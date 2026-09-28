Marketing

MMA Smarties Brasil 2026 divulga shortlist com 191 campanhas finalistas

Unilever lidera entre os anunciantes, com 19 trabalhos; AlmapBBDO tem o maior número de campanhas entre as agências, com 34

Campanha criada pela Publicis Brasil para a Nestlé concorre em cinco categorias (Reprodução/Youtube)

Campanha criada pela Publicis Brasil para a Nestlé concorre em cinco categorias (Reprodução/Youtube)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11h06.

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O MMA Smarties Brasil divulgou a lista de 191 campanhas finalistas da edição deste ano, com trabalhos de 50 anunciantes e 37 agências, distribuídos em 26 categorias. A premiação, promovida pela MMA (Marketing + Media Alliance), reconhece iniciativas de marketing que combinam criatividade, inovação e resultados de negócio.

Os vencedores serão anunciados em 27 de outubro, em cerimônia na Casa Petra, em São Paulo.

A shortlist foi definida após a sessão presencial do Grande Júri, realizada na sexta-feira, 25, na WPP Vila, na capital paulista. Entre as categorias, a Marketing com Creators, Influenciadores e Celebridades concentra o maior número de finalistas, com 20 campanhas. Já Excelência em Parcerias, PR e Branded Content e Lançamento ou Relançamento de Produto/Serviço reúnem 18 trabalhos cada.

A edição de 2026 conta com três novas categorias: Excelência em Parcerias, PR e Branded Content e Excelência em Marketing D2C e E-commerce.

Unilever e AlmapBBDO lideram

Entre os anunciantes, a Unilever aparece com o maior número de campanhas na shortlist, com 19 trabalhos, seguida pelo Grupo Boticário, com 18. Diageo, General Motors (GM) e Heineken aparecem na sequência, com 14 campanhas cada.

No ranking de agências, a AlmapBBDO lidera, com 34 trabalhos finalistas. Publicis Brasil ocupa a segunda posição, com 20, seguida pela WMcCann, com 16.

Duas campanhas aparecem em mais de uma categoria: “Nestlé – Rótulos Que Falam”, criada pela Publicis Brasil para a Nestlé, concorre em cinco categorias. Já “Mind Player: Jogue Com a Mente e Coma Sem Pausar”, da Druid Creative Gaming para a Seara, está presente em quatro.

A avaliação presencial foi dividida em três salas, correspondentes às disciplinas que estruturam a premiação: Criatividade e Inovação; Mídia, Tecnologia & Growth; e Branding. Cada grupo foi conduzido por um presidente de júri.

Na disciplina de Criatividade e Inovação, o júri foi liderado por André Britto, CMO da Bauducco. Segundo ele, os trabalhos avaliados foram analisados pela capacidade de conectar criação, comportamento do consumidor e resultados de negócio.

“Os cases que analisamos mostram que inovar vai muito além de criar algo: envolve entender comportamentos, antecipar movimentos, explorar novas tecnologias e encontrar soluções relevantes para as pessoas e para o negócio”, diz o CMO em comunicado.

Aquinoel Borges, Head de Growth, Mídia & Marketing Capabilities da Nestlé, presidiu a avaliação de Mídia, Tecnologia & Growth. Para ele, os trabalhos destacaram a integração entre criatividade, tecnologia e estratégia na busca por resultados mensuráveis e experiências de consumo.

Já a disciplina de Branding foi liderada por Cecília Bottai Mondino, vice-presidente de Marketing do Grupo Heineken. Na avaliação da executiva, campanhas que se destacam precisam combinar novidade, identificação com o público e coerência com a identidade da marca.

Como funciona a premiação

Além dos prêmios por categoria, o Smarties Brasil concede o Grand Prix, definido a partir dos trabalhos que recebem Ouro. A premiação também contempla os Industry Awards, que reconhecem anunciantes, agências e grupos de comunicação.

As categorias Anunciante do Ano, Agência do Ano, Agência Independente do Ano e Grupo de Comunicação do Ano são definidas com base na pontuação acumulada pelas campanhas premiadas. Neste ano, a organização também incluiu duas novas distinções: Marca Mais Resiliente e Escolha do Júri, escolhidas por indicação dos jurados, sem seguir o sistema de pontuação.

O processo de avaliação é dividido em duas etapas. Na primeira, um grupo de profissionais da comunidade MMA analisa individualmente os trabalhos inscritos. As campanhas que atingem a pontuação mínima avançam para a shortlist e seguem para o Grande Júri.

