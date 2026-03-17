Dr. Furlan lidera disputa pelo governo do Amapá, diz Paraná Pesquisas

O ex-prefeito da capital Macapá Dr. Furlan (PSD) lidera a disputa pelo governo do Amapá nas eleições 2026, segundo a pesquisa feita pelo instituto Paraná, divulgada nesta terça-feira, 17.

De acordo com o levantamento, Dr. Furlan apresenta vantagem de 27 pontos percentuais em relação ao atual governador Clécio (União Brasil) no cenário espontâneo, em que os pré-candidatos receberam 43,6% e 16,6% das intenções de voto, respectivamente.

Já em um cenário de eventual segundo turno entre os dois, a vantagem de Dr. Furlan aumenta para 39,8 pontos percentuais. Em um questionamento estimulado - ou seja, quando os entrevistados apresentam os nomes dos candidatos -, Dr. Furlan receberia 65,1% dos votos, enquanto Clécio levaria 25,3%.

Segundo a pesquisa, os eleitores se mostram mais confiantes em votar em Dr. Furlan: 56,5% responderam que "com certeza" votariam nele para o cargo, enquanto 17,5% responderam o mesmo para Clécio.

lécio, no entanto, pega a maior parte dos indecisos, com 34,8% dos entrevistados respondendo que poderiam votar nele, enquanto 23,6% informaram que poderiam votar no Dr. Furlan.

O atual governador e pré-candidato à reeleição Clécio também acumula a maior rejeição da pesquisa: 45,5% responderam que não votariam nele "de jeito nenhum" para governador do Amapá. A rejeição de Dr. Furlan foi estipulada em 17,9%.

A pesquisa de intenção de voto para governador no Amapá foi realizada através de entrevistas pessoais, entre os dias 12 e 15 de março de 2026, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º AP00767/2026. Foram ouvidos 1.220 eleitores em 15 municípios do Amapá, que possui 16 cidades.

O índice de confiança da pesquisa é de 95,0% e a margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa para governador no Amapá - Paraná Pesquisas (Março 2026)

Espontânea

Dr. Furlan (PSD) - 43,6%

Clécio (União) - 16,6%

Outros nomes - 0,8%

Não sabe/Não opinou - 34,2%

Ninguém/Branco/Nulo - 4,8%

Estimulada