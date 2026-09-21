O ex-prefeito de Maceió, JHC (PSDB), lidera com 7 pontos de vantagem a disputa ao governo de Alagoas, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 21.

O tucano registra 48,6% das intenções de voto, enquanto o ex-governador e ex-ministro Renan Filho (MDB) pontua com 41,6%.

Entre os demais nomes testados no levantamento para o Palácio dos Palmares, Lenilda Luna e Márcio Jambo marcam 0,6% cada.

Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou nenhum somam 4,8%, enquanto os que não sabem ou não opinaram representam 3,6% do eleitorado pesquisado.

Na comparação com o levantamento divulgado em agosto, JHC teve uma variação positiva de 1,4 ponto, enquanto Renan oscilou positivamente 0,3 ponto. A tendência do levantamento é de ampliação da vantagem do ex-prefeito, que em julho tinha 45,9% das intenções de voto.

JHC tem sua maior força entre jovens, alcançando 53,9% no grupo de eleitores entre 25 e 34 anos. Ele também se destaca entre aqueles com ensino médio completo, segmento no qual registra 56,3% da preferência.

Por outro lado, Renan Filho apresenta um desempenho mais robusto nas faixas de maior escolaridade e idade. O emedebista lidera com 47,4% entre eleitores com ensino superior e também apresenta vantagem no grupo com 60 anos ou mais, no qual marca 46,8% contra 43,0% de seu adversário.

JHC lidera no 2º turno

Em cenário de segundo turno, a dinâmica eleitoral se mantém similar. Neste recorte de polarização, JHC atinge 49,6% das intenções de voto, contra 43,2% de Renan Filho. Votos nulos e brancos são 4,4% e indecisos, 2,9%.

Rejeição aos candidatos e avaliação do governo

O levantamento também mediu o potencial eleitoral e os gargalos de rejeição dos candidatos. O ex-governador Renan Filho possui a maior taxa de rejeição, com 41,3% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Já o índice de eleitores que não votariam em JHC é de 29,9%.

A pesquisa avaliou ainda a atual administração estadual, sob o comando do governador Paulo Dantas (MDB), que é aprovada por 53,9% dos entrevistados, enquanto a desaprovação atinge 42,4%. Quando questionados sobre a classificação da gestão, 37,2% a consideram ótima ou boa, contra 30,2% que a avaliam como ruim ou péssima.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.400 eleitores entre 18 e 20 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo AL-05775/2026.