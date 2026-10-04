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Apuração para governador no Amapá: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Com 577 mil eleitores, disputa pelo governo do Amapá reúne cinco candidatos

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h08.

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Os eleitores do Amapá vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem mais de 577 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Amapá reúne cinco candidatos.

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Quem está ganhando no Amapá?

A apuração no Amapá será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador no Amapá

  • Delegado Marcos (DC) — 27
  • Jairo Palheta (PCO) — 29
  • Dr. Furlan (PSD) — 55
  • Carlos Cley (PSTU) — 16
  • Clécio (UNIÃO) — 44
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