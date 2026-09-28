Por que o Gemini tem esse nome? Os bastidores da IA do Google

RESUMO ＋ A empresa de tecnologia Google escolheu o nome Gemini em 2023 para representar a união dos laboratórios de IA Google Brain e DeepMind, depois de usar provisoriamente Titan. O termo significa “gêmeos” em latim e também homenageia o Projeto Gemini da agência espacial Nasa, etapa que preparou tecnologias usadas nas missões Apollo.

Antes de o Gemini ter esse nome, a principal inteligência artificial (IA) do Google respondia por um nome provisório: Titan, a maior lua de Saturno.

Quem não gostou foi Jeff Dean, um dos líderes técnicos do projeto — mas a própria referência espacial que deu a ideia para o nome definitivo.

O tropeço que criou o Gemini

O nome só existe por causa de um vexame anterior. Em fevereiro de 2023, pressionado a responder ao sucesso do ChatGPT, o Google apressou o lançamento do Bard, chatbot que errou uma resposta simples numa demonstração pública no dia 6.

O erro virou piada nas redes e derrubou 9% do valor de mercado da Alphabet em um único pregão. Foi o empurrão que faltava para o CEO Sundar Pichai impor uma reorganização que já vinha adiando havia tempo: juntar os dois laboratórios de IA rivais da empresa, o Google Brain e a DeepMind, numa única equipe batizada de Google DeepMind.

Gêmeos, em latim

Gemini significa "gêmeos" em latim e é o nome de uma constelação associada a Castor e Pólux, gêmeos da mitologia grega. Para o Google, o nome tem duplo sentido, ligado ao momento que a empresa vivia quando o projeto começou.

Em abril de 2023, o Google formalizou a junção de suas duas principais equipes de pesquisa em IA numa só. "Achei que o aspecto de gêmeos do nome Gemini se encaixava muito bem. Os gêmeos aqui são as pessoas da antiga equipe do Brain e da antiga equipe da DeepMind, que começaram a trabalhar juntas nesse projeto ambicioso", explicou Dean.

Uma ponte até a Lua

A segunda referência vem da Nasa. O Projeto Gemini, entre 1965 e 1968, testou as tecnologias e técnicas que depois levaram o programa Apollo a pousar na Lua. A ideia de um projeto que serve de ponte para algo maior, segundo o Google, também pesou na escolha.

O Gemini foi mencionado pela primeira vez no evento Google I/O de 2023 e, desde então, virou o nome de praticamente todos os recursos de IA da empresa, da busca ao Workspace e aos celulares Pixel.