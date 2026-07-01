Caiado confirma Kassab como vice e PSD oficializa chapa própria ao Planalto

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) confirmou nesta quarta-feira, 1º, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, como candidato a vice-presidente em sua chapa para a disputa ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro. O anúncio oficializa uma composição formada exclusivamente por integrantes do PSD e marca a entrada definitiva da legenda na corrida presidencial.

A chapa foi apresentada em Brasília, 20 dias antes do início das convenções partidárias, previsto para 20 de julho. A definição encerra meses de articulações internas e reforça a estratégia do partido de disputar a Presidência com uma candidatura própria.

PSD aposta em chapa própria para fortalecer candidatura

A escolha de Kassab ocorre após dificuldades do PSD em construir uma aliança nacional com outras legendas. Com isso, a direção optou por uma chapa pura, formada por dois dos principais nomes da sigla.

Apesar de integrar a chapa, Kassab permanecerá na presidência nacional do PSD e seguirá responsável pelas negociações políticas nos estados, coordenando a formação de alianças regionais durante a campanha.

Segundo aliados, a presença de Kassab amplia o peso político da candidatura de Caiado dentro do partido e fortalece a interlocução com diretórios estaduais, em um momento em que o PSD busca consolidar sua posição como alternativa na disputa presidencial.

Durante o anúncio, Kassab afirmou que a candidatura pretende apresentar propostas para enfrentar os principais desafios do país e destacou a redução da carga tributária como uma das prioridades do programa de governo.

"Temos a convicção de que a República está podre. Os Poderes estão contaminados. O PSD está preparado para dar à sociedade as respostas de que ela precisa. Temos um pré-candidato preparado para governar o país", declarou.

Estratégia também mira eleições para o Congresso

A definição da chapa também atende aos planos eleitorais do PSD para as disputas ao Congresso Nacional. A avaliação de integrantes da legenda é que uma candidatura exclusivamente partidária oferece um palanque considerado mais neutro para candidatos ao Legislativo que desejam evitar o ambiente de forte polarização nacional.

O movimento já vinha sendo construído desde maio. Como apurado pela EXAME, lideranças do partido defendiam a indicação de Kassab para a vice-presidência, proposta apresentada pelos conselheiros Jorge Bornhausen e Heráclito Fortes. Na época, o dirigente afirmou que se sentia honrado com a possibilidade, mas ressaltou que a decisão caberia a Caiado.

O PSD reúne hoje uma das maiores estruturas partidárias do país, com mais de 800 prefeitos, além de lideranças distribuídas por diferentes correntes políticas. Em estados do Nordeste, parte dos dirigentes mantém proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto diretórios do Sul, Sudeste e Centro-Oeste concentram nomes mais alinhados ao eleitorado conservador.

Ao longo das negociações, Kassab também defendeu que os diretórios estaduais continuem com autonomia para definir alianças locais, preservando uma das principais características da legenda nos últimos anos.