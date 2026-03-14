Lula ou Flávio: quem está na frente nas pesquisas para presidente da semana?

As pesquisas eleitorais divulgadas ao longo da última semana apontam para uma disputa apertada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) para as eleições de 2026.

Nos cenários de segundo turno, os levantamentos indicam empate técnico entre os dois, com diferenças dentro da margem de erro. Já em uma das pesquisas, Flávio aparece aumentando a distância contra os outros presidenciáveis.

Nas simulações feitas pelo instituto Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners, divulgadas na última quarta-feira, 11, Flávio lidera nos cenários de primeiro e segundo turno contra o atual presidente. Em um eventual segundo turno, o senador registra 8,3 pontos percentuais de diferença em relação ao petista.

Já segundo a Genial/Quaest, também publicada na quarta-feira, Lula e Flávio empatariam numericamente, assim como a Alfa Inteligência, na quinta-feira, 12.

A pesquisa Meio/Ideia, de quarta-feira, 11, mostra Lula na liderança no primeiro turno e no segundo, mas com pouca folga contra Flávio Bolsonaro.

Flávio melhora desempenho no segundo turno

As pesquisas da semana mostraram Flávio Bolsonaro se saindo melhor no segundo turno, chegando a ultrapassar e a empatar tecnicamente com Lula.

Na Futura/Apex, Flávio contabilizou 48,8%, enquanto Lula recebeu 40,5%. Já na Genial/Quaest, Lula e Flávio contabilizaram 41% cada.

Na Alfa Inteligência desta sexta-feira, 13, o petista tem a liderança, com 41%, embora Flávio tenha 38%. Por conta da margem de erro, os dois são considerados tecnicamente empatados.

A evolução de Flávio Bolsonaro também aparece na Meio/Ideia. Na edição de janeiro da pesquisa, o pré-candidato do PL tinha 36%, mas chegou a 45,3% na edição desta semana.

Futura/Apex

A pesquisa Futura/Apex foi feita com eleitores do Brasil com 16 anos ou mais, compilando 2000 entrevistas em 829 cidades realizadas no período entre 2 e 6 de março. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06607/2026.

