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Por que o Gemini tem esse nome? Os bastidores da IA do Google

Erro público do Bard, união de times de IA e inspiração na Nasa explicam a escolha do nome da inteligência artificial do Google

Gemini: app do Google já teve outros nomes antes (Gemini/Reprodução)

Gemini: app do Google já teve outros nomes antes (Gemini/Reprodução)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11h01.

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A empresa de tecnologia Google escolheu o nome Gemini em 2023 para representar a união dos laboratórios de IA Google Brain e DeepMind, depois de usar provisoriamente Titan. O termo significa “gêmeos” em latim e também homenageia o Projeto Gemini da agência espacial Nasa, etapa que preparou tecnologias usadas nas missões Apollo.

Antes de o Gemini ter esse nome, a principal inteligência artificial (IA) do Google respondia por um nome provisório: Titan, a maior lua de Saturno.

Quem não gostou foi Jeff Dean, um dos líderes técnicos do projeto — mas a própria referência espacial que deu a ideia para o nome definitivo.

O tropeço que criou o Gemini

O nome só existe por causa de um vexame anterior. Em fevereiro de 2023, pressionado a responder ao sucesso do ChatGPT, o Google apressou o lançamento do Bard, chatbot que errou uma resposta simples numa demonstração pública no dia 6.

O erro virou piada nas redes e derrubou 9% do valor de mercado da Alphabet em um único pregão. Foi o empurrão que faltava para o CEO Sundar Pichai impor uma reorganização que já vinha adiando havia tempo: juntar os dois laboratórios de IA rivais da empresa, o Google Brain e a DeepMind, numa única equipe batizada de Google DeepMind.

Gêmeos, em latim

Gemini significa "gêmeos" em latim e é o nome de uma constelação associada a Castor e Pólux, gêmeos da mitologia grega. Para o Google, o nome tem duplo sentido, ligado ao momento que a empresa vivia quando o projeto começou.

Em abril de 2023, o Google formalizou a junção de suas duas principais equipes de pesquisa em IA numa só. "Achei que o aspecto de gêmeos do nome Gemini se encaixava muito bem. Os gêmeos aqui são as pessoas da antiga equipe do Brain e da antiga equipe da DeepMind, que começaram a trabalhar juntas nesse projeto ambicioso", explicou Dean.

Uma ponte até a Lua

A segunda referência vem da Nasa. O Projeto Gemini, entre 1965 e 1968, testou as tecnologias e técnicas que depois levaram o programa Apollo a pousar na Lua. A ideia de um projeto que serve de ponte para algo maior, segundo o Google, também pesou na escolha.

O Gemini foi mencionado pela primeira vez no evento Google I/O de 2023 e, desde então, virou o nome de praticamente todos os recursos de IA da empresa, da busca ao Workspace e aos celulares Pixel.

'Perguntas frequentes'

Qual era o nome do Gemini antes do lançamento? ＋

O principal projeto de inteligência artificial do Google era chamado provisoriamente de Titan, nome da maior lua de Saturno. Jeff Dean, um dos líderes técnicos da iniciativa, não gostava da escolha.

Por que o Google escolheu o nome Gemini? ＋

O nome representa a união das antigas equipes dos laboratórios Google Brain e DeepMind, explicou Jeff Dean. As duas áreas de pesquisa em IA foram reunidas pelo Google em abril de 2023 para trabalhar em um único projeto.

O que significa Gemini? ＋

Gemini significa “gêmeos” em latim e também nomeia uma constelação associada a Castor e Pólux, personagens gêmeos da mitologia grega. Para o Google, a referência simbolizava as duas equipes de IA que passaram a trabalhar juntas.

Qual é a relação entre o Gemini do Google e a Nasa? ＋

O nome também faz referência ao Projeto Gemini da agência espacial Nasa, realizado entre 1965 e 1968. Segundo o Google, a ideia de uma iniciativa que prepara o caminho para algo maior pesou na escolha, já que o programa espacial testou tecnologias depois usadas nas missões Apollo.

Como o erro do Bard levou à criação do Gemini? ＋

O chatbot Bard errou uma resposta durante uma demonstração pública em 6 de fevereiro de 2023, o que derrubou em 9% o valor de mercado da holding Alphabet em um pregão. O episódio acelerou a decisão do CEO Sundar Pichai de unir o Google Brain e a DeepMind na equipe Google DeepMind.

Quando o Google apresentou o nome Gemini? ＋

O Gemini foi mencionado pela primeira vez no evento Google I/O de 2023. Desde então, o nome passou a identificar recursos de inteligência artificial da empresa na busca, no Workspace e nos celulares Pixel.

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