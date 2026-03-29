Eleições 2026: o que faz um Senador da República e qual é o seu salário?

Em 4 de outubro de 2026, os eleitores brasileiros vão às urnas para decidir quem serão os próximos Presidente da República, governador, senadores e deputados federais e estaduais.

Mas, antes de decidir em quem votar, você sabe quais são as funções de cada cargo?

Confira hoje todas as informações necessárias sobre o Senador da República.

O que faz um Senador da República?

O Senado Federal e a Câmara dos Deputados compõem o Congresso Nacional.

Como parte do Poder Legislativo, os senadores atuam no processo de criação e alterações de leis, funcionando por vezes como uma Casa Revisora dos projetos de lei que transitam na Câmara.

Em conjunto com os deputados, os senadores podem abrir processos contra presidentes da República ou ministros de Estado para julgar crimes de responsabilidade cometidos pelo Executivo. Os cargos legisladores também atuam juntos em investigações de Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito (CPMIs).

No caso de crimes cometidos por comandantes do Exército, Aeronáutica e Marinha, os senadores podem julgar sem os deputados. Além disso, a aprovação de nomes indicados ao Supremo Tribunal Federal (STF), à presidência do Banco Central (BC) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) também está na lista de afazeres do Senado.

Financeiramente, o Senado vota o Orçamento anual, autoriza operações operações da União e dos estados e municípios e participa da regulação da dívida pública.

Quantos senadores são eleitos?

O Senado é composto por 81 cadeiras, três para cada estado, incluindo o Distrito Federal.

Diferente dos deputados, que representam o povo, os senadores representam os estados da federação. Por isso, todos os estados têm o mesmo número de senadores, independente do tamanho de sua população.

A votação para o Senado Federal é majoritária, isto é, para que um candidato seja eleito, é necessário que ele tenha o maior número de votos no estado em que concorre.

O mandato de um senador dura oito anos, com possibilidade de reeleição. Isso faz com que, a cada eleição, os brasileiros votem em um ou dois novos senadores, renovando um ou dois terços das cadeiras. Em 2026, dois terços do Senado serão renovados.

Quem pode ser Senador da República?

Para se candidatar a senador, é preciso ter nacionalidade brasileira, isto é, a pessoa pode ter nascido fora do Brasil mas ter se naturalizado cidadã aqui. Apenas o senador que é eleito presidente da Casa tem que ter nascido no país, já que está na linha de sucessão da Presidência da República.

Além disso, é preciso que o candidato vote no estado pelo o qual está concorrendo, seja filiado a um partido político, não tenha nenhuma pendência com a justiça eleitoral ou com as forças armadas e tenha mais de 35 anos.

Quanto ganha um senador?

Os senadores da República têm um salário bruto de R$ 46.366,19 em 2026, equivalente ao teto do funcionalismo público de acordo com a Lei nº 14.520/2023. Isso quer dizer que os senadores recebem a mesma quantia que o Presidente da República e ministros do STF.

Além do salário, os senadores recebem uma série de benefícios. Entre eles estão: ajuda de custo no início e no fim do mandato com o valor de um salário, cota parlamentar, que corresponde aos gastos durante o exercício do cargo, verbas para passagens aéreas e diárias em caso de viagem oficial e plano de saúde para o parlamentar e familiares.

Para senadores que não utilizam um dos apartamentos do Senado, há ainda um auxílio-moradia de R$ 5.500.