O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a corrida eleitoral pelo governo do estado de São Paulo, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 21. Em um cenário de primeiro turno, o mandatário registra 53% das intenções de voto.

Na segunda colocação e polarizando a disputa, diante de outros candidatos sem muito alcance, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) aparece marcando 38%.

Entre os demais nomes testados no cenário, Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) somam 1% dos votos. Os votos nulos e em branco representam 5%, enquanto os eleitores que não sabem ou não responderam somam 3%.

Considerando apenas os votos válidos, métrica utilizada pelo TSE que exclui brancos e nulos, Tarcísio alcança 58%, contra 41% de Haddad e 1% para o grupo dos demais candidatos.

No cenário espontâneo, no qual os nomes não são apresentados previamente ao eleitor, o atual governador também lidera, registrando 32% ante 18% do candidato do PT. Neste recorte, os indecisos representam 41%.

Segundo turno, rejeição e avaliação de governo

No cenário simulado de segundo turno entre os dois principais líderes da disputa estadual, Tarcísio de Freitas mantém a dianteira com 57% das intenções de voto. Fernando Haddad alcança 39% neste embate direto.

Os votos nulos e em branco para o segundo turno marcariam 3%, enquanto 1% não souberam ou não responderam.

O levantamento também mediu o grau de recusa do eleitorado aos candidatos. Fernando Haddad lidera o índice de rejeição, com 41% dos eleitores afirmando que não votariam no petista. Tarcísio de Freitas é rejeitado por 33%.

Entre os demais postulantes, a policial Edjane tem 25% de rejeição, seguida por Carlos Machado e Izadora Dias, ambos com 21%, e Vera Lúcia e Vivian Mendes, com 20% cada.

Paralelamente à disputa eleitoral, a gestão do atual governador foi testada. O trabalho de Tarcísio de Freitas é aprovado por 65% do eleitorado paulista e desaprovado por 34%. Aqueles que classificam o governo como "Ótimo/Bom" somam 43%, enquanto 32% julgam regular e 24%, ruim ou péssimo.

Raio-x do eleitorado paulista

O recorte demográfico evidencia clivagens econômicas e regionais no estado. Fernando Haddad obtém seu melhor desempenho entre os eleitores que recebem até dois salários mínimos, extrato no qual avança para 49%, contra 42% de Tarcísio.

Em contrapartida, o atual governador cresce significativamente à medida que a renda aumenta, chegando a registrar 66% das intenções entre aqueles que ganham mais de cinco salários mínimos.

Do ponto de vista geográfico, o cenário é de maior equilíbrio na região metropolitana. Na capital, Tarcísio marca 46% e Haddad 45%. Na Grande São Paulo, o cenário se inverte numericamente, com o petista registrando 45% contra 44% do atual governador.

A vantagem do Republicanos se constrói e se isola no interior paulista. Tarcísio de Freitas atinge 63% na região Oeste, 61% no Norte, 60% no Centro e 60% no Vale do Paraíba, garantindo a dianteira consolidada na pesquisa estadual.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 16 e 19 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SP-07495/2026.