Reforma tributária: Câmara aprova texto base em 1º turno; faltam destaques

A Câmara dos Deputados aprovou em 1º turno, na noite desta quinta-feira, 6, o texto-base da reforma tributária. A matéria recebeu 382 votos favoráveis e 118 votos contrários. Ainda serão apreciadas propostas de mudança à Proposta de Emenda a Constituição (PEC). Após esse processo, a matéria precisa ser apreciada em um 2º turno de votação para ser encaminhada para o Senado Federal.

O relator do texto, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), alterou as regras de composição e de deliberação do Conselho Federativo do imposto sobre bens e serviços. Os estados e o Distrito Federal terão 27 membros, um para cada ente federado, enquanto os municípios e o Distrito Federal serão representados por 27 membros, 14 eleitos com base nos votos igualitários desses entes e 13 com base nos votos ponderados pelas respectivas populações.

As deliberações serão aprovadas se obtiverem os votos da maioria absoluta de seus representantes, e de representantes que correspondam a mais de 60% da população do país. E em relação ao conjunto dos municípios e do Distrito Federal, da maioria absoluta de seus representantes.

Aguinaldo também definiu que a alíquota para os produtos agropecuários e da cesta básica será de 40% do total da alíquota padrão, que é estimada em 25%. Com isso, esses setores pagarão uma alíquota de 10%. Antes, o relatório já previa redução de 50% em relação à alíquota geral.

O texto também prorroga até 2032 a desvinculação de 30% das receitas municipais e amplia as possibilidades de aplicação de receita da COSIP, contribuição destinada exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública.

O relator também excluiu a incidência do Imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCDM) sobre as transmissões e doações para as instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social.

O que é a reforma tributária