Reforma Tributária: Eduardo Braga será relator e projeto terá ajustes

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou nesta terça-feira, 11, que o relatório da Reforma Tributária ficará com o senador Eduardo Braga (MDB-AM). A primeira etapa da análise é na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, o texto da proposta vai para o plenário.

Pacheco recebeu da Residência Oficial do Senado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra Simone Tebet nesta manhã. "Agora cabe ao Senado cumprir seu papel para entregar à sociedade nos próximos meses (pautas econômicas) O regimento impõe o parecer de uma Comissão Da CCJ vai ao plenário", disse o presidente do Senado.

Na semana passada, em decisão histórica, a Câmara dos Deputados aprovou a primeira reformulação no sistema tributário brasileiro em 58 anos. A Reforma Tributária começa tramitar no Senado Federal no começo de agosto e a articulação agora é pela definição do relator.

Parlamentares também já se preparam para solicitar alterações no texto da proposta de emenda à Constituição (PEC). A composição do Conselho Federativo pode ser uma das modificações.

"Temos muitas expectativas (com a reforma tributária) e concordamos com o mérito. Ajustes podem ser feitos, mas temos o senso de urgência, da importância e relevância. O Senado cuidará de aprová-la nos próximos meses", disse o senador.

O presidente do Senado destacou a boa relação do Congresso com o governo, e elogiou o empenho e apoio para a aprovação da tributária na Câmara, bem como o empenho dos deputados, especialmente o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e o relator, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), pelo avanço da proposta.

Segundo Pacheco, o balanço das pautas econômicas no primeiro semestre foi positivo, com a aprovação de medidas provisórias importantes, como a reestruturação do governo, e o Bolsa Família e que essa relação assim continuará. "Iniciaremos o segundo semestre com boas realizações", disse.

Ele citou que os senadores votarão PLNs do governo na sessão de quarta-feira e que o projeto que retoma o voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) caminhará assim que chegar ao Senado.

Reforma não será fatiada

Pacheco afirmou que a intenção é votar a reforma tributária até o meio do segundo semestre na Casa e promulgá-la ainda este ano. Ele também negou que há a possibilidade de a proposta ser "fatiada" - ou seja, dividida em duas partes durante a tramitação.

"Não temos nenhuma intenção de fatiar a reforma. É importante que haja uma inteireza considerando o sistema tributário, é muito importante que haja uma inteireza de raciocínios de institutos que se complementam. É uma lógica única. Muito importante que seja entregue a reforma e promulgada a reforma tributária no País", afirmou Pacheco, após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do Planejamento, Simone Tebet.

Pacheco também reafirmou a intenção de votar o projeto de lei do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) em agosto no Senado. O texto foi aprovado na semana passada na Câmara.

Conheça os principais pontos da reforma tributária

O que é a reforma tributária

O objetivo da Reforma Tributária é simplificar o sistema de impostos no Brasil. Mas, como o país tem uma dívida pública elevada, precisa manter gastos sociais – como em Saúde, Educação e transferência de renda – e retomar investimentos em obras de infraestrutura, não há espaço, na avaliação do governo e dos parlamentares, para reduzir a carga tributária brasileira. Qual foi o resultado da votação da reforma tributária? No segundo turno, a PEC foi aprovada por 375 votos a favor e 113 contra e três abstenções. na primeira sessão de votos, foram 382 votos a favor e 118 votos contra. O que acontece agora com a reforma tributária? O texto será encaminhado para o Senado. O que vai mudar com a reforma tributária?