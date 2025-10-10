Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

'É a maior reforma do sistema de crédito da história', diz Haddad sobre política de financiamento

Nova política habitacional é voltada à ampliação do crédito imobiliário para a classe média e um programa de reforma de casas

Estela Marconi e André Martins

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11h42.

Última atualização em 10 de outubro de 2025 às 11h50.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, afirmou que o novo modelo de crédito imobiliário é o maior da história do Brasil. A fala ocorreu durante o evento de lançamento da nova política de habitação para a classe média do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na manhã desta sexta-feira, 10.

"Reforma tributária e sobre a renda serão um dos principais legados de Lula neste mandato", disse o ministro.

De acordo com o governo federal, a nova política prevê uma reforma estrutural no uso da poupança para alavancar o crédito habitacional, modernizando as regras de direcionamento do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), com o objetivo de tornar o uso da poupança mais eficiente e ampliar a oferta de crédito imobiliário.

Na prática, o governo planeja redefinir a destinação dos depósitos compulsórios da poupança do SBPE, liberando parte dos recursos atualmente retidos pelo Banco Central para financiar moradias.

"Aqueles que tentando sabotar o Brasil irão prejudicar o país estão equivocados", disse Haddad durante o discurso. "Não se ganha eleição tentando sabotar o país; vamos seguir em frente e entregar o país muito melhor".

O que pode mudar

Atualmente, 65% dos recursos captados pelos bancos da poupança precisam ser direcionados ao crédito imobiliário; 15% estão livres para operações mais rentáveis e 20% ficam com o Banco Central na forma de compulsório.

O SBPE acumula cerca de R$ 750 bilhões. A expectativa é que a medida injete R$ 20 bilhões de imediato e até R$ 150 bilhões ao longo de 2026.

Em entrevistas recentes, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, afirmou que as mudanças visam oferecer uma alternativa de financiamento para a classe média, especialmente entre as famílias com renda de R$ 12 mil a R$ 20 mil.

O ministro também defende que a medida é necessária para evitar a retração no setor e o impacto negativo sobre o PIB brasileiro.

A previsão é que, com essa mudança, a Caixa Econômica Federal financie mais 80 mil novas moradias até 2026.

*Matéria em atualização

Acompanhe tudo sobre:Habitação no BrasilGoverno LulaFernando HaddadMercado imobiliário

Mais de Brasil

Festa da Padroeira: Santuário de Aparecida funcionará 24 horas por dia até domingo

Veja quais serão as taxas de juros do novo programa de crédito imobiliário para reformas

Governo estima economia de até 80% com fim da obrigatoriedade das autoescolas; veja custo por estado

Ministro Barroso organiza últimos atos no Supremo antes de deixar a Corte

Mais na Exame

Mundo

Possível vazamento de Nobel da Paz será investigado após alta misteriosa em casas de apostas

Brasil

Festa da Padroeira: Santuário de Aparecida funcionará 24 horas por dia até domingo

Tecnologia

Recompensa da Apple para 'caçadores de bugs' sobe para até US$ 2 milhões

English

Prio adjusts strategy to overcome challenges, boosting profits