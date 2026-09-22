Binance investe US$ 100 milhões na emissora de stablecoins Circle

A corretora de criptomoedas internacional, Binance, anunciou nesta terça-feira, 22, um investimento de US$ 100 milhões em ações da emissora de stablecoins Circle. Foram adquiridas ações ordinárias Classe A a um preço de compra com 5% de desconto em relação à cotação de mercado.

O investimento prevê a promoção da stablecoin USDC em toda a plataforma da Binance em um acordo com duração de cinco anos. Em nota, as empresas afirmam que a Circle oferecerá os serviços de infraestrutura que suportam a posse e o uso do USDC.

Stablecoins são criptomoedas cujo preço está sempre atrelado ao de alguma moeda tradicional, como o dólar, na proporção de 1:1. Na prática, elas funcionam como representações digitais em blockchain do câmbio, permitindo exposição ao dólar e outras moedas de maneira global, com negociação 24/7, liquidação instantânea e sem passar pelas limitações do mercado cambial do país.

Atualmente, o USDC é a segunda maior stablecoin do mundo em valor de mercado, com US$ 74,6 bilhões de capitalização.

"A Circle conquistou seu lugar como uma das emissoras mais confiáveis do mundo, abrangendo USDC, Arc e a infraestrutura que está remodelando a forma como o valor se move além das fronteiras", afirmou em nota Richard Teng, co-CEO da Binance.

Já Jeremy Allaire, cofundador, presidente e CEO da Circle, disse que a Binance construiu uma das "maiores e mais dinâmicas plataformas do mundo para o uso de moeda digital". "Juntos, vemos oportunidades incríveis para alavancar a USDC para expandir o acesso ao dólar, apoiar a poupança e o investimento com produtos inovadores de ativos digitais e alcançar pessoas e empresas em mercados emergentes globais."

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