Real Time Big Data: Lula tem 56% e Flávio, 32% no segundo turno em Pernambuco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é líder absoluto na disputa pela Presidência da República em seu estado natal, Pernambuco. Na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 8, o atual presidente aparece com 56% das intenções de voto no cenário simulado para primeiro turno. A vantagem é de 31 pontos percentuais contra o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL), com 25%.

O nome da chamada terceira via, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), aparece em terceiro lugar com 6%. O fundador do Movimento Brasil Livre (MBL) Renan Santos (Missão) e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), empataram com 2%. O psiquiatra Augusto Cury (Avante) e o ex-deputado federal Aldo Rebelo (DC) completam a lista com 1% cada um.

Votos brancos e nulos somaram 5%, e os que não souberam ou não quiseram responder chegaram a 2%.

Pesquisa espontânea

Na pergunta espontânea, quando não são apresentados nomes aos entrevistados, 30% disseram que votariam em Lula, 14% em Flávio Bolsonaro — e 2% apontam que votariam em Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030 e cumpre prisão domiciliar. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no ano passado por crimes relacionados à trama golpista.

O pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado, pontuou 1% na espontânea, mesmo patamar do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), que desistiu recentemente da pretensão à Presidência.

Segundo turno

Segundo a pesquisa, o presidente Lula também tem projeção para vencer em diferentes cenários de segundo turno.

Contra Flávio Bolsonaro, o pré-candidato à reeleição recebeu 59% das intenções de voto, enquanto o adversário recebeu 32%. Votos brancos e nulos bateram 6%, e os que não souberam ou não quiseram responder somaram 3%.

Contra Ronaldo Caiado, Lula recebeu 62%, enquanto o candidato da terceira via ficou com 25%. Neste cenário, os votos brancos e nulos chegaram a 8%, e os que não souberam ou não quiseram responder, 5%.

Rejeição e aprovação

O levantamento também verificou a rejeição dos pré-candidatos à Presidência da República. No estado de Pernambuco, o nome com maior rejeição é Flávio Bolsonaro, com 50%.

A aposta do PL é seguida pelo presidente Lula, com 32%. Caiado aparece novamente na terceira posição, com 23% de rejeição. Aldo Rebelo recebeu 22%, Romeu Zema, 17%, Renan Santos, 15%, e Augusto Cury, 14%.

Ao todo, 4% dos entrevistados responderam que poderam votar em todos, e 3% não souberam ou não quiseram responder.

Os participantes do estudo também responderam sobre sua satisfação com o atual mandato do presidente Lula. Enquanto 60% do eleitorado pernambucano aprova o governo, 37% desaprova.

Na avaliação qualitativa, 42% classificam a administração como ótima ou boa, 27% como regular e 29% como ruim ou péssima. O índice de não resposta nesse recorte é de 2%.

O levantamento foi realizado nos dias 7 e 8 de abril de 2026, com 1.600 entrevistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada sob o número BR-09964/2026.

Pesquisa para presidente no Pernambuco - Real Time Big Data (Março 2026)

Espontânea

Lula: 30%

Flávio Bolsonaro: 14%

Jair Bolsonaro: 2%

Ronaldo Caiado: 1%

Ratinho Jr.: 1%

Outros: 2%

Nulo/Branco: 10%

NS/NR: 40%

Estimulada – Cenário 1

Lula (PT): 56%

Flávio Bolsonaro (PL): 25%

Ronaldo Caiado (PSD): 6%

Renan Santos (Missão): 2%

Romeu Zema (Novo): 2%

Augusto Cury (Avante): 1%

Aldo Rebelo (DC): 1%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 2%

Estimulada 2º turno – Cenário 2

Lula (PT): 56%

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Nulo/Branco: 6%

NS/NR: 3%

Estimulada 2º turno – Cenário 3

Lula (PT): 62%

Ronaldo Caiado (PSD): 25%

Nulo/Branco: 8%

NS/NR: 5%