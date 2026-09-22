Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Binance investe US$ 100 milhões na emissora de stablecoins Circle

O acordo prevê a promoção do token USDC em toda a plataforma global da corretora de criptoativos

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10h52.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreCorretoras
Saiba mais

A corretora de criptomoedas internacional, Binance, anunciou nesta terça-feira, 22, um investimento de US$ 100 milhões em ações da emissora de stablecoins Circle. Foram adquiridas ações ordinárias Classe A a um preço de compra com 5% de desconto em relação à cotação de mercado.

O investimento prevê a promoção da stablecoin USDC em toda a plataforma da Binance em um acordo com duração de cinco anos. Em nota, as empresas afirmam que a Circle oferecerá os serviços de infraestrutura que suportam a posse e o uso do USDC.

Stablecoins são criptomoedas cujo preço está sempre atrelado ao de alguma moeda tradicional, como o dólar, na proporção de 1:1. Na prática, elas funcionam como representações digitais em blockchain do câmbio, permitindo exposição ao dólar e outras moedas de maneira global, com negociação 24/7, liquidação instantânea e sem passar pelas limitações do mercado cambial do país.

Atualmente, o USDC é a segunda maior stablecoin do mundo em valor de mercado, com US$ 74,6 bilhões de capitalização.

"A Circle conquistou seu lugar como uma das emissoras mais confiáveis do mundo, abrangendo USDC, Arc e a infraestrutura que está remodelando a forma como o valor se move além das fronteiras", afirmou em nota Richard Teng, co-CEO da Binance.

Já Jeremy Allaire, cofundador, presidente e CEO da Circle, disse que a Binance construiu uma das "maiores e mais dinâmicas plataformas do mundo para o uso de moeda digital". "Juntos, vemos oportunidades incríveis para alavancar a USDC para expandir o acesso ao dólar, apoiar a poupança e o investimento com produtos inovadores de ativos digitais e alcançar pessoas e empresas em mercados emergentes globais."

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CorretorasFusões e AquisiçõesCriptomoedasAções

Mais de Future of Money

Bitcoin sobe aos US$ 86 mil após maior fluxo de capital nos ETFs desde a máxima histórica

Arábia Saudita deixa projeto de CBDC apoiado pela China

Mercado Bitcoin ainda estuda aquisições e lançará ações tokenizadas

Banco Central divulga 1º nome de empresa em processo de licença para operar com cripto

Mais na Exame

Brasil

Real Time Big Data: Vilela lidera em Goiás com vantagem de 27 pontos

Mundo

Guterres abre Assembleia da ONU com adeus pessimista: "as rachaduras viraram cânions"

Apresentado por AFL CONSULTORES

De office-boy a empresário, como ele ajudou multinacionais a poupar milhões

Inteligência Artificial

Microsoft quer que seus jogos tenham anúncios iguais aos de vídeos do YouTube