Enquanto os laboratórios estão na última fase de testes de uma vacina contra a covid-19 e os governos negociam a aquisição, a rede privada de clínicas também se mobiliza para saber quando terá o imunizante disponível.

Para o presidente da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (Abcvac), Geraldo Barbosa, ainda é incerto definir uma data, mas é possível afirmar que não será em 2021. A entidade representa 3.800 clínicas em todo o país e espera dobrar de tamanho em 2020.

O Reino Unido, país mais afetado pela doença na Europa, aprovou na manhã desta quarta-feira, 2, o uso emergencial da vacina da farmacêutica americana Pfizer desenvolvida em parceria com a alemã BioNTech. O laboratório é um dos quais a entidade negocia para abastecer o mercado privado brasileiro.

Leia a entrevista exclusiva que Barbosa concedeu à EXAME, por telefone, nesta quarta-feira, 2.

Quando teremos a vacina contra a covid-19 na rede privada?

A gente está tendo muito cuidado em falar uma data. Hoje não temos nenhuma. Mas podemos dizer que não terá vacina para o mercado privado em 2021. A gente concorda com lógica dos governos de que primeiro é preciso vacinar os grupos de risco. Já conversamos com a Pfizer, e ela nos disse que não há como abastecer o mercado privado. Estamos conversando com outros laboratórios para trazer a vacina ao Brasil.

Como a rede privada está se preparando para ter e aplicar uma vacina contra a covid-19?

O principal ponto é o armazenamento. Como associação, fomos para a indústria para saber como está a demanda de equipamentos de refrigeração e de insumos, incluindo de seringa. Eles nos informaram que não temos toda a quantidade imediata, mas há como fazer um cronograma. Estamos também preparando a logística e separando a aplicação de vacinas normais e a da covid-19, que é de surto. A vacinação será feita em um esquema separado por horário e grupo de risco. Ainda estamos criando um protocolo.

Quanto deve custar a vacina?

A questão do preço da vacina vai depender da logística. Não temos ainda o preço porque no custo não temos incluído a logística. Precisamos saber como ela vai chegar até as clínicas, se o voo vai ser fretado, se conseguimos incluir em comerciais. Qualquer preço agora é mera especulação.

Qual a expectativa de vocês com a aprovação da vacina da Pfizer, feita nesta quarta-feira, 2?

A vacina da Pfizer tem uma logística de baixa temperatura [cerca de -70 ºC] que no mercado privado isso seria ultrapassado facilmente. O problema é da capacidade de produção para atender à demanda.