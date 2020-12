O Reino Unido aprovou nesta quarta-feira (2) o uso da vacina contra covid-19 produzida pela Pfizer e pela BioNTech. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, que prevê iniciar a vacinação na semana que vem.

“A MHRA autorizou formalmente a vacina Pfizer/BioNTech para Covid-19. O NHS está pronto para começar a vacinar no início da próxima semana. O Reino Unido é o primeiro país do mundo a ter uma vacina clinicamente aprovada para fornecimento”, afirmou Hancock em uma rede social.

Help is on its way.

The MHRA has formally authorised the Pfizer/BioNTech vaccine for Covid-19.

The NHS stands ready to start vaccinating early next week.

The UK is the first country in the world to have a clinically approved vaccine for supply.

— Matt Hancock (@MattHancock) December 2, 2020