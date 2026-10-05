Vai ter debate no 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) chegam ao segundo turno das eleições presidenciais de 2026 sem terem se enfrentado em um debate no primeiro turno.

Agora, com a disputa restrita aos dois candidatos, o primeiro confronto está previsto para 11 de outubro, na Band e na Record, mas a participação de ambos ainda não foi confirmada.

Veja quais debates já estão previstos e o que se sabe sobre a participação dos candidatos.

Quando serão os debates do 2º turno?

Até agora, duas emissoras têm data marcada:

Band : domingo, 11 de outubro, às 20h, nos estúdios do Grupo Bandeirantes, em São Paulo

: domingo, 11 de outubro, às 20h, nos estúdios do Grupo Bandeirantes, em São Paulo Record: domingo, 11 de outubro, às 21h

A Band confirmou o debate na madrugada desta segunda-feira, 5, após reuniões com representantes das campanhas.

A Record, no entanto, já havia reservado a data antes, quando cancelou o encontro do primeiro turno. Segundo as assessorias das duas emissoras, os dois debates seguem confirmados por ora.

Já a TV Globo não confirmou a data de seu encontro no segundo turno. Há informações de que a emissora planeja realizá-lo em 23 de outubro, mas isso não foi oficializado.

O que aconteceu no 1º turno?

O primeiro turno teve só um debate na TV com candidatos à Presidência, e sem os dois líderes das pesquisas.

O encontro foi realizado pela Band em 23 de agosto. Lula e Flávio Bolsonaro não compareceram, assim como Romeu Zema (Novo).

Participaram apenas Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). Lula decidiu não ir, e Flávio condicionou sua presença à do petista.

O debate da Globo

O último debate antes do primeiro turno seria na TV Globo, na quinta-feira, 1. Lula avisou na véspera que não iria e foi a uma entrevista em um podcast no mesmo horário.

Horas antes do debate, a ministra Estela Aranha, do TSE, atendeu a um pedido da campanha de Lula. Ela proibiu a Globo de exibir de forma destacada a cadeira vazia do presidente e de permitir perguntas direcionadas a ele.

Flávio, que havia confirmado presença, desistiu logo depois e chamou a decisão de "censura". Na sequência, a Globo cancelou o debate, citando insegurança jurídica após decisões da ministra e do ministro Gilmar Mendes, do STF, que mandou incluir Renan Santos no encontro.

Os candidatos vão aos debates?

O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou que Lula irá aos debates no segundo turno porque haverá confronto direto com Flávio. Ele ressalvou que não sabe se o presidente terá agenda para ir a todos.

Do lado de Flávio Bolsonaro, a expectativa é que ele não compareça. Aliados do senador têm aconselhado que evite os encontros.

A possível ausência contrasta com o discurso do primeiro turno, quando ele cobrou publicamente que Lula aceitasse debater e disse que seu objetivo era enfrentar diretamente o presidente.

O cenário só deve ficar claro nos próximos dias, com a confirmação das campanhas. A Exame acompanha o tema e atualiza este texto.