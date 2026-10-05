Vai ter debate no 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro?

Debate 2026: Lula e Flávio Bolsonaro podem se enfrentar pela primeira vez no segundo turno (Ricardo Stuckert /Lula/Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)
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Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20h49.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) chegam ao segundo turno das eleições presidenciais de 2026 sem terem se enfrentado em um debate no primeiro turno.
Agora, com a disputa restrita aos dois candidatos, o primeiro confronto está previsto para 11 de outubro, na Band e na Record, mas a participação de ambos ainda não foi confirmada.
Veja quais debates já estão previstos e o que se sabe sobre a participação dos candidatos.
Até agora, duas emissoras têm data marcada:
A Band confirmou o debate na madrugada desta segunda-feira, 5, após reuniões com representantes das campanhas.
A Record, no entanto, já havia reservado a data antes, quando cancelou o encontro do primeiro turno. Segundo as assessorias das duas emissoras, os dois debates seguem confirmados por ora.
Já a TV Globo não confirmou a data de seu encontro no segundo turno. Há informações de que a emissora planeja realizá-lo em 23 de outubro, mas isso não foi oficializado.
O primeiro turno teve só um debate na TV com candidatos à Presidência, e sem os dois líderes das pesquisas.
O encontro foi realizado pela Band em 23 de agosto. Lula e Flávio Bolsonaro não compareceram, assim como Romeu Zema (Novo).
Participaram apenas Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). Lula decidiu não ir, e Flávio condicionou sua presença à do petista.
O último debate antes do primeiro turno seria na TV Globo, na quinta-feira, 1. Lula avisou na véspera que não iria e foi a uma entrevista em um podcast no mesmo horário.
Horas antes do debate, a ministra Estela Aranha, do TSE, atendeu a um pedido da campanha de Lula. Ela proibiu a Globo de exibir de forma destacada a cadeira vazia do presidente e de permitir perguntas direcionadas a ele.
Flávio, que havia confirmado presença, desistiu logo depois e chamou a decisão de "censura". Na sequência, a Globo cancelou o debate, citando insegurança jurídica após decisões da ministra e do ministro Gilmar Mendes, do STF, que mandou incluir Renan Santos no encontro.
O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou que Lula irá aos debates no segundo turno porque haverá confronto direto com Flávio. Ele ressalvou que não sabe se o presidente terá agenda para ir a todos.
Do lado de Flávio Bolsonaro, a expectativa é que ele não compareça. Aliados do senador têm aconselhado que evite os encontros.
A possível ausência contrasta com o discurso do primeiro turno, quando ele cobrou publicamente que Lula aceitasse debater e disse que seu objetivo era enfrentar diretamente o presidente.
O cenário só deve ficar claro nos próximos dias, com a confirmação das campanhas. A Exame acompanha o tema e atualiza este texto.