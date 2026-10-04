Eleições
Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatosGuia do EleitorApuração 2026Mapa de apuração

Resultado das eleições no DF: Celina Leão e Leandro Grass disputam segundo turno

A governadora do PP em exercício saiu na frente com 49,93% dos votos e disputa a reeleição com o petista Leandro Grass

(Reprodução)

(Reprodução)

César H. S. Rezende e Sofia Schuck

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20h15.

Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 20h17.

Priorizar nos meus resultados Google

Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) vão disputar o segundo turno da eleição para governador no Distrito Federal, de acordo com os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 100% das urnas apuradas, Celina Leão tem 49,93% dos votos válidos, enquanto Leandro Grass registra 34,47%. Paula Belmonte (PSDB) aparece em terceiro lugar, com 8,51%.

Administradora, de 49 anos, Celina Leão (PP) é a governadora em exercício e chegou ao cargo após uma trajetória que passou pela Câmara Legislativa, onde foi deputada distrital e presidente da Casa, pela Câmara dos Deputados, como deputada federal, e pela vice-governadoria.

Na campanha, defendeu a continuidade dos programas da atual gestão e apontou segurança e saúde como prioridades. Entre as propostas, estão a ampliação de casas de referência e de abrigos para mulheres vítimas de violência, com atendimento psicológico, jurídico e social. Sua coligação reuniu PP, MDB, Republicanos, PL e outros sete partidos.

Professor e sociólogo, de 41 anos, Leandro Grass (PT) foi deputado distrital entre 2019 e 2022 e presidiu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) de 2023 a 2026, deixando o cargo em abril para disputar a eleição.

Sua candidatura teve o apoio da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, e da Federação PSOL-Rede. Entre as propostas de campanha, estão a redução das filas na saúde, a ampliação de vagas em creches e melhorias no transporte público.

VEJA O RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNO DE RONDÔNIA

Em 2026, o DISTRITO FEDERAL teve oito nomes disputando o cargo de governador:

  • Arruda (PSD) — 55
  • Cappelli (PSB) — 40
  • Celina Leão (PP) — 11
  • Elisson (Agir) — 36
  • Expedito Mendonça (PCO) — 29
  • Kiko Caputo (Novo) — 30
  • Leandro Grass (PT) — 13
  • Paula Belmonte (PSDB) — 45
  • Professor Robson (PSTU) — 29
  • Professora Samara Mineiro (UP) — 80
yt thumbnail

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.
Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para:

  • maiores de 16 anos e menores de 18 anos;
  • maiores de 70 anos;
  • analfabetos.
Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026
Próximo

Mais de Eleições

Eleitor pode ser preso no dia da eleição? Entenda as regras e exceções

Quem são os candidatos a deputado federal pelo Amapá?

Investimento em logística e redução do custo de energia: o plano econômico de Caiado

Fim dos privilégios e privatização de estatais: o plano econômico de Romeu Zema

Mais na Exame

Brasil

Quem é Jones Manoel, eleito deputado federal por Pernambuco com mais de 201 mil votos?

Mundo

Eleições 2026: para a imprensa estrangeira, Brasil mede força de Trump na América Latina

Pop

Caetano Veloso, Alcione e Xuxa: confira os famosos que votaram no primeiro turno