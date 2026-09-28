Pesquisa Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro empatam em 42% no 2º turno

A pesquisa Quaest, divulgada nesta segunda-feira, 28, mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) com 42% das intenções de voto cada um em um eventual segundo turno da eleição presidencial. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o resultado configura empate técnico e numérico. A margem de erro deve ser considerada na leitura das diferenças entre os candidatos.

Na pesquisa anterior, divulgada em 14 de setembro, no auge da crise no Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio tinha 42% e Lula, 41%. Agora, após o desenrolar do Caso Master e a proibição das bets pelo governo do petista, o candidato do PL permaneceu em 42%, enquanto o presidente passou de 41% para 42%.

O levantamento também mostra Lula numericamente à frente no primeiro turno, com 39% contra 34% de Flávio Bolsonaro. Na rodada anterior, os dois tinham 37% e 33%, respectivamente.

Segundo turno fica empatado

No cenário entre Lula e Flávio Bolsonaro, brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 13%, contra 14% na pesquisa anterior. Outros 3% estão indecisos, mesmo percentual registrado há uma semana.

Além desse confronto, a Quaest testou outros quatro cenários de segundo turno.

Contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula aparece com 43%, enquanto o governador registra 40%. Na pesquisa anterior, os números eram 41% e 39%, respectivamente.

No cenário com Augusto Cury (Avante), Lula tem 42% e o escritor, 33%. Uma semana antes, o placar era de 39% a 35%.

Já contra Renan Santos (Missão), o presidente aparece com 42%, ante 39% do adversário. Na rodada anterior, Lula tinha 41% e Renan, 38%.

No confronto com Romeu Zema (Novo), Lula registra 46%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Zema aparece com 30%, ante 32% na rodada passada.

Primeiro turno

No primeiro turno, Lula registra 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 34%. Na pesquisa anterior, os dois tinham 37% e 33%, respectivamente.

A pesquisa estimulada também mostra Augusto Cury e Ronaldo Caiado com 4% cada, seguidos por Renan Santos, com 3%, e Romeu Zema, com 1%.

Samara Martins (UP), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB) aparecem com 0%.

O percentual de indecisos caiu de 8% para 5%. Já os eleitores que afirmam votar em branco, anular o voto ou não comparecer passaram de 7% para 10%.

No segundo turno, Lula havia registrado 45% contra 37% de Flávio na pesquisa Quaest de julho. Desde então, os números dos dois candidatos oscilaram nas rodadas seguintes do instituto.

Rejeição dos candidatos

Na pesquisa de rejeição, quando os entrevistados dizem quais candidatos conhecem e não votariam, Flávio Bolsonaro aparece com 56% e Lula, com 54%.

Romeu Zema registra 45%, Ronaldo Caiado, 40%, Renan Santos, 35%, e Augusto Cury, 31%. Rui Costa Pimenta tem 23%; Samara Martins, 14%; Edmilson Costa e Hertz Dias, 13% cada; Wilson Grassi e Leonardo Avalanche, 12% cada; e Clariana Barão, 10%.

Maioria diz ter voto definido

Entre os entrevistados que indicaram um candidato, 76% afirmam que a escolha é definitiva, enquanto 23% dizem que ainda podem mudar de voto. Outros 1% não souberam ou não responderam.

O resultado aparece em um momento em que a campanha presidencial segue marcada por disputas envolvendo os principais candidatos. Em rodadas anteriores, Flávio concentrou parte de seu discurso em críticas ao Supremo Tribunal Federal e nas repercussões do caso Master.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-06520/2026.