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Rayssa Furlan e Randolfe lideram corrida pelo Senado no AP, diz pesquisa

No cenário espontâneo, políticos aparecem na frente; já nos estimulados, Randolfe é ultrapassado por Lucas Barreto

Rayssa Furlan e Randolfe Rodrigues: políticos receberam maior intenção de voto em pesquisa eleitoral (Reprodução/Redes sociais)

Rayssa Furlan e Randolfe Rodrigues: políticos receberam maior intenção de voto em pesquisa eleitoral (Reprodução/Redes sociais)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 17 de março de 2026 às 14h14.

A pré-candidata ao Senado Rayssa Furlan (MDB) e o atual senador Randolfe Rodrigues (PT) aparecem na frente na disputa pelo Senado no Amapá nas eleições em 2026 no cenário de voto espontâneo. A intenção de voto nos políticos foi medida em uma pesquisa feita pelo instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta terça-feira, 17.

Apesar de os dois liderarem no cenário espontâneo, apenas Rayssa segue na frente nos dois cenários estimulados pelos pesquisadores. Nos questionamentos com todos os outros nomes apresentados, Lucas Barreto (PSD) ultrapassa Randolfe Rodrigues e aparece em segundo lugar para conquistar uma das duas cadeiras do Amapá no Senado Federal.

Nos dois cenários estimulados, Rayssa Furlan segue em primeiro, com mais de 60% das intenções de voto em ambos os cenários. Em seguida, aparece Barreto, com 46,3% e 51,8%. Randolfe Rodrigues está em terceiro, com 39% e 41,7%. Já o ex-governador Waldez Goés (PDT) aparece em quarto lugar na disputa pelo Senado, recebendo 14,8% e 17,1% das intenções de voto em cada um dos cenários testados.

A maior rejeição entre os entrevistados é pelo ex-governador. Goés aparece com 46,1% de rejeição, enquanto Randolfe Rodrigues aparece em segundo com o maior índice, de 27,5%.

A pesquisa de intenção de voto para senadores no Amapá foi realizada através de entrevistas pessoais, entre os dias 12 e 15 de março de 2026, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º AP00767/2026. Foram ouvidos 1.220 eleitores em 15 municípios do Amapá, que possui 16 cidades.

O índice de confiança da pesquisa é de 95,0% e a margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa para senador no Amapá - Paraná Pesquisas (Março 2026)

Espontânea

  • Rayssa Furlan (MDB) - 15,2%
  • Randolfe Rodrigues (PT) - 8,9%
  • Lucas Barreto (PSD) - 6,4%
  • Davi Alcolumbre (União) - 3,4%
  • Waldez Goés (PDT) - 0,5%
  • Acácio Favacho (MDB) - 0,3%
  • Outros nomes - 1%
  • Não sabe/Não opinou - 59,1%
  • Ninguém/Branco/Nulo - 5,3%

Estimulada - Cenário 1

  • Rayssa Furlan (MDB) - 63,8%
  • Lucas Barreto (PSD) - 46,3%
  • Randolfe Rodrigues (PT) - 39%
  • Waldez Goés (PDT) - 14,8%
  • Acácio Favacho (MDB) - 14,3%
  • Não sabe/Não opinou - 4,2%
  • Ninguém/Branco/Nulo - 4,4%

Estimulada - Cenário 2

  • Rayssa Furlan (MDB) - 66,1%
  • Lucas Barreto (PSD) - 51,8%
  • Randolfe Rodrigues (PT) - 41,7%
  • Waldez Goés (PDT) - 17,1%
  • Não sabe/Não opinou - 4,5%
  • Ninguém/Branco/Nulo - 4,2%

Rejeição

  • Waldez Goés (PDT) - 46,1%
  • Randolfe Rodrigues (PT) - 27,5%
  • Acácio Favacho (MDB) - 18,2%
  • Lucas Barreto (PSD) - 13,9%
  • Rayssa Furlan (MDB) - 11,2%
  • Não sabe/Não opinou - 7,9%
  • Poderia votar em todos - 3%
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