Na segunda fase, os jurados avaliam os finalistas individualmente, em uma etapa on-line, e depois se reúnem presencialmente para debater os trabalhos e definir os vencedores.

A cerimônia de premiação será realizada em 27 de outubro, na Casa Petra, em São Paulo, quando serão anunciados os vencedores.

Confira a shortlist do MMA Smarties Brasil 2026

Experiência de Marca

  • "Mucilon Juntinho com Você: A Helper Brand Das Mães", de Publicis Brasil para Nestlé
  • "Poderia Ser uma Heineken", de LePub para The Heineken Company
  • "Mind Player: Jogue com a Mente e Coma sem Pausar", de Druid Creative Gaming para Seara
  • "Jeep NBA", de Score Agency para Stellantis
  • "Sprite Pass", de Ogilvy para The Coca-Cola Company
  • "Ram NFL", de Score Agency para Stellantis
  • "Revival Store", de Droga5 para Unilever
  • "Johnnie Walker: Tudo o que É Grandioso Leva Tempo", de AlmapBBDO para Diageo
  • "Shakiback", de Droga5 para Santander
  • "No Lineup Festival", de Atenas.ag para The Heineken Company
  • "Youcom - Case Dia do Amor (Brand Experience)", de Paim United Creators para Youcom
  • "Cheetos Carnaval", de Ampfy para Pepsico
  • "Separados no Campo. Juntos na Resenha.", de Dentsu para Pernod Ricard Brasil
  • "Cif & Serasa Nome Limpo", de Droga5 para Unilever

Impacto Imediato/Promoção

  • "Bauducco Cookie Dourado", de Galeria.ag para Bauducco
  • "Peça Como Um Wookie", de Ogilvy para The Coca-Cola Company
  • "Promobol", de Droga5 para Unilever
  • "A Neve Guarda Um Mundo De Descobertas", de VML BRASIL para Visa
  • "Cif & Serasa Nome Limpo", de Droga5 para Unilever
  • "Sucrilhos: Desperte o Tigre Com Brawl Stars", de Druid Creative Gaming para Sucrilhos
  • "Bis, o Prêmio Já Diz", de David para Bis
  • "Hershey's - Firing Easter Bunny", de Publicis Brasil para Hershey's
  • "Tracker Caramelo", de WMcCann para General Motors Brasil
  • "Novo Sonic: Não Sai Da Sua Cabeça", de WMcCann para General Motors Brasil
  • "Mesmo Allegra. Novo Preço. Maior Acesso.", de WMcCann para Opella

Estratégia de Crescimento e Conversão de Clientes

  • "Até Onde Vai o Seu Mundo?", de Droga5 para Santander
  • "Amazon - Casos De Carrinho", de AlmapBBDO para Amazon
  • "Heineken+PicPay: Dados Que Viraram Atenção Na Copa", de Dentsu para Grupo Heineken
  • "Budweiser - Bud Fan Store", de Africa Creative para Ambev
  • "A Superioridade da P&G no Mercado Livre.", de GUT para Mercado Livre

Lançamento ou Relançamento de Produto/Serviço

  • "Johnson's Baby Amor Puro", de Omnicon Media para Kenvue Brasil
  • "A 1ª Vez a Gente Nunca Esquece", de Leo para Stellantis"Regata do Chay", de Droga5 para Unilever
  • "Baton? Batom! Um Lançamento Irresistível", de Messs para Grupo Boticário
  • "Volume Imediato", de AlmapBBDO para Grupo Boticário
  • "Taxômetro", de Pros para 99
  • "Snack Time Seara", de Galeria.ag para Seara
  • "Elemento QDB", de W3haus para Quem Disse, Berenice?
  • "Bauducco & Fini: Assustador De Bom", de Ampfy para Pandurata Alimentos
  • "Spark 21 Dias", de WMcCann para General Motors Brasil
  • "Novo Sonic: Não Sai da Sua Cabeça", de WMcCann para General Motors Brasil
  • "Magaloira", de W3haus para Wella
  • "Sente o Poder de Novalgina Flash", de Publicis Brasil para Opella
  • "Edição Especial Inspirada no Clássico Kolynos", de VML para Colgate-Palmolive
  • "Novo Jeep Renegade - Uma Lenda É Sempre Reconhecida", de Fabio Brito para Stellantis
  • "A Cereja do Banho", de David para Unilever
  • "Chefe dos Descontinuados", de SoWhat para O Boticário
  • "Cereja de Fases", de SoWhat para O Boticário

