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Candidatos a governador em Amapá; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador do Amapá nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

A disputa pelo Governo do Amapá nas eleições de 2026 tem cinco candidaturas confirmadas após o encerramento do prazo de registro da Justiça Eleitoral. (Leandro Fonseca /Exame)

A disputa pelo Governo do Amapá nas eleições de 2026 tem cinco candidaturas confirmadas após o encerramento do prazo de registro da Justiça Eleitoral. (Leandro Fonseca /Exame)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 16h05.

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RESUMO | A disputa pelo Governo do Amapá nas eleições de 2026 tem cinco candidatos: Carlos Cley, Clécio Luís, Dr. Furlan, Jairo Palheta e Marcos Reátegui. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Amapá nas eleições de 2026 tem cinco candidaturas confirmadas após o encerramento do prazo de registro da Justiça Eleitoral.

A corrida pelo Palácio do Setentrião coloca em lados opostos nomes tradicionais e reacende rivalidades históricas na política estadual.

 Conheça os candidatos ao governo do Amapá nas eleições de 2026:

  • Carlos Cley (PSTU) - 16: Carlos Cley Ramos Paiva tem 54 anos, nasceu em Belém (PA) e trabalha como motorista de aplicativo e rodoviário em Macapá. Foi diretor do Sindicato dos Rodoviários (Sincottrap) entre 2002 e 2012 e é filiado ao PSTU desde 2000. Esta é sua primeira candidatura ao governo do Amapá, com uma campanha voltada à defesa da classe trabalhadora, dos direitos trabalhistas, do transporte público e da valorização do funcionalismo;
  • Clécio Luís (União Brasil) - 44: Atual governador do Amapá desde 2023, Clécio Luís Vilhena Vieira tem 54 anos, é geógrafo e professor. Nascido em Belém (PA), construiu sua carreira política em Macapá, onde foi vereador e prefeito por dois mandatos antes de chegar ao governo estadual. Migrou do Solidariedade para o União Brasil em janeiro de 2026 e mantém Teles Júnior (PDT) como candidato a vice. Entre as prioridades declaradas estão saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e desenvolvimento econômico;
  • Dr. Furlan (PSD) - 55: Antônio Paulo de Oliveira Furlan, o Dr. Furlan, tem 53 anos, nasceu na Costa Rica e é médico cirurgião cardiovascular. Radicado no Amapá há décadas, foi deputado estadual entre 2015 e 2020 e prefeito de Macapá, eleito em 2020 e reeleito em 2024. Renunciou à prefeitura em 2026 para disputar pela primeira vez o governo do estado, com a deputada estadual Luciana Gurgel (PL) como candidata a vice. A chapa reúne PSD, PL, Novo e Podemos e tem como principais eixos saúde, educação, infraestrutura, emprego e renda, segurança pública, desenvolvimento econômico e assistência social;
  • Jairo Palheta (PCO) - 29: Natural do Amapá, Jairo Palheta da Silva Marques tem 47 anos e é formado em Tecnologia da Mineração pelo Instituto Federal do Amapá (Ifap). Atua em movimentos sociais, como a Frente Nacional de Lutas (FNL) e o Morada Legal, voltado à regularização fundiária urbana. Já concorreu a deputado federal e a vice-prefeito de Macapá e disputa pela segunda vez o governo do estado. A campanha segue a linha do PCO, com foco em moradia, direitos dos trabalhadores e críticas às gestões anteriores;
  • Marcos Reátegui (Democracia Cristã) - 27: Marcos José Reátegui Souza tem 65 anos, nasceu em Macapá e atua como procurador público e delegado da Polícia Federal. Foi deputado federal pelo Amapá entre 2015 e 2019 e agora disputa o governo estadual pela Democracia Cristã (DC). A candidatura destaca sua experiência nas áreas de segurança pública e jurídica, com discurso voltado ao combate à criminalidade e à gestão administrativa do estado.

Quando vai ser a eleição para o governo do Amapá?

A eleição no Amapá seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

Qual é o número de Carlos Cley nas eleições de 2026?

Carlos Cley, candidato do PSTU ao Governo do Amapá, concorre com o número 16.

Qual é o número de Clécio Luís nas eleições de 2026?

Clécio Luís, candidato do União Brasil à reeleição para o Governo do Amapá, concorre com o número 44.

Qual é o número de Dr. Furlan nas eleições de 2026?

Dr. Furlan, candidato do PSD ao Governo do Amapá, concorre com o número 55.

Qual é o número de Jairo Palheta nas eleições de 2026?

Jairo Palheta, candidato do PCO ao Governo do Amapá, concorre com o número 29.

Qual é o número de Marcos Reátegui nas eleições de 2026?

Marcos Reátegui, candidato da Democracia Cristã ao Governo do Amapá, concorre com o número 27.

Quando será a eleição para governador do Amapá?

O primeiro turno da eleição para o Governo do Amapá será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando haverá segundo turno na eleição do Amapá?

Haverá segundo turno se nenhum candidato alcançar mais de 50% dos votos válidos, sem contar votos brancos e nulos. Nesse caso, a votação ocorrerá em 25 de outubro de 2026.

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