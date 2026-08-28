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Pesquisa Real Time: Daniel Vilela tem 45% e Marconi Perillo 22% no 1º turno

Atual governador tem apoio de Ronaldo Caiado e lidera corrida estadual impulsionado por alta aprovação de seu mandato

Eleições 2026: Com apoio de Caiado, Vilela lidera a disputa para o governo de Goiás (Facebook/Divulgação)

Eleições 2026: Com apoio de Caiado, Vilela lidera a disputa para o governo de Goiás (Facebook/Divulgação)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17h06.

Última atualização em 28 de agosto de 2026 às 18h15.

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A corrida para o governo de Goiás é liderada com folga pelo atual governador, Daniel Vilela (MDB), com 45% das intenções de voto no cenário estimulado, de acordo com a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 28. Na segunda colocação, aparece o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), com 22%, seguido pelo senador Wilder Morais (PL), que pontua com 17%.

Entre os demais nomes testados pelo instituto, Luis Cesar Bueno (PT) marca 6% da preferência do eleitorado goiano. Os candidatos Danilo Pinheiro (PCO) e Luciana Amorim (UP) não pontuaram. Os votos em branco e nulo somam 4%, enquanto os eleitores que não sabem ou não responderam representam 6%.

Simulações de segundo turno

Em eventuais confrontos diretos, o atual chefe do Executivo estadual confirma a vantagem matemática. No principal cenário, Daniel Vilela vence com 57% contra 28% de Marconi Perillo. Brancos e nulos são 7%, e indecisos somam 8%.

Se o adversário for o candidato do PL, Vilela lidera com 56% contra 30% de Wilder Morais. Em uma disputa simulada sem o atual governador, Wilder Morais marca 40% contra 35% de Marconi Perillo, indicando um cenário de maior competitividade.

Rejeição e avaliação do executivo

O levantamento também mensurou a rejeição múltipla dos candidatos. Marconi Perillo é o mais rejeitado, com 42% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Em seguida, aparecem Wilder Morais, com 37%, e Luis Cesar Bueno, com 33%.

O governador Daniel Vilela tem 29% de rejeição. Seu desempenho eleitoral está diretamente atrelado à avaliação de sua gestão atual. O governo de Vilela é aprovado por 81% dos goianos e desaprovado por 17%, com 56% classificando o trabalho como ótimo ou bom.

É importante também reforçar que, embora Vilela esteja liderando a disputa pelo cargo, os goianos não parecem satisfeitos com as opções que têm. Quando questionados "se a eleição para governador fosse hoje, em quem o(a) senhor(a) votaria?", a maioria dos ouvidos disse "não sei ou não quero responder". A porcentagem corresponde a 5 em cada 10 eleitores. 

O raio-X do eleitorado

A força de Daniel Vilela (candidato apoiado por Caiado) apresenta recortes demográficos distintos. O emedebista atinge seu melhor desempenho entre os mais jovens, marcando 56% na faixa de 16 a 34 anos. Entre os eleitores com mais de 60 anos, sua intenção de voto recua para 33%.

No recorte por renda, o governador consolida 57% das intenções no extrato intermediário, que ganha de 2 a 5 salários mínimos. Marconi Perillo tem sua melhor performance entre aqueles com menor renda (33%), enquanto Wilder Morais atinge 34% entre os mais ricos (mais de 5 salários).

Na disputa pelas duas vagas ao Senado Federal, Gracinha Caiado (União Brasil) lidera com 27% dos votos consolidados. O deputado Gustavo Gayer (PL) tem 17%, seguido por Gustavo Mendanha (PRD) e Dr. Zacharias Calil (MDB), ambos empatados tecnicamente com 12% da preferência.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 24 a 27 de agosto de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo GO-00954/2026.

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