Propósito de Marca/Ativismo

  • "Nestlé - Rótulos Que Falam", de Publicis Brasil para Nestlé
  • "Vans & Felca: Convocando Os Esquisitos", de Fbiz para Azzas 2154
  • "Na Conta da Dor", de Publicis Brasil para Opella
  • "Amazon - Futebol Feminino", de AlmapBBDO para Amazon
  • "Code Her Bot", de AlmapBBDO para Grupo Boticário
  • "Datas Especiais: Narrativas Que Transformam", de AlmapBBDO para Grupo Boticário

Marketing de Impacto Social

  • "#Semnicotina", de Omnicon Media para Kenvue Brasil
  • "Nestlé - Rótulos Que Falam", de Publicis Brasil para Nestlé
  • "Cif & Serasa Nome Limpo", de Droga5 para Unilever
  • "Tracker Caramelo", de WMcCann para General Motors Brasil
  • "Natal 2025: Álbum De Fotos", de AlmapBBDO para Grupo Boticário
  • "Code Her Bot", de AlmapBBDO para Grupo Boticário

Excelência em Engajamento de Audiência com IA

  • "Sua Essência Em Exibição - Spiw", de Record para Record"Pedigree - Melhoramigo.AI", de AlmapBBDO para Mars
  • "Lacta em: Uma Páscoa Para Cada Brasileiro.", de Neoperformance para Mondelez
  • "Amazon - Cupom Cam", de AlmapBBDO para Amazon

Baixo Orçamento, Alto Impacto

  • "Mãozinha Anti-Torrão", de Fbiz para Coty Inc
  • "Sextoandar: A Fezinha pelo Hexa", de Fbiz para QuintoAndar
  • "Sem Pão, Sem Chance - A Força Da Ausência", de Ampfy para Pandurata Alimentos
  • "Caramelo Macchiato: O Fomo Virou Mídia", de JOTA para Zamp
  • "Sorvete De Feijão a Mentira Saborosa Que Viralizou", de Greenz - Aceleradora de Negócios para The Magnum Ice Cream Company

Design, Experiência do Cliente e do Usuário

  • "Nestlé - Rótulos Que Falam", de Publicis Brasil para Nestlé"Mãozinha Anti-Torrão", de Fbiz para Coty Inc
  • "Mind Player: Jogue com a Mente e Coma sem Pausar", de Druid Creative Gaming para Seara
  • "Tracker Caramelo", de WMcCann para General Motors Brasil
  • "Pedido11", de Ogilvy para Nestlé

Excelência em Marketing D2C e E-commerce

  • "The Anti-Algorithm", de LePub para Grupo Heineken

Excelência em Diversidade e Inclusão

  • "Nestlé - Rótulos Que Falam", de Publicis Brasil para Nestlé
  • "White Horse: Na Mão Do Rolê", de AlmapBBDO para Diageo
  • "Datas Especiais: Narrativas Que Transformam", de AlmapBBDO para Grupo Boticário

Excelência em Parcerias, PR e Branded Content

  • "Sextoandar: A Fezinha Pelo Hexa", de Fbiz para QuintoAndar
  • "Ser Mãe É Se Permitir Errar com Amor com Ninho.", de Publicis Brasil para Nestlé
  • "Patrocínio Errado", de Fbiz para Mar
  • "Como Dar Prazer a uma Mulher", de BETC Havas para Reckitt
  • "Seleçoff Smirnoff - Camisa 24", de AlmapBBDO para Diageo
  • "Smirnoff - Verdade na Lata", de AlmapBBDO para Diageo
  • "Carro do Mundo Invertido: Netflix & Fiat”, de Leo para Stellantis
  • "Varzenal", de Drum para Unilever
  • "Seara Gourmet by Bridgerton", de Galeria.ag para JBS
  • "Axilas Bem Cuidadas Não Mentem. #Lobasvãodedove", de David para Unilever
  • "Bauducco & Netflix em: Devoradores Com Gosto", de Ampfy para Pandurata Alimentos
  • "Os Passos Que Mudaram o Ritmo do Mundo.", de AlmapBBDO para Diageo
  • "A Teoria Do Triângulo", de AlmapBBDO para Pepsico
  • "Hershey's - Firing Easter Bunny", de Publicis Brasil para Hershey's
  • "Novo Sonic: Não Sai Da Sua Cabeça", de WMcCann para General Motors Brasil
  • "Absolute Cinema", de LePub para Boticário
  • "Magaloira", de W3haus para Well
  • "Dribladores", de Publicis Brasil para Opella

