A corrida pelas duas vagas ao Senado por Alagoas registra um cenário de forte acirramento, segundo a pesquisa Paraná Pesquisas divulgada nesta segunda-feira, 21.

O deputado federal Arthur Lira (PP) tem 41,2% das intenções de voto, seguido por Marina JHC (PL), com 37,8%, e Renan Calheiros (MDB), com 34,6%.

Considerando a margem de erro de 2,7 pontos percentuais, Lira e Marina configuram um empate técnico na liderança. O cenário de indefinição também envolve a segunda cadeira, já que Marina e Renan possuem limites de margem coincidentes.

Atrás do pelotão de frente, o candidato Davi Davino Filho (União-AL) aparece com 25,7% da preferência do eleitorado alagoano. Entre os demais nomes testados pelo levantamento, Dr. Wanderley registra 12,3% das intenções de voto, enquanto Alexandre Fleming marca 2,0%. O candidato Mariedson fecha a lista com 0,6%.

Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos para as vagas legislativas somam 6,5%. Aqueles que não sabem ou não opinaram sobre a disputa em Alagoas representam 5,8% da amostra total.

O detalhamento demográfico revela vantagens específicas para cada um dos líderes na disputa. Lira atinge seu melhor desempenho entre o eleitorado masculino, grupo no qual avança para 44,5%. O parlamentar também marca 43,3% entre aqueles que possuem ensino superior completo no estado.

Já Marina JHC cresce no eleitorado de faixa intermediária, alcançando 42,0% entre os alagoanos de 25 a 34 anos e 43,4% entre o contingente com ensino médio. Renan, por sua vez, consolida sua base mais sólida entre os eleitores com apenas o ensino fundamental, estrato em que atinge 40,2% da preferência.

Rejeição aos candidatos e avaliação de Dantas

Quando os eleitores são questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum para o Senado Federal, Renan lidera o índice de rejeição com 32,9%. Na sequência, Arthur Lira é preterido por 19% dos entrevistados, e Marina JHC não receberia o voto de 15,6% do eleitorado.

A pesquisa também mensurou o termômetro do executivo local. A administração do atual governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB-AL), é aprovada por 53,9% dos entrevistados. Por outro lado, 42,4% desaprovam a gestão e 3,8% não souberam ou não opinaram. Na avaliação detalhada, 37,2% classificam o governo como ótimo ou bom.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.400 eleitores entre 18 e 20 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo AL-05775/2026.