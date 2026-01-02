Saiba o melhor horário para subir a serra após o Ano-Novo

Com o final do feriado de quinta-feira, 1°, os turistas se preparam para subir a serra. Para amenizar o tráfego, a concessionária Ecovias realiza a Operação Subida até segunda-feira, 5.

Na tarde desta sexta-feira, o congestionamento nas rodovias se concentra principalmente em dois trechos:

Rodovia Imigrantes (SP-160) - Entre os quilômetros 70 e 54;

Entre os quilômetros 70 e 54; Rodovia Anchieta (SP-150) - Entre os quilômetros 59 e 49.

Como funciona a Operação Subida?

Segundo o planejamento do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), durante a Operação Subida (2x8) as duas rodovias serão usadas para o retorno do litoral.

A mudança inclui as duas pistas da rodovia Imigrantes e a pista norte da Anchieta.

Desta forma, quem estiver a caminho do litoral paulista deverá utilizar apenas a pista sul da Anchieta.

Qual é o horário com tráfego mais intenso?

Um levantamento da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) com as concessionárias das principais rodovias aponta que o período da tarde deve registrar trânsito mais intenso.

Confira os melhores horários para transitar pela Anchieta-Imigrantes.

Sexta-feira, 2: Após as 2h e antes das 13h;

Após as 2h e antes das 13h; Sábado, 3: Antes das 10h e após a meia-noite;

Antes das 10h e após a meia-noite; Domingo, 4: Após a meia-noite.

Clima chuvoso pode intensificar o trânsito

A previsão aponta chuvas fortes e rajadas de vento a partir desta sexta-feira, 2, no estado de São Paulo.

Com o alto volume de chuvas, que pode chegar a 100 mm, há risco de deslizamentos e alagamentos em determinadas regiões.

As chuvas e o alto volume de carros podem ocasionar trânsito na cidade de São Paulo e aumentar ainda mais o tempo de viagem de quem precisar atravessar a capital após subir a serra.