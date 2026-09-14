Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Pesquisa BTG/Nexus: Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro, 46%, no 2º turno

O petista teve uma oscilação positiva de dois pontos percentuais e voltou a liderar numericamente a disputa, mas segue empatado tecnicamente com o senador do PL

Lula e Flávio: os dois estão tecnicamente empatados no segundo turno (Divulgação/Exame)

Lula e Flávio: os dois estão tecnicamente empatados no segundo turno (Divulgação/Exame)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 06h28.

Última atualização em 14 de setembro de 2026 às 06h47.

Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) seguem tecnicamente empatados na simulação de segundo turno da disputa pelo Palácio do Planalto, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 14.

Lula marca 47% das intenções de voto, contra 46% de Flávio Bolsonaro.

Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 6%, enquanto 1% não soube ou não quis responder.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 8 de setembro, Lula voltou a liderar numericamente após crescer dois pontos percentuais, passando de 45% para 47%. No mesmo período, Flávio Bolsonaro manteve os exatos 46% registrados na rodada passada.

O movimento mostra que o atual presidente cresceu dentro da margem de erro, superando a desvantagem numérica que possuía. O número de indecisos permaneceu estável em 1%, e os votos brancos e nulos recuaram de 8% para 6%.

Nesse cenário, 89% dos eleitores dizem que estão decididos pelo voto, enquanto 11% dizem que ainda podem mudar de ideia. Entre os que ainda podem mudar de ideia, 22% afirmam que podem votar em Lula. Outros 18% dizem que podem escolher o senador do PL no segundo turno.

Na simulação de primeiro turno, Lula tem 42% das intenções de voto contra 37% de Flávio Bolsonaro, vantagem de cinco pontos percentuais. Na pesquisa anterior, os dois estavam tecnicamente empatados também no primeiro turno.

Essa é a primeira pesquisa a captar a reação do eleitorado a toda a crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal e a quebra de sigilo dos casos do Banco Master e do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula vence Caiado, Zema e Renan e empata com Cury

A pesquisa também testou o atual presidente contra outros eventuais adversários. Em um embate direto, Lula lidera com 47% contra 41% do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD). Diante de Romeu Zema (Novo), o petista vence por 49% a 38%.

Entre os demais nomes testados, Lula marca 45% contra 42% do escritor Augusto Cury, um empate técnico no limite da margem. Já contra Renan Santos, o atual presidente registra 48%, ante 37% do adversário, com 14% de brancos e nulos.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.003 eleitores entre 11 e 13 de setembro, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04076/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais
Próximo

Mais de Brasil

Aprovação de Lula chega a 47% e encosta na desaprovação, diz BTG/Nexus

Pesquisa BTG/Nexus: Lula chega a 42% e abre vantagem sobre Flávio Bolsonaro no 1º turno

Zanin determina que PF entregue cópia do celular de Vorcaro até 23h de hoje

Passageiros de voos domésticos podem ser multados pela Anac a partir desta segunda

Mais na Exame

Brasil

Aprovação de Lula chega a 47% e encosta na desaprovação, diz BTG/Nexus

Casual

O calor extremo pode acabar com o último refúgio barato de Paris

Inteligência Artificial

Audite seu LinkedIn com IA: dados indicam que perfis otimizados têm 21x mais visualizações

Negócios

A placa do seu carro virou uma 'tag' — e ele já movimentou R$ 400 milhões com essas cobranças