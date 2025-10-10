'É a maior reforma do sistema de crédito da história', diz Haddad sobre política de financiamento

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, afirmou que o novo modelo de crédito imobiliário é o maior da história do Brasil. A fala ocorreu durante o evento de lançamento da nova política de habitação para a classe média do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na manhã desta sexta-feira, 10.

"Reforma tributária e sobre a renda serão um dos principais legados de Lula neste mandato", disse o ministro.

De acordo com o governo federal, a nova política prevê uma reforma estrutural no uso da poupança para alavancar o crédito habitacional, modernizando as regras de direcionamento do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), com o objetivo de tornar o uso da poupança mais eficiente e ampliar a oferta de crédito imobiliário.

Na prática, o governo planeja redefinir a destinação dos depósitos compulsórios da poupança do SBPE, liberando parte dos recursos atualmente retidos pelo Banco Central para financiar moradias.

"Aqueles que tentando sabotar o Brasil irão prejudicar o país estão equivocados", disse Haddad durante o discurso. "Não se ganha eleição tentando sabotar o país; vamos seguir em frente e entregar o país muito melhor".

O que pode mudar

Atualmente, 65% dos recursos captados pelos bancos da poupança precisam ser direcionados ao crédito imobiliário; 15% estão livres para operações mais rentáveis e 20% ficam com o Banco Central na forma de compulsório.

O SBPE acumula cerca de R$ 750 bilhões. A expectativa é que a medida injete R$ 20 bilhões de imediato e até R$ 150 bilhões ao longo de 2026.

Em entrevistas recentes, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, afirmou que as mudanças visam oferecer uma alternativa de financiamento para a classe média, especialmente entre as famílias com renda de R$ 12 mil a R$ 20 mil.

O ministro também defende que a medida é necessária para evitar a retração no setor e o impacto negativo sobre o PIB brasileiro.

A previsão é que, com essa mudança, a Caixa Econômica Federal financie mais 80 mil novas moradias até 2026.

*Matéria em atualização