O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) seguem tecnicamente empatados na simulação de segundo turno da disputa pelo Palácio do Planalto, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 14.

Lula marca 47% das intenções de voto, contra 46% de Flávio Bolsonaro.

Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 6%, enquanto 1% não soube ou não quis responder.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 8 de setembro, Lula voltou a liderar numericamente após crescer dois pontos percentuais, passando de 45% para 47%. No mesmo período, Flávio Bolsonaro manteve os exatos 46% registrados na rodada passada.

O movimento mostra que o atual presidente cresceu dentro da margem de erro, superando a desvantagem numérica que possuía. O número de indecisos permaneceu estável em 1%, e os votos brancos e nulos recuaram de 8% para 6%.

Nesse cenário, 89% dos eleitores dizem que estão decididos pelo voto, enquanto 11% dizem que ainda podem mudar de ideia. Entre os que ainda podem mudar de ideia, 22% afirmam que podem votar em Lula. Outros 18% dizem que podem escolher o senador do PL no segundo turno.

Na simulação de primeiro turno, Lula tem 42% das intenções de voto contra 37% de Flávio Bolsonaro, vantagem de cinco pontos percentuais. Na pesquisa anterior, os dois estavam tecnicamente empatados também no primeiro turno.

Essa é a primeira pesquisa a captar a reação do eleitorado a toda a crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal e a quebra de sigilo dos casos do Banco Master e do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula vence Caiado, Zema e Renan e empata com Cury

A pesquisa também testou o atual presidente contra outros eventuais adversários. Em um embate direto, Lula lidera com 47% contra 41% do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD). Diante de Romeu Zema (Novo), o petista vence por 49% a 38%.

Entre os demais nomes testados, Lula marca 45% contra 42% do escritor Augusto Cury, um empate técnico no limite da margem. Já contra Renan Santos, o atual presidente registra 48%, ante 37% do adversário, com 14% de brancos e nulos.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.003 eleitores entre 11 e 13 de setembro, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04076/2026.