1º turno

Cenário 1

Flávio Bolsonaro (PL) - 37,6%

Lula (PT) - 37%

Ratinho Jr. (PSD) - 9,1%

Romeu Zema (Novo) - 2,7%

Renan Santos (Missão) - 2,1%

Aldo Rebelo (DC) - 0,7%

Ninguém/branco/nulo - 7,3%

Não sabe/não respondeu - 3,6%

Cenário 2

Flávio Bolsonaro (PL) - 41,9%

Lula (PT) - 35,1%

Ronaldo Caiado (PSD) - 5,7%

Aldo Rebelo (DC) - 2,1%

Renan Santos (Missão) - 2%

Ninguém/branco/nulo - 10,1%

Não sabe/não respondeu - 3%

Cenário 3

Flávio Bolsonaro (PL) - 41,2%

Lula (PT) - 35,2%

Eduardo Leite (PSD) - 4,6%

Renan Santos (Missão) - 3,8%

Aldo Rebelo (DC) - 3,4%

Ninguém/branco/nulo - 9,4%

Não sabe/não respondeu - 2,3%

Cenário 4

Lula (PT) - 36,8%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 24,4%

Romeu Zema (Novo) - 5,7%

Eduardo Leite (PSD) - 4,8%

Aldo Rebelo (DC) - 4%

Renan Santos (Missão) - 3,6%

Ninguém/branco/nulo - 15,9%

Não sabe/não respondeu - 4,8%

Cenário 5

Flávio Bolsonaro (PL) - 38,1%

Fernando Haddad (PT) - 21,2%

Ratinho Jr. (PSD) - 12,6%

Romeu Zema (Novo) - 4,2%

Renan Santos (Missão) - 2,7%

Aldo Rebelo (DC) - 1,8%

Ninguém/branco/nulo - 15,6%

Não sabe/não respondeu - 3,9%

2º turno

Cenário 1

Flávio Bolsonaro (PL) - 48,8%

Lula (PT) - 40,5%

Ninguém/branco/nulo - 9%

Não sabe/não respondeu - 1,7%

Cenário 2

Ratinho Jr. (PSD) - 44,5%

Lula (PT) - 41%

Ninguém/branco/nulo - 12,5%

Não sabe/não respondeu - 2%

Cenário 3

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 45,5%

Lula (PT) - 41,4%

Ninguém/branco/nulo - 11,7%

Não sabe/não respondeu - 1,4%

Cenário 4

Ronaldo Caiado (PSD) - 41,2%

Lula (PT) - 41,4%

Ninguém/branco/nulo - 15,6%

Não sabe/não respondeu - 2,1%

Cenário 5

Lula (PT) - 42,5%

Romeu Zema (Novo) - 40,5%

Ninguém/branco/nulo - 15%

Não sabe/não respondeu - 2%

Cenário 6

Flávio Bolsonaro (PL) - 45%

Ratinho Jr. (PSD) - 30%

Ninguém/branco/nulo - 22,9%

Não sabe/não respondeu - 2,1%

Cenário 7

Lula (PT) - 41,1%

Eduardo Leite (PSD) - 37,1%

Ninguém/branco/nulo - 19,9%

Não sabe/não respondeu - 1,9%

Cenário 8

Flávio Bolsonaro (PL) - 47,9%

Ronaldo Caiado (PSD) - 23,6%

Ninguém/branco/nulo - 26,8%

Não sabe/não respondeu - 1,7%

Genial/Quaest

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 6 e 9 de março. Foram 2.004 entrevistas com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.

2º turno

Cenário 1

Lula (PT): 41%

Flávio Bolsonaro (PL): 41%

Indecisos: 2%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Cenário 2

Lula (PT): 42%

Ratinho Júnior (PSD): 33%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

Cenário 3

Lula (PT): 44%

Romeu Zema (Novo): 34%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Cenário 4

Lula (PT): 44%

Ronaldo Caiado (União): 32%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Cenário 5

Lula (PT): 42%

Eduardo Leite (PSD): 26%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 29%

Cenário 6

Lula (PT): 46%

Renan Santos (Missão): 26%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Cenário 7

Lula (PT): 44%

Aldo Rebelo (DC): 23%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 30%

Meio/Ideia

2º turno

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores, entre os dias 6 e 10 de março, por meio de entrevistas representativas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-00386/2026.

Cenário 1

Lula (PT) - 47,4%

Flávio Bolsonaro - 45,3%

Nulo - 4,1%

Não sabe/Não respondeu - 3,2%

Cenário 2

Lula (PT) - 46,5%

Ratinho Jr. (PSD) - 40,7%

Nulo - 8,5%

Não sabe/Não respondeu - 4,2%

Cenário 3

Lula (PT) - 46,4%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 44,8%

Nulo - 5,5%

Não sabe/Não respondeu - 3,3%

Cenário 4

Lula (PT) - 46,1%

Romeu Zema (Novo) - 38%

Nulo - 10,7%

Não sabe/Não respondeu - 5,3%

Cenário 5

Lula (PT) - 46,5%

Ronaldo Caiado (PSD) - 37,5%

Nenhum deles - 11,1%

Não sabe/Não respondeu - 5%

Cenário 6

Lula (PT) - 46,9%

Eduardo Leite (PSD) - 29%

Nenhum deles - 12,1%

Não sabe/Não respondeu - 12%

Cenário 7

Lula (PT) - 47%

Renan Santos (Missão) - 24,8%

Nenhum deles - 18,5%

Não sabe/Não respondeu - 9,7%

Cenário 8

Lula (PT) - 47,4%

Aldo Rebelo (DC) - 19%

Nenhum deles - 23,5%

Não sabe/Não respondeu - 10,1%

Alfa Inteligência

A Alfa Inteligência realizou a pesquisa com mil entrevistas feitas por telefone entre 6 e 11 de março. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, enquanto o índice de confiança de 95%. A pesquisa está cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03165/2026.

1º turno

Lula (PT) - 37%

Flávio Bolsonaro (PL) - 30%

Ratinho Jr. (PSD) - 7%

Romeu Zema (Novo) - 4%

Eduardo Leite (PSD) - 4%

Ronaldo Caiado (PSD) - 3%

Renan Santos (Missão) - 1%

Aldo Rebelo (DC) - 0%

Nenhum deles - 8%

Não sabe/Não respondeu - 6%

2º turno

Cenário 1

Lula (PT) - 41%

Flávio Bolsonaro - 38%

Nenhum deles - 16%

Não sabe/Não respondeu - 5%

Cenário 2

Lula (PT) - 44%

Ratinho Jr. (PSD) - 34%

Nenhum deles - 21%

Não sabe/Não respondeu - 1%

Cenário 3

Lula (PT) - 44%

Ronaldo Caiado (PSD) - 32%

Nenhum deles - 23%

Não sabe/Não respondeu - 1%

Cenário 4

Lula (PT) - 43%

Eduardo Leite (PSD) - 29%

Nenhum deles - 27%

Não sabe/Não respondeu - 1%

Cenário 5

Lula (PT) - 44%

Romeu Zema (Novo) - 35%

Nenhum deles - 19%

Não sabe/Não respondeu - 2%

Cenário 6

Lula (PT) - 45%

Renan Santos (Missão) - 16%

Nenhum deles - 38%

Não sabe/Não respondeu - 1%

Cenário 7