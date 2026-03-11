Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado em São Paulo?

Nas eleições de 2026, cerca de 150 milhões de eleitores devem ir às urnas para votar para os cargos de presidente, governador, deputados estaduais ou distritais, deputados federais e senadores. Neste ano, 54 senadores devem ser eleitos no dia 4 de outubro.

Entre os estados, São Paulo tem direito a 3 posições no Senado. As cadeiras do estado na casa são atualmente ocupadas pelos políticos Marcos Pontes (PL), Giordano (sem partido) e Mara Gabrilli (PSD).

No último pleito eleitoral, Pontes disputou o cargo e foi eleito. Ele concorreu contra Aldo Rebelo (PDT), Dr. Azkoul (DC), Edson Aparecido (MDB), Janaina Paschoal (PRTB), Mancha Coletivo Socialista (PSTU), Márcio França (PSB), Prof. Tito Bellini (PCB), Ricardo Mellão (Novo) e Vivian Mendes (UP).

No total, dez candidatos disputaram uma das vagas no Senado em 2022. Pontes ocupará a cadeira até 2031, mas os senadores Giordano e Mara Gabrilli devem terminar seus mandatos no ano que vem. Por isso, eleitores devem votar para preencher duas vagas de São Paulo no Senado neste ano.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado em São Paulo, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos de São Paulo ao Senado:

Gil Diniz (PL)

O deputado estadual pelo PL em São Paulo é cotado para disputar o Senado pelo partido. Diniz é atualmente vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e é considerado um dos nomes mais alinhados ao bolsonarismo da casa.

Guilherme Derrite (PP)

O secretário licenciado da Segurança Pública de São Paulo era cotado como um possível candidato ao Senado após ter sido o relator do PL Antifacção na Câmara dos Deputados. Em entrevista ao canal GloboNews na última semana, Derrite confirmou que é pré-candidato ao Senado.

Marco Feliciano (PL)

O pastor Marco Feliciano é apontado como um dos possíveis candidatos ao Senado pelo PL. Ele chegou a ser mencionado por integrantes do partido para a disputa, mas ainda não foi definido.

Marina Silva (Rede)

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do governo Lula é sondada como a candidata governaista ao Senado em São Paulo. Segundo o jornal O Globo, a candidatura de Marina depende se o ministro da Fazenda Fernando Haddad disputar o governo estadual.

Mário Frias (PL)

O ex-secretário da Cultura e atual deputado federal também é cotado para ser um dos representantes do PL na disputa pelo Senado. O partido ainda não anunciou oficialmente os nomes que devem concorrer ao cargo.

Mello Araújo (PL)

O coronel aposentado da Polícia Militar Ricardo de Mello Araújo é o vice-prefeito de São Paulo. O político deve ser o candidato do PL para representar a direita bolsonarista na disputa pelo Senado no estado São Paulo. A expectativa é que ele seja anunciado ao cargo em evento de pré-campanha do candidato da sigla à Presidência, Flávio Bolsonaro.

Paulinho da Força (Solidariedade)

O presidente do Solidariedade lançou oficialmente sua pré-candidatura ao Senado em janeiro deste ano, em um evento em que recebeu a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e anunciou que rá receber o apoio do deputado na disputa em São Paulo.

Ricardo Salles (Novo)

O ex-ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro chegou a ser cogitado para disputar o governo paulista, mas, como o Novo irá apoiar a reeleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos), Salles é considerado como o pré-candidato do partido ao Senado.

Robson Tuma (Republicanos)

O Republicanos ainda não definiu se irá lançar ou quem será seu candidato ao Senado em São Paulo, mas o vice-presidente municipal do diretório estudual do partido é cotado como o mais provável pré-candidato.

Simone Tebet (MDB)

Como o Senado possui duas vagas para São Paulo, a outra candidata apoiada pelo governo Lula deve ser a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), embora ainda não tenha anunciado oficialmente sua pré-candidatura.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos dois em São Paulo, o Brasil ainda deve eleger outros 52 senadores nas eleições de 2026. Os brasileiros também deverão votar para os cargos de governador, deputados federais, deputados estaduais ou distritais e para presidente da República.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.