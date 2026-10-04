Apuração para governador no Amapá: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Os eleitores do Amapá vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem mais de 577 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Amapá reúne cinco candidatos.

Quem está ganhando no Amapá?

A apuração no Amapá será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador no Amapá