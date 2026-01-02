Por que a Coreia do Sul calcula a idade de maneira diferente?

A Coreia do Sul utiliza, historicamente, um sistema próprio para contar a idade de seus cidadãos. Nesse modelo tradicional, a pessoa já nasce com um ano de idade, pois o período de gestação é considerado parte da vida. Além disso, todos ficam mais velhos na virada do ano, e não na data de aniversário.

Com esse método, um bebê nascido em 31 de dezembro passa a ter dois anos em 1º de janeiro. O sistema difere do padrão internacional, no qual a idade é calculada exclusivamente a partir da data de nascimento.

Até 2023, a Coreia do Sul era o último país do leste asiático a manter oficialmente esse modelo. A partir de junho daquele ano, o país passou a adotar o sistema internacional para fins legais e administrativos, o que fez muitos sul-coreanos “rejuvenescerem” um ou dois anos.

Como funciona a mudança no cálculo da idade?

Segundo o governo sul-coreano, a alteração busca reduzir confusões no dia a dia e disputas administrativas. Em documentos oficiais, como passaporte, aposentadoria e idade penal, o sistema internacional já era amplamente utilizado antes da mudança.

De acordo com o método internacional, a idade é calculada subtraindo o ano de nascimento do ano atual. Caso o aniversário ainda não tenha ocorrido, subtrai-se um ano do resultado.

Apesar da mudança, alguns critérios continuam seguindo outro modelo, conhecido como “idade por ano”. Esse sistema define, por exemplo, o ingresso no serviço militar obrigatório, o início do ano escolar e certas regras legais. Assim, pessoas nascidas no mesmo ano são tratadas como tendo a mesma idade, independentemente do mês de nascimento.

Por que a idade é tão importante na cultura sul-coreana?

A idade tem papel central na cultura da Coreia do Sul. Ela influencia relações sociais, hierarquia e até a forma de tratamento entre as pessoas. Expressões como oppa e unni, usadas no lugar de nomes próprios, dependem diretamente da idade relativa entre os interlocutores.

Segundo especialistas, essa estrutura cultural explica por que sistemas alternativos de contagem da idade foram mantidos por tanto tempo. No entanto, escolas e ambientes profissionais passaram a adotar com mais frequência o padrão internacional, reduzindo diferenças dentro de grupos da mesma faixa etária.

Com a mudança oficial, o governo espera diminuir dúvidas sobre direitos, benefícios e obrigações legais, sem alterar de forma imediata práticas culturais ainda presentes no cotidiano do país.