Marketing em Tempo Real

  • "A Essência Secreta", de Live The Agency para Unilever
  • "O Grito Libertador", de Live The Agency para Grupo Heineken
  • "Axilas Bem Cuidadas Não Mentem. #Lobasvãodedove", de David para Unilever
  • "Amstel - Puro Timing", de AlmapBBDO para Grupo Heineken

Marketing com Creators, Influenciadores e Celebridades

  • "A Essência Secreta", de Live The Agency para Unilever
  • "Nivea Milk e Eliana: A Evolução De Um Clássico.", de Publicis Brasil para Beiersdorf
  • "Fandom vs. Fandom", de Live The Agency para Electrolux Group
  • "Vans & Felca: Convocando Os Esquisitos", de Fbiz para Azzas 2154
  • "Regata Do Chay", de Droga5 para Unilever
  • "Volume Imediato", de AlmapBBDO para Grupo Boticári
  • "Tanqueray - O Poder Dos Nãos", de AlmapBBDO para Diageo
  • "Ruffles Viva Essa Onda", de Ampfy para Pepsico
  • "Seleçoff Smirnoff - Camisa 24", de AlmapBBDO para Diageo
  • "Smirnoff - Verdade Na Lata", de AlmapBBDO para Diageo
  • "Vini Sênior", de Galeria.ag para Flutter Brazil
  • "Os Passos Que Mudaram O Ritmo Do Mundo.", de AlmapBBDO para Diageo
  • "Fys: O Refri Que Não É Nº1", de AlmapBBDO para Grupo Heineken
  • "Tracker Caramelo", de WMcCann para General Motors Brasil
  • "Novo Sonic: Não Sai Da Sua Cabeça", de WMcCann para General Motors Brasil
  • "Na Conta Da Dor", de Publicis Brasil para Opella
  • "Clash: Da Pressão Nasce A Força", de AlmapBBDO para Grupo Boticário
  • "Magaloira", de W3haus para Wella
  • "Malbec Black Legend: Uma Lenda Reconhece A Outra", de AlmapBBDO para Grupo Boticário
  • "Separados no Campo. Juntos Na Resenha.", de Dentsu para Pernod Ricard Brasil

Marketing Omnichannel

  • "Whatsapp É Muito Mais Negócio", de Meta, CreativeX para Meta
  • "Mucilon Juntinho Com Você: A Helper Brand Das Mães", de Publicis Brasil para Nestlé
  • "Poderia Ser Uma Heineken", de LePub para The Heineken Company
  • "Promobol", de Droga5 para Unilever
  • "SeleçOff Smirnoff - 48 Caipiroffs", de AlmapBBDO para Diageo
  • "Johnnie Walker: Tudo O Que É Grandioso Leva Tempo.", de AlmapBBDO para Diageo
  • "Tracker Caramelo", de WMcCann para General Motors Brasil
  • "Comitiva Old Parr", de Pros para Diageo
  • "Dribladores", de Publicis Brasil para Opella

Marketing Cross Digital

  • "Cobranding Loreal", de GUT para Mercado Livre
  • "Live Bartenders", de Unlimitail para Beam Suntory Jim Beam
  • "Hijack Socialization", de Dentsu para Heineken

Marketing em Redes Sociais

  • "#Semnicotina", de Omnicon Media para Kenvue Brasil
  • "Nestlé Pet Naming Rights", de Publicis Brasil para Nestlé
  • "Fandom vs. Fandom", de Live The Agency para Electrolux Group
  • "O Grito Libertador", de Live The Agency para Grupo Heineken
  • "Emerson Royale", de Druid Creative Gaming para Supercell
  • "Smirnoff - Verdade Na Lata", de AlmapBBDO para Diageo
  • "Cifanáticos", de Droga5 para Unilever
  • "Elemento QDB", de W3haus para Quem Disse, Berenice?
  • "Hershey's - Firing Easter Bunny", de Publicis Brasil para Hershey's
  • "Cereja De Fases", de SoWhat para O Boticário
  • "Seara Apresenta: A Transmissão Da Copa Lombo", de WMcCann para Seara

Insights de Dados com IA / Marketing Contextual

  • "Samsung Vision AI: Veja Além Do Óbvio", de Druid Creative Gaming para Samsung
  • "Amazon - Cupom Cam", de AlmapBBDO para Amazon
  • "Heineken+PicPay: Dados Que Viraram Atenção Na Copa", de Dentsu para Grupo Heineken

