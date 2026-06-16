Real Time Big Data: Derrite, Tebet e Marina lideram disputa pelo Senado em SP

O ex-secretário e deputado federal Guilherme Derrite (PP) e as ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) aparecem tecnicamente empatados na liderança da disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado Federal, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 16.

No principal cenário testado pelo instituto, Derrite registra 17% das intenções de voto na soma do primeiro e do segundo voto, seguido por Tebet, com 16%, e Marina, com 14%.[/grifar]

Na sequência aparecem o ex-ministro Ricardo Salles (Novo), com 12%, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), com 10%, e o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade), com 7%.

Os votos nulos e brancos somam 11%, enquanto 13% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não responder.

No recorte de primeiro voto, Derrite lidera com 21%, seguido por Simone Tebet, com 18%, e Marina Silva, com 17%. Salles registra 13%, do Prado tem 9% e Paulinho da Força aparece com 7%.

Já no segundo voto, Tebet assume a liderança com 14%, seguida por Derrite, com 13%. Ricardo Salles aparece com 12%, enquanto Marina e André do Prado registram 11% cada.

A pesquisa também simulou outros cenários para a disputa ao Senado.

Em um segundo cenário, sem a ex-ministra do Meio Ambiente e com a inclusão de Márcio França (PSB), Derrite e Tebet aparecem empatados na liderança, ambos com 17% das intenções de voto consolidadas.

Salles e França registram 12% cada. O presidente da Alesp soma 10%, enquanto Paulinho da Força aparece com 8%.

No recorte de primeiro voto, o ex-secretário de Segurança Pública de Tarcísio marca 21%, seguido pela ex-ministra do Planejamento, com 20%. Salles registra 13%, França tem 12%, enquanto André do Prado e Paulinho da Força aparecem com 9% cada.

Marina assume segunda posição em cenário sem Tebet

No terceiro cenário testado pelo instituto, Simone Tebet deixa a disputa e Marina Silva retorna ao levantamento.

Nesse quadro, Derrite permanece na liderança com 17% das intenções de voto consolidadas, enquanto Marina aparece isolada na segunda colocação, com 15%.

Ricardo Salles e Márcio França registram 12% cada. André do Prado mantém 10% e Paulinho da Força soma 8%.

No primeiro voto, Derrite registra 21%, Marina alcança 17%, enquanto Ricardo Salles e Márcio França aparecem empatados com 13%.

Segundo voto concentra indecisos e votos em branco

Um dos principais desafios para os candidatos é a elevada indefinição do eleitorado no segundo voto para o Senado.

No cenário principal, 18% dos entrevistados afirmam não saber em quem votariam como segunda opção, enquanto 15% declaram intenção de votar em branco ou anular.

No segundo cenário, os indecisos permanecem em 18% e os votos nulos ou brancos somam 15%.

Já no terceiro cenário, os que não sabem ou não responderam chegam a 19%, enquanto os votos nulos e brancos permanecem em 15%.

Derrite lidera primeiro voto em todos os cenários

Apesar das variações observadas nos diferentes cenários, Guilherme Derrite mantém a liderança no primeiro voto em todas as simulações realizadas pelo instituto.

O ex-secretário da Segurança Pública registra 21% no primeiro voto nos três cenários testados.

Tebet alcança seu melhor desempenho no cenário em que disputa diretamente com Derrite, chegando a 20% no primeiro voto. Marina Silva, por sua vez, registra até 17% quando incluída na disputa.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores do estado de São Paulo entre os dias 13 e 15 de junho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o número SP-09734/2026 e foi divulgado em 16 de junho de 2026.