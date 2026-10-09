Record cancela debate entre Lula e Flávio Bolsonaro por 'incompatibilidade de agendas'

RESUMO ＋ A Record cancelou o debate presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro, previsto para 11 de outubro, alegando incompatibilidade de agendas dos candidatos. A emissora não informou qual dos dois não conseguiu conciliar os compromissos. Com o cancelamento, o primeiro debate do segundo turno está previsto para 18 de outubro, na TV Bandeirantes. A Globo marcou outro encontro para 23 de outubro.

A Record informou nesta sexta-feira, 9, que cancelou o debate presidencial do segundo turno entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estava previsto para ocorrer no próximo domingo, 11 de outubro.

Segundo a emissora, o cancelamento aconteceu por "incompatibilidade de agendas dos candidatos à Presidência da República".

Os dois candidatos haviam afirmado que participariam dos encontros no segundo turno. Em encontro com jornalistas, às vésperas do primeiro turno, o presidente do PT, Edinho Silva, afirmou que o presidente Lula participaria dos debates.

Dias depois, o senador Flávio Bolsonaro confirmou que participaria dos encontros.

No comunicado da emissora, não ficou claro qual dos candidatos não conseguiu conciliar a agenda para participar do encontro. A campanha de Lula afirmou que ele participaria do encontro. Procurado, o entorno do senador não confirmou a informação.

Quando vai ser o primeiro debate do 2º turno?

Com o cancelamento do encontro, o primeiro debate do segundo turno será o da TV Bandeirantes, marcado para domingo, 18 de outubro, às 20h.

O debate marcado por pool de veículos, chamado "O Momento da Decisão", marcou o encontro para o dia 15 de outubro.

A TV Globo marcou seu encontro entre os dois candidatos para o dia 23 de outubro, na véspera da votação.

O que aconteceu no 1º turno?

O primeiro turno teve só um debate na TV com candidatos à Presidência, e sem os dois líderes das pesquisas.

O encontro foi realizado pela Band em 23 de agosto. Lula e Flávio Bolsonaro não compareceram, assim como Romeu Zema (Novo).

Participaram apenas Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). Lula decidiu não ir, e Flávio condicionou sua presença à do petista.

O debate da Globo

O último debate antes do primeiro turno seria na TV Globo, na quinta-feira, 1. Lula avisou na véspera que não iria e foi a uma entrevista em um podcast no mesmo horário.

Horas antes do debate, a ministra Estela Aranha, do TSE, atendeu a um pedido da campanha de Lula. Ela proibiu a Globo de exibir de forma destacada a cadeira vazia do presidente e de permitir perguntas direcionadas a ele.

Flávio, que havia confirmado presença, desistiu logo depois e chamou a decisão de "censura". Na sequência, a Globo cancelou o debate, citando insegurança jurídica após decisões da ministra e do ministro Gilmar Mendes, do STF, que mandou incluir Renan Santos no encontro.