Marketing com Tecnologias Avançadas

  • "Mind Player: Jogue Com A Mente E Coma Sem Pausar", de Druid Creative Gaming para Seara
  • "Declare-Se Com Sonho De Valsa", de David para Sonho de Valsa

Excelência em Retail Media e O2O

  • "Live Bartenders", de Unlimitail para Beam Suntory Jim Beam
  • "Bauducco Cookie Dourado", de Galeria.ag para Bauducco
  • "Flagship Magalu: Onde O Varejo Vira Mídia", de The LED para Magazine Luiza S.A.
  • "Couponspiracy", de Droga5 para Unilever
  • "Cif & Serasa Nome Limpo", de Droga5 para Unilever
  • "Lacta Em: Uma Páscoa Para Cada Brasileiro.", de Neoperformance para Mondelez
  • "Novo Sonic: Não Sai da Sua Cabeça", de WMcCann para General Motors Brasil
  • "Hellmann's - Preço Do Mundo Invertido", de Euphoria Creative para Unilever
  • "Budweiser - Bud Fan Store", de Africa Creative para Ambev

Excelência em E-commerce Integrado e Live Streaming

  • "O Melhor Do Iphone 16 E A Melhor Entrega Do Brasil", de GUT para Mercado Livre/Apple
  • "Jogada Max", de Druid Creative Gaming para Opella

Personalização

  • "The Anti-Algorithm", de LePub para Grupo Heineken
  • "Você Joga. Dorflex Tanka.", de Druid Creative Gaming para Opella
  • "Declare-Se com Sonho De Valsa", de David para Sonho de Valsa
  • "Heineken+PicPay: Dados Que Viraram Atenção na Copa", de Dentsu para Grupo Heineken

Vídeo em Formato Curto ou Longo

  • "Fandom vs. Fandom", de Live The Agency para Electrolux Group
  • "The Anti-Algorithm", de LePub para Grupo Heineken
  • "Há 50 Anos Fã do Brasil", de Leo para Stellantis
  • Varzenal", de DRUM para Unilever
  • "White Horse: Na Mão do Rolê", de AlmapBBDO para Diageo
  • "Tracker Caramelo", de WMcCann para General Motors Brasil
  • "Novo Sonic: Não Sai da Sua Cabeça", de WMcCann para General Motors Brasil
  • "Natal 2025: Álbum de Fotos", de AlmapBBDO para Grupo Boticário
  • "Dia Das Mães O Boticário - Despedidas", de AlmapBBDO para O Boticário
  • "Recall Em Série: Um Chamado pela Vida", de Publicis Brasil para Honda Motor do Brasil

Uso Inovador de IA em Publicidade

  • "Nestlé - Rótulos Que Falam", de Publicis Brasil para Nestlé
  • "Bauducco Cookie Dourado", de Galeria.ag para Bauducco
  • "Tracker Caramelo", de WMcCann para General Motors Brasil
  • "Amazon - Cupom Cam", de AlmapBBDO para Amazon
  • "Code Her Bot", de AlmapBBDO para Grupo Boticário
  • "Quando a IA Faz Jameson Ser Ainda Mais Junto", de Dentsu para Pernod Ricard Brasil

Excelência Criativa Impulsionada por IA

  • "Nivea Milk e Eliana: A Evolução de Um Clássico.", de Publicis Brasil para Beiersdorf
  • "Sua Essência Em Exibição - SPIW", de Record para Record
  • "Uma Mensagem Não Lida", de Record para Record
  • "Driven By Emotion, Powered By AI", de Jellyfish Brazil para GWM Brazil
  • "O Melhor da AI Chega com a Entrega Mais Rápida", de GUT para Mercado Livre/Samsung
  • "Bauducco & Netflix Em: Devoradores com Gosto", de Ampfy para Pandurata Alimentos
  • "All New Outlander: O Híbrido Carregado de Dados", de Africa Creative para Mitsubishi Motors Brasil

Gaming, Gamificação e E-Sports

  • "Mind Player: Jogue com A Mente e Coma sem Pausar", de Druid Creative Gaming para Seara
  • "World Of Warcraft Apresenta: Ciro Bottini", de Druid Creative Gaming para Blizzard Entertainment
  • "Diablo Apresenta: The Gamer Priest", de Druid Creative Gaming para Diablo IV
  • "Emerson Royale", de Druid Creative Gaming para Supercell
  • "Jogada Max", de Druid Creative Gaming para Opella
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