Veja quais serão as taxas de juros do novo programa de crédito imobiliário para reformas

O Ministério das Cidades anunciou uma nova linha de crédito voltada à reforma de moradias para famílias com renda bruta mensal de até R$ 9,6 mil

O programa divide os beneficiários em duas faixas (Witthaya Prasongsin/Getty Images)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11h29.

Última atualização em 10 de outubro de 2025 às 11h36.

O governo Lula anunciou nesta sexta-feira, 10, uma nova linha de crédito imobiliário voltada para reformas de moradias de famílias com renda bruta mensal de até R$ 9,6 mil.

A iniciativa, que prevê financiamentos entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Os recursos do programa poderão ser utilizados para materiais de construção, mão de obra, elaboração de projetos técnicos e serviços de orientação e acompanhamento das obras.

Como serão os juros do programa

O programa divide os beneficiários em duas faixas. A primeira, chamada de Faixa Melhoria 1, é para pessoas com renda bruta familiar mensal de até R$ 3.200. Já a segunda, nomeada Faixa Melhoria 2, é para quem tem renda bruta familiar mensal entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600,00.

A taxa de juros final ficou estabelecida em 1,17% ao mês para pessoas da Faixa Melhoria 1; e em 1,95% para quem é da Faixa Melhoria 2.

O valor da prestação será limitado a 25% da renda familiar, e cada beneficiário só poderá contratar um financiamento por vez.

O prazo para pagamento será de no mínimo de 24 meses e no máximo de 60 meses, com prestações calculadas pelo Sistema de Amortizações Constantes (SAC) ou pela Tabela Price, a critério da instituição financeira.

