloira", de W3haus para Well

"Dribladores", de Publicis Brasil para Opella

Marketing em Tempo Real

"A Essência Secreta", de Live The Agency para Unilever

"O Grito Libertador", de Live The Agency para Grupo Heineken

"Axilas Bem Cuidadas Não Mentem. #Lobasvãodedove", de David para Unilever

"Amstel - Puro Timing", de AlmapBBDO para Grupo Heineken

Marketing com Creators, Influenciadores e Celebridades

"A Essência Secreta", de Live The Agency para Unilever

"Nivea Milk e Eliana: A Evolução De Um Clássico.", de Publicis Brasil para Beiersdorf

"Fandom vs. Fandom", de Live The Agency para Electrolux Group

"Vans & Felca: Convocando Os Esquisitos", de Fbiz para Azzas 2154

"Regata Do Chay", de Droga5 para Unilever

"Volume Imediato", de AlmapBBDO para Grupo Boticári

"Tanqueray - O Poder Dos Nãos", de AlmapBBDO para Diageo

"Ruffles Viva Essa Onda", de Ampfy para Pepsico

"Seleçoff Smirnoff - Camisa 24", de AlmapBBDO para Diageo

"Smirnoff - Verdade Na Lata", de AlmapBBDO para Diageo

"Vini Sênior", de Galeria.ag para Flutter Brazil

"Os Passos Que Mudaram O Ritmo Do Mundo.", de AlmapBBDO para Diageo

"Fys: O Refri Que Não É Nº1", de AlmapBBDO para Grupo Heineken

"Tracker Caramelo", de WMcCann para General Motors Brasil

"Novo Sonic: Não Sai Da Sua Cabeça", de WMcCann para General Motors Brasil

"Na Conta Da Dor", de Publicis Brasil para Opella

"Clash: Da Pressão Nasce A Força", de AlmapBBDO para Grupo Boticário

"Magaloira", de W3haus para Wella

"Malbec Black Legend: Uma Lenda Reconhece A Outra", de AlmapBBDO para Grupo Boticário

"Separados no Campo. Juntos Na Resenha.", de Dentsu para Pernod Ricard Brasil

Marketing Omnichannel

"Whatsapp É Muito Mais Negócio", de Meta, CreativeX para Meta

"Mucilon Juntinho Com Você: A Helper Brand Das Mães", de Publicis Brasil para Nestlé

"Poderia Ser Uma Heineken", de LePub para The Heineken Company

"Promobol", de Droga5 para Unilever

"SeleçOff Smirnoff - 48 Caipiroffs", de AlmapBBDO para Diageo

"Johnnie Walker: Tudo O Que É Grandioso Leva Tempo.", de AlmapBBDO para Diageo

"Tracker Caramelo", de WMcCann para General Motors Brasil

"Comitiva Old Parr", de Pros para Diageo

"Dribladores", de Publicis Brasil para Opella

Marketing Cross Digital

"Cobranding Loreal", de GUT para Mercado Livre

"Live Bartenders", de Unlimitail para Beam Suntory Jim Beam

"Hijack Socialization", de Dentsu para Heineken

Marketing em Redes Sociais

"#Semnicotina", de Omnicon Media para Kenvue Brasil

"Nestlé Pet Naming Rights", de Publicis Brasil para Nestlé

"Fandom vs. Fandom", de Live The Agency para Electrolux Group

"O Grito Libertador", de Live The Agency para Grupo Heineken

"Emerson Royale", de Druid Creative Gaming para Supercell

"Smirnoff - Verdade Na Lata", de AlmapBBDO para Diageo

"Cifanáticos", de Droga5 para Unilever

"Elemento QDB", de W3haus para Quem Disse, Berenice?

"Hershey's - Firing Easter Bunny", de Publicis Brasil para Hershey's

"Cereja De Fases", de SoWhat para O Boticário

"Seara Apresenta: A Transmissão Da Copa Lombo", de WMcCann para Seara

Insights de Dados com IA / Marketing Contextual

"Samsung Vision AI: Veja Além Do Óbvio", de Druid Creative Gaming para Samsung

"Amazon - Cupom Cam", de AlmapBBDO para Amazon

"Heineken+PicPay: Dados Que Viraram Atenção Na Copa", de Dentsu para Grupo Heineken

Marketing com Tecnologias Avançadas

"Mind Player: Jogue Com A Mente E Coma Sem Pausar", de Druid Creative Gaming para Seara

"Declare-Se Com Sonho De Valsa", de David para Sonho de Valsa

Excelência em Retail Media e O2O

"Live Bartenders", de Unlimitail para Beam Suntory Jim Beam

"Bauducco Cookie Dourado", de Galeria.ag para Bauducco

"Flagship Magalu: Onde O Varejo Vira Mídia", de The LED para Magazine Luiza S.A.

"Couponspiracy", de Droga5 para Unilever

"Cif & Serasa Nome Limpo", de Droga5 para Unilever

"Lacta Em: Uma Páscoa Para Cada Brasileiro.", de Neoperformance para Mondelez

"Novo Sonic: Não Sai da Sua Cabeça", de WMcCann para General Motors Brasil

"Hellmann's - Preço Do Mundo Invertido", de Euphoria Creative para Unilever

"Budweiser - Bud Fan Store", de Africa Creative para Ambev

Excelência em E-commerce Integrado e Live Streaming

"O Melhor Do Iphone 16 E A Melhor Entrega Do Brasil", de GUT para Mercado Livre/Apple

"Jogada Max", de Druid Creative Gaming para Opella

Personalização

"The Anti-Algorithm", de LePub para Grupo Heineken

"Você Joga. Dorflex Tanka.", de Druid Creative Gaming para Opella

"Declare-Se com Sonho De Valsa", de David para Sonho de Valsa

"Heineken+PicPay: Dados Que Viraram Atenção na Copa", de Dentsu para Grupo Heineken

Vídeo em Formato Curto ou Longo

"Fandom vs. Fandom", de Live The Agency para Electrolux Group

"The Anti-Algorithm", de LePub para Grupo Heineken

"Há 50 Anos Fã do Brasil", de Leo para Stellantis

Varzenal", de DRUM para Unilever

"White Horse: Na Mão do Rolê", de AlmapBBDO para Diageo

"Tracker Caramelo", de WMcCann para General Motors Brasil

"Novo Sonic: Não Sai da Sua Cabeça", de WMcCann para General Motors Brasil

"Natal 2025: Álbum de Fotos", de AlmapBBDO para Grupo Boticário

"Dia Das Mães O Boticário - Despedidas", de AlmapBBDO para O Boticário

"Recall Em Série: Um Chamado pela Vida", de Publicis Brasil para Honda Motor do Brasil

Uso Inovador de IA em Publicidade

"Nestlé - Rótulos Que Falam", de Publicis Brasil para Nestlé

"Bauducco Cookie Dourado", de Galeria.ag para Bauducco

"Tracker Caramelo", de WMcCann para General Motors Brasil

"Amazon - Cupom Cam", de AlmapBBDO para Amazon

"Code Her Bot", de AlmapBBDO para Grupo Boticário

"Quando a IA Faz Jameson Ser Ainda Mais Junto", de Dentsu para Pernod Ricard Brasil

Excelência Criativa Impulsionada por IA

"Nivea Milk e Eliana: A Evolução de Um Clássico.", de Publicis Brasil para Beiersdorf

"Sua Essência Em Exibição - SPIW", de Record para Record

"Uma Mensagem Não Lida", de Record para Record

"Driven By Emotion, Powered By AI", de Jellyfish Brazil para GWM Brazil

"O Melhor da AI Chega com a Entrega Mais Rápida", de GUT para Mercado Livre/Samsung

"Bauducco & Netflix Em: Devoradores com Gosto", de Ampfy para Pandurata Alimentos

"All New Outlander: O Híbrido Carregado de Dados", de Africa Creative para Mitsubishi Motors Brasil

Gaming, Gamificação e E-Sports