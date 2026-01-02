Saiba o melhor horário para subir a serra após o Ano-Novo

Previsão da Ecovias apontava que 506 mil veículos desceriam para o litoral paulista no fim de ano (Oswaldo Corneti/Fotos Públicas)
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 14h18.
Com o final do feriado de quinta-feira, 1°, os turistas se preparam para subir a serra. Para amenizar o tráfego, a concessionária Ecovias realiza a Operação Subida até segunda-feira, 5.
Na tarde desta sexta-feira, o congestionamento nas rodovias se concentra principalmente em dois trechos:
Segundo o planejamento do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), durante a Operação Subida (2x8) as duas rodovias serão usadas para o retorno do litoral.
A mudança inclui as duas pistas da rodovia Imigrantes e a pista norte da Anchieta.
Desta forma, quem estiver a caminho do litoral paulista deverá utilizar apenas a pista sul da Anchieta.
Um levantamento da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) com as concessionárias das principais rodovias aponta que o período da tarde deve registrar trânsito mais intenso.Confira os melhores horários para transitar pela Anchieta-Imigrantes.
A previsão aponta chuvas fortes e rajadas de vento a partir desta sexta-feira, 2, no estado de São Paulo.
Com o alto volume de chuvas, que pode chegar a 100 mm, há risco de deslizamentos e alagamentos em determinadas regiões.
As chuvas e o alto volume de carros podem ocasionar trânsito na cidade de São Paulo e aumentar ainda mais o tempo de viagem de quem precisar atravessar a capital após subir a serra.