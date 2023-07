Para onde vai o dólar? BTG revisa projeção da taxa de câmbio este ano

A equipe de macroeconomia do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) revisou a projeção da taxa de câmbio para o final do ano, passando de R$ 5,10 para R$ 4,80. A revisão decorre da incorporação do cenário de aprovação da reforma tributária do consumo ainda este ano.

A taxa de câmbio apreciou quase 10% no semestre, sendo a maior apreciação do real no primeiro semestre desde 2016. O banco destacou que em um primeiro momento, a taxa de câmbio seguiu o movimento externo com a dissipação do risco de uma crise bancária global e, posteriormente, reagiu principalmente à melhora do ambiente doméstico.

“A aprovação de um arcabouço fiscal com ‘enforcement’ mais forte pela Câmara; sinalizações mais concretas do Congresso de que não iria retroceder em pautas importantes que já passaram pelo crivo do Parlamento; surpresas positivas com crescimento da atividade e inflação; sinalização de que a meta de inflação não seria alterada; e o avanço da reforma tributária”, disse Iana Ferrão, economista do BTG, em relatório divulgado.

Aumento da carga tributária

A economista acredita que o real pode apreciar ainda mais caso haja aumento de carga tributária pretendido pelo governo para entregar a trajetória de resultado primário estabelecida na apresentação do novo arcabouço fiscal. “Em um cenário alternativo, em que o governo consegue esse aumento de carga, estimamos que a taxa de câmbio poderia apreciar ainda mais até o fim do ano, para níveis mais próximos a R$ 4,60.”

A economista afirma que a redução adicional do risco país mais do que compensaria a diminuição adicional do diferencial de juros americano e doméstico. "Para 2024, revisamos nossa projeção de taxa de câmbio de R$ 5,20 para R$ 5."