Saiba o melhor horário para subir a serra após o Ano-Novo

Operação Subida é realizada até segunda-feira, 5, no Sistema Anchieta-Imigrantes

Previsão da Ecovias apontava que 506 mil veículos desceriam para o litoral paulista no fim de ano (Oswaldo Corneti/Fotos Públicas)

Gabriela Pessanha

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 14h18.

Com o final do feriado de quinta-feira, 1°, os turistas se preparam para subir a serra. Para amenizar o tráfego, a concessionária Ecovias realiza a Operação Subida até segunda-feira, 5.

Na tarde desta sexta-feira, o congestionamento nas rodovias se concentra principalmente em dois trechos:

  • Rodovia Imigrantes (SP-160) - Entre os quilômetros 70 e 54;
  • Rodovia Anchieta (SP-150) - Entre os quilômetros 59 e 49.

Como funciona a Operação Subida?

Segundo o planejamento do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), durante a Operação Subida (2x8) as duas rodovias serão usadas para o retorno do litoral.

A mudança inclui as duas pistas da rodovia Imigrantes e a pista norte da Anchieta.

Desta forma, quem estiver a caminho do litoral paulista deverá utilizar apenas a pista sul da Anchieta.

Qual é o horário com tráfego mais intenso?

Um levantamento da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) com as concessionárias das principais rodovias aponta que o período da tarde deve registrar trânsito mais intenso.

Confira os melhores horários para transitar pela Anchieta-Imigrantes. 
  • Sexta-feira, 2: Após as 2h e antes das 13h;
  • Sábado, 3: Antes das 10h e após a meia-noite;
  • Domingo, 4: Após a meia-noite.

Clima chuvoso pode intensificar o trânsito

A previsão aponta chuvas fortes e rajadas de vento a partir desta sexta-feira, 2, no estado de São Paulo.

Com o alto volume de chuvas, que pode chegar a 100 mm, há risco de deslizamentos e alagamentos em determinadas regiões.

As chuvas e o alto volume de carros podem ocasionar trânsito na cidade de São Paulo e aumentar ainda mais o tempo de viagem de quem precisar atravessar a capital após subir a serra.

