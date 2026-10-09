Pesquisa AtlasIntel: Flávio lidera no Sudeste por 11 pontos e Lula, no Nordeste por 32

O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera as projeções de segundo turno em quatro das cinco macrorregiões brasileiras, segundo a nova pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, coletada entre 3 e 8 de outubro, e divulgada nesta sexta-feira, 9.

A maior vantagem do candidato do PL sobre o adversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é no Centro-Oeste, onde registra 65,7%. Nestes estados, Lula aparece 32,1 pontos abaixo, com apenas 33,6%. No primeiro turno, 56,51% dos eleitores do Centro-Oeste votaram no senador e 32,62% no presidente.

A segunda região que mais vota em Flávio é o Sul, onde possui 64,5% das intenções de voto. Outros 34,3% afirmam que votariam em Lula no segundo turno. Na primeira etapa das eleições, 60,08% dos eleitores votaram em Flávio, e 31,28% em Lula.

No Sudeste os candidatos aparecem com uma distância menor entre eles, com Flávio Bolsonaro marcando 54,4% e Lula, 42,9%. No primeiro turno, 51,36% dos eleitores desta região escolheram o candidato do PL, enquanto 39,68% preferiram Lula.

A região Norte registrou a disputa mais equilibrada, com 51,1% para Flávio e 48,5% para Lula, uma diferença de apenas 2,6 pontos percentuais. Na primeira fase do pleito, Flávio teve 49,15% dos votos e Lula, 44,65%, separados por 4,5 pontos.

É na região Nordeste que Lula tem o favoritismo, onde registra 57,6% das intenções de voto. Flávio tem 36,2%, abaixo do presidente por 21,4 pontos. No primeiro turno, Lula recebeu 63,77% dos votos válidos contra os 30,85% que votaram no senador.

A pesquisa Atlas/Bloomberg ouviu 5.026 eleitores entre os dias 3 e 8 de outubro. A margem de erro dos resultados é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03663/2026.

Veja como votou cada macrorregião no 1º turno:

Centro-Oeste

Flávio Bolsonaro: 56,51%

Lula: 32,62%

Sul

Flávio Bolsonaro: 60,08%

Lula: 31,28%

Sudeste

Flávio Bolsonaro: 51,36%

Lula: 39,68%

Norte

Flávio Bolsonaro: 49,15%

Lula: 44,65%

Nordeste

Lula: 63,77%

Flávio Bolsonaro: 30,85%