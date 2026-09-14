Aprovação de Lula chega a 47% e encosta na desaprovação, diz BTG/Nexus

A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a 47%, enquanto a desaprovação ficou em 49%, segundo a pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 14. Outros 4% não souberam ou não responderam.

A diferença entre aprovação e desaprovação passou de cinco para dois pontos percentuais em relação à rodada anterior do levantamento. Na pesquisa divulgada em 8 de setembro, 45% aprovavam a gestão Lula e 50% desaprovavam.

Como as oscilações foram de dois pontos na aprovação e de um ponto na desaprovação, os resultados permanecem dentro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos percentuais.

Na avaliação do desempenho do governo, 37% consideram a gestão ótima ou boa, ante 36% na rodada anterior. Já 44% classificam o governo como ruim ou péssimo, percentual que era de 46% no levantamento de 8 de setembro.

A avaliação negativa permanece sete pontos acima da positiva, com 44% a 37%. Outros 18% classificam a administração como regular, mesmo percentual da pesquisa anterior, enquanto 1% não soube ou não respondeu.

A leve melhora na popularidade de gestão petista acontece na reta final de eleição e no momento em que o petista cresceu três pontos percentuais na simulação de primeiro turno.

Nordeste tem maior aprovação; Sul registra maior desaprovação

Os recortes da pesquisa mostram diferenças na avaliação do governo conforme região, religião, escolaridade e renda. O Nordeste registra a maior aprovação entre as regiões, com 62%.

Entre os grupos analisados, a aprovação chega a 63% entre eleitores sem religião e a 60% entre aqueles com ensino fundamental. Na faixa de renda de até dois salários mínimos, 56% aprovam o governo.

No sentido oposto, o Sul registra 66% de desaprovação, maior percentual entre as regiões do país. Entre os evangélicos, o índice chega a 62%.

A desaprovação também alcança 57% entre eleitores com ensino médio, 59% entre desocupados e 58% entre integrantes da População Economicamente Ativa (PEA) formal, parcela da população inserida ou disponível para o mercado de trabalho.

A Nexus entrevistou 2.003 eleitores entre 11 e 13 de setembro de 2026. As entrevistas ocorreram por telefone, pelo método CATI, sigla em inglês para entrevista telefônica assistida por computador.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04